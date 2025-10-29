野村総合研究所、企業の生成AI活用を支援する「AI共創モデル」を Google Cloud に拡大 ～AI開発のリファレンスアーキテクチャを整備して業種・業務別AIエージェントを開発～

野村総合研究所、企業の生成AI活用を支援する「AI共創モデル」を Google Cloud に拡大 ～AI開発のリファレンスアーキテクチャを整備して業種・業務別AIエージェントを開発～