全42種から選べる！TVアニメ「ブルーロック選べるポストカード第3弾」がAmazon、楽天市場でも発売開始！ 【平成レトロ描き起こし＆場面写】

株式会社高速オフセット（本社：大阪市西区、代表：島田 智、以下高速オフセット）が「Amazon」 「楽天市場」 にて、10月29日（水）よりブルーロック第二期の新商品「ブルーロック選べるポストカード第３弾」を販売いたしました。

「平成レトロ」描き起こしイラストが登場！

ビビッドでエネルギッシュなオリジナルデザインが手に入る！

ポストカードは3種類の用紙×19種類、アクリルカードは23種のイラストパターンから、あなたの“エゴ”で選ぼう

ポストカードは19種類ある7枚1セットのイラストパターン群の中から好きなイラストセットを選ぶことができます。また、用紙は耐水紙、パール紙、特殊紙（ヴァンヌーボ）の3種類から選ぶことができ、自分の好みに合わせたポストカードセットをご購入いただけます。

アクリルカードは23種類のイラストパターン群の中から好きなイラストセットを選ぶことができます。

■販売情報

商品名：ブルーロック選べるポストカード第３弾

価格：

耐水紙・ラフ紙（ヴァンヌーボ）…1,980円

パール紙…2,200円

アクリル…2,750円（いずれも税込み）

内容：

耐水紙・ラフ紙・パール紙…7枚セット

アクリル…画像2点＋スタンド付き

■楽天市場

ポストカード

https://item.rakuten.co.jp/kousoku/blpos03/

アクリルカード

https://item.rakuten.co.jp/kousoku/blpos03_acr/

■アマゾン

ポストカード

https://www.amazon.co.jp/dp/B0FXWR6DZH

アクリルカード

https://www.amazon.co.jp/dp/B0FXWR1BB6

(C)金城宗幸・ノ村優介・講談社／「ブルーロック」製作委員会