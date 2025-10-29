株式会社NEWONE

エンゲージメント向上を軸とした組織開発・人材育成コンサルティング支援を通して“推せる職場づくり”を進める株式会社NEWONE（本社：東京都港区 代表取締役：上林 周平、https://new-one.co.jp/ 以下、NEWONE）は、2025年11月12日（水）10時より、立教大学 経営学部 中原 淳氏を迎え、「なぜ新人育成がうまくいかないのか？」をテーマにしたオンラインセミナーを開催いたします。

開催背景

「研修での手応えはあるのに、配属後に伸び悩む」「新人がすぐに辞めてしまう」--。

こうした悩みを抱える人事担当者が、近年増加しています。背景には、働き方の変化やコミュニケーションのオンライン化に加え、採用・配属・職場環境など複数の要因が複雑に絡み合う、“一筋縄ではいかない新人育成の時代”が到来していることがあります。

また、「個別化育成の重要性は理解しているが、現場や人事のリソース的に一人ひとりを見るのは難しい」と感じる企業も少なくありません。

その結果、せっかくの新人研修の成果が職場で活かしきれず、早期離職やモチベーション低下につながってしまうケースも見られます。

そこで今回は、立教大学・中原淳教授を迎え、インタビュー形式で具体的な設計方法や他社事例を交えから「なぜ新人育成がうまくいかないのか？」を紐解き、現場負担を増やさずに“個別化育成”を進めるためのヒントをお届けします。

こんな方におすすめ：

・新人育成／研修体系の見直しを考えているが、何から手を付けたら良いのかわからない

・新人研修をやりっぱなしで終わらせないために設計を変えていきたい

・離職やエンゲージメントの低下が気になっていて、新人育成を見直していきたい

・個別化育成の必要性を感じてはいるものの、工数や人数の問題で自社では難しいと感じている

セミナー概要

・タイトル：中原淳教授と考える！「なぜ新人育成がうまくいかないのか？」～オンボーディングの成否を決める「個別化育成」の真実～

・開催日: 2025年11月12日（水）

・時間: 10:00 ～11:00

・形式: オンライン（Zoom）

・参加費: 無料

・お申込みURL：https://new-one.co.jp/seminar/nakahara-251112/

・当日のスケジュール：

10:00～10:05 オープニング：本セミナーの趣旨説明、新人育成の傾向・環境変化（NEWONE）

株式会社NEWONE 代表取締役 上林周平

10:05～10:55 インタビュートーク：オンボーディングの成否を決める「個別化育成」

立教大学 経営学部 教授（人材開発・組織開発）中原 淳氏

株式会社NEWONE 代表取締役 上林 周平

10:55～11:00 クロージング

株式会社NEWONE 代表取締役 上林周平

※内容は変更になる場合もございますので予めご了承ください

登壇者紹介

中原 淳 氏立教大学 経営学部 教授（人材開発・組織開発）

立教大学大学院 経営学研究科 リーダーシップ開発コース主査、立教大学経営学部リーダーシップ研究所 副所長などを兼任。

博士（人間科学）。専門は人材開発論・組織開発論。北海道旭川市生まれ。

東京大学教育学部卒業、大阪大学大学院 人間科学研究科、メディア教育開発センター（現・放送大学）、米国・マサチューセッツ工科大学客員研究員、東京大学講師・准教授等をへて2017年-2019年まで立教大学経営学部ビジネスリーダーシッププログラム主査、2018年より立教大学教授（現職就任）。

「大人の学びを科学する」をテーマに、企業・組織における人材開発・組織開発について研究している。

単著（専門書）に「職場学習論」（東京大学出版会）、「経営学習論」（東京大学出版会）。

一般書に「研修開発入門」「駆け出しマネジャーの成長戦略」「アルバイトパート採用育成入門」など、他共編著多数。著作のいくつかが、中国語・韓国語に翻訳・出版。

研究の詳細は、Blog：NAKAHARA-LAB.NET（http://www.nakahara-lab.net/）

X（旧：Twitter） ID : nakaharajun

株式会社NEWONE代表取締役社長 上林 周平

大阪大学人間科学部卒業。

アンダーセンコンサルティング（現アクセンチュア）に入社。

官公庁向けのBPRコンサルティング、独立行政法人の民営化戦略立案、大規模システム開発・導入プロジェクトなどに従事。

2002年、シェイク入社。企業研修事業の立ち上げを実施。商品開発責任者として、新入社員～管理職までの研修プログラム開発やファシリテーションを実施。

2015年より、株式会社シェイク代表取締役に就任。

前年含め3年連続過去最高売上・最高益を達成。

2017年9月、これからの働き方をリードすることを目的に、エンゲージメントを高める支援を行う株式会社NEWONEを設立。

米国CCE.Inc.認定 キャリアカウンセラー

書籍：「人的資本の活かしかた 組織を変えるリーダーの教科書(https://www.amazon.co.jp/dp/477621217X/)」を2022年7月にアスコムより出版

書籍：『組織の未来は「従業員体験」で変わる(https://www.amazon.co.jp/%E7%B5%84%E7%B9%94%E3%81%AE%E6%9C%AA%E6%9D%A5%E3%81%AF%E3%80%8C%E5%BE%93%E6%A5%AD%E5%93%A1%E4%BD%93%E9%A8%93%E3%80%8D%E3%81%A7%E5%A4%89%E3%82%8F%E3%82%8B%E2%80%95%E2%80%95%E4%BA%BA%E6%89%8B%E4%B8%8D%E8%B6%B3%E3%81%AE%E6%99%82%E4%BB%A3%E3%81%AB%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E3%82%92%E9%AB%98%E3%82%81%E3%82%8B%E6%96%B9%E6%B3%95-%E4%B8%8A%E6%9E%97%E5%91%A8%E5%B9%B3/dp/4862763367/ref=pd_sbs_d_sccl_2_1/358-6952008-0520229?pd_rd_w=sommp&content-id=amzn1.sym.c0889d40-54df-4be4-b1c5-43522a3d0a92&pf_rd_p=c0889d40-54df-4be4-b1c5-43522a3d0a92&pf_rd_r=VQ8P200PSJA81D110K9J&pd_rd_wg=D1ArX&pd_rd_r=72e3b441-713b-4a16-b276-d8c17a26c14b&pd_rd_i=4862763367&psc=1)』を2024年6月に英治出版より出版

株式会社NEWONE 会社概要

「他にはない、新しい（new one）価値を生み出す」を社名に掲げ、エンゲージメントをテーマに、「個人の意識変革」と「関係性の向上」を中心とした企業向けコンサルティング、組織開発・人材育成を提供。人的資本経営が企業にとって重要な課題となっている昨今、社員が自発的に仕事にのめり込む、熱中していく状態、好循環なエンゲージメントサイクルで生み出す職場「推せる職場」づくりを通して、Softbank、カゴメ、三菱地所ホームをはじめ、多数の企業様の支援している。

・所在地：東京都港区虎ノ門3丁目4－7 虎ノ門36森ビル9階

・設立日：2017年9月1日

・代表者：上林周平

・事業内容：コンサルティング、企業研修・組織開発等

・URL：https://new-one.co.jp/





