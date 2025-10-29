全42種から選べる！TVアニメ「ブルーロック選べるポストカード第3弾」がAmazon、楽天市場でも発売開始！ 【平成レトロ描き起こし＆場面写】
株式会社高速オフセット（本社：大阪市西区、代表：島田 智、以下高速オフセット）が「Amazon」 「楽天市場」 にて、10月29日（水）よりブルーロック第二期の新商品「ブルーロック選べるポストカード第３弾」を販売いたしました。
「平成レトロ」描き起こしイラストが登場！
ビビッドでエネルギッシュなオリジナルデザインが手に入る！
ポストカードは3種類の用紙×19種類、アクリルカードは23種のイラストパターンから、あなたの“エゴ”で選ぼう
ポストカードは19種類ある7枚1セットのイラストパターン群の中から好きなイラストセットを選ぶことができます。また、用紙は耐水紙、パール紙、特殊紙（ヴァンヌーボ）の3種類から選ぶことができ、自分の好みに合わせたポストカードセットをご購入いただけます。
アクリルカードは23種類のイラストパターン群の中から好きなイラストセットを選ぶことができます。
■販売情報
商品名：ブルーロック選べるポストカード第３弾
価格：
耐水紙・ラフ紙（ヴァンヌーボ）…1,980円
パール紙…2,200円
アクリル…2,750円（いずれも税込み）
内容：
耐水紙・ラフ紙・パール紙…7枚セット
アクリル…画像2点＋スタンド付き
■楽天市場
ポストカード
https://item.rakuten.co.jp/kousoku/blpos03/
アクリルカード
https://item.rakuten.co.jp/kousoku/blpos03_acr/
■アマゾン
ポストカード
https://www.amazon.co.jp/dp/B0FXWR6DZH
アクリルカード
https://www.amazon.co.jp/dp/B0FXWR1BB6
(C)金城宗幸・ノ村優介・講談社／「ブルーロック」製作委員会