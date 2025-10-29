「社交界の毒婦とよばれる私～素敵な辺境伯令息に腕を折られたので、責任とってもらいます～」ヤングアニマルWebにて10エピソード無料！

株式会社白泉社

【「社交界の毒婦とよばれる私～素敵な辺境伯令息に腕を折られたので、責任とってもらいます～」（霜月かいり／漫画 来須みかん／原作）あらすじ】

私は昔から空気を読むのがうまかった。だから、悲劇のヒロインになりたい異母妹マリンの望み通り、悪役を演じている。そうしないと、マリンを溺愛している父に食事を抜かれてしまうから。

今日の夜会でのマリンのお目当てはバルゴア辺境伯の令息リオだ。――はいはい、私がマリンのお望みどおり頭からワインをぶっかけてあげるから、あなたたちはさっさとくっついてイチャイチャしなさいよ……と思っていたら、バルゴア令息に捕まれた私の手首がゴギッと鈍い音を出して―？

劇的な出逢いによって運命の歯車が一つに繋がりはじめる―。

コミックス第１巻、重版続々！！第2巻は11/5発売！

「社交界の毒婦とよばれる私～素敵な辺境伯令息に腕を折られたので、責任とってもらいます～ 1」（霜月かいり／漫画 来須みかん／原作 白泉社）

■著者名： 霜月かいり / 来須みかん

■ISBNコード：9784592230588

■シリーズ名：花とゆめコミックススペシャル

■定価：770円（本体700円＋税10%）

■発売日：2025.2.5

「社交界の毒婦とよばれる私～素敵な辺境伯令息に腕を折られたので、責任とってもらいます～ 2」（霜月かいり／漫画 来須みかん／原作 白泉社）

■著者名： 霜月かいり / 来須みかん

■ISBNコード：9784592230991

■シリーズ名：花とゆめコミックススペシャル

■定価：770円（本体700円＋税10%）

■発売日：2025.11.5

いつも通り夜会で悪役を演じているとバルゴア辺境伯の令息リオに腕を掴まれ手首の骨にヒビが入ってしまう――

ケガが治るまでお世話になることになったターチェ伯爵家でのあたたかくまともな生活とリオの優しい気遣いに、母親と同じように信じていい人を見つけたセレナ。

一方、夜会での出来事と見舞いでの侮辱に不満を感じた異母妹マリンはセレナの専属メイドにある小瓶を届けるよう命じて―？

＜真面目系＞天然ワンコ君×＜訳アリ＞悪役令嬢の王道溺愛ラブストーリー！