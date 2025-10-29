野村総合研究所、企業の生成AI活用を支援する「AI共創モデル」を Google Cloud に拡大 ～AI開発のリファレンスアーキテクチャを整備して業種・業務別AIエージェントを開発～
株式会社野村総合研究所（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長：柳澤花芽、以下「NRI」）は、企業における生成AIの活用を包括的に支援する「AI共創モデル」を新たに Google Cloud まで拡大し、マルチクラウドでのサービス提供体制を強化しました。本取り組みでは、NRIが Google Cloud およびAIパートナー企業と協力し、 Google Cloud のフルマネージドの統合AI開発プラットフォーム「Vertex AI（バーテックスAI）」および最先端の Google AI を利用できる高度なエージェント プラットフォーム「Gemini Enterprise（ジェミニ エンタープライズ）」で業種・業務に特化したAIエージェントを開発して、企業の生成AI活用を加速させます。
■AI共創モデルの拡大
NRIは、日本企業が生成AIを活用する際に直面する人材確保や業務プロセスへの組込といった課題を解決するため、大手クラウドベンダーやそのクラウドの知見を有するAIパートナー企業と連携して支援する「AI共創モデル」を2025年6月より開始しています。本モデルでは、NRIのコンサルティング力やシステム開発力に加えて、大手クラウドベンダーの生成AI・クラウド技術とAIパートナー企業の専門性を組み合わせ、企業の生成AI活用段階に応じた支援を提供します。
この度NRIは、優れたAIインフラやモデル、開発プラットフォームをフルスタックで備える Google Cloud の生成AIサービスを活用したい企業のニーズに応えるため、本モデルに参画する大手クラウドベンダーに Google Cloud を追加し、Google Cloud の知見を有する以下のAIパートナー企業と新たに連携します。
・株式会社Recursive（https://recursiveai.co.jp/jp）
配送の最適化や自然環境の予測など、多様な分野や難易度の課題に対し、セミオーダー型および完全カスタマイズ型のAIソリューションを開発・提供。最先端のAI研究と高度な技術力を基盤に、個別の業務とニーズに深く踏み込んだソリューションを構築。
Google Cloud との協力および新たなAIパートナー企業との連携により、「AI共創モデル」はマルチクラウドによる生成AI技術の活用を支援するサービス提供体制を強化しました。今後も、大手クラウドベンダーおよびAIパートナー企業との協業を拡大していきます。
■Google Cloud における取り組み
NRIはこれまで長年にわたり Google Cloud の認定パートナーとして、サービス提供体制を拡大し、企業の課題解決に Google Cloud を活用してきました。生成AI領域では Google Cloud の生成AIおよびAIエージェントに関するパートナーエコシステムに参画し、企業の生成AIの活用とAIエージェントの開発に取り組んできました。本モデルにおいて、NRIはAI領域でさらに以下の取り組みを強化して Google Cloud における生成AI技術の活用を加速させ、企業を支援します。
1. リファレンスアーキテクチャの整備
企業が効率的かつ安全安心にAIシステムを開発・運用するための標準化された枠組みを Google Cloud で整備し、サービス提供能力を強化します。
・AIエージェント開発テンプレート
・技術レイヤー別AI開発標準アーキテクチャ
・高度なセキュリティを備えたAIシステム向けプラットフォーム
2.業種・業務別AIエージェントの開発
Vertex AI および Gemini Enterprise を活用して業種・業務に特化したAIエージェントを開発し、企業のAI活用を支援します。まずは以下のAIエージェント開発から着手し、順次追加予定です。
■AI共創モデルの拡大
NRIは、日本企業が生成AIを活用する際に直面する人材確保や業務プロセスへの組込といった課題を解決するため、大手クラウドベンダーやそのクラウドの知見を有するAIパートナー企業と連携して支援する「AI共創モデル」を2025年6月より開始しています。本モデルでは、NRIのコンサルティング力やシステム開発力に加えて、大手クラウドベンダーの生成AI・クラウド技術とAIパートナー企業の専門性を組み合わせ、企業の生成AI活用段階に応じた支援を提供します。
この度NRIは、優れたAIインフラやモデル、開発プラットフォームをフルスタックで備える Google Cloud の生成AIサービスを活用したい企業のニーズに応えるため、本モデルに参画する大手クラウドベンダーに Google Cloud を追加し、Google Cloud の知見を有する以下のAIパートナー企業と新たに連携します。
・株式会社Recursive（https://recursiveai.co.jp/jp）
配送の最適化や自然環境の予測など、多様な分野や難易度の課題に対し、セミオーダー型および完全カスタマイズ型のAIソリューションを開発・提供。最先端のAI研究と高度な技術力を基盤に、個別の業務とニーズに深く踏み込んだソリューションを構築。
Google Cloud との協力および新たなAIパートナー企業との連携により、「AI共創モデル」はマルチクラウドによる生成AI技術の活用を支援するサービス提供体制を強化しました。今後も、大手クラウドベンダーおよびAIパートナー企業との協業を拡大していきます。
■Google Cloud における取り組み
NRIはこれまで長年にわたり Google Cloud の認定パートナーとして、サービス提供体制を拡大し、企業の課題解決に Google Cloud を活用してきました。生成AI領域では Google Cloud の生成AIおよびAIエージェントに関するパートナーエコシステムに参画し、企業の生成AIの活用とAIエージェントの開発に取り組んできました。本モデルにおいて、NRIはAI領域でさらに以下の取り組みを強化して Google Cloud における生成AI技術の活用を加速させ、企業を支援します。
1. リファレンスアーキテクチャの整備
企業が効率的かつ安全安心にAIシステムを開発・運用するための標準化された枠組みを Google Cloud で整備し、サービス提供能力を強化します。
・AIエージェント開発テンプレート
・技術レイヤー別AI開発標準アーキテクチャ
・高度なセキュリティを備えたAIシステム向けプラットフォーム
2.業種・業務別AIエージェントの開発
Vertex AI および Gemini Enterprise を活用して業種・業務に特化したAIエージェントを開発し、企業のAI活用を支援します。まずは以下のAIエージェント開発から着手し、順次追加予定です。