MIZUNOホームが今後供給する全マンションにDXYZの顔認証IDプラットフォーム「FreeiD」標準採用

株式会社MIZUNOホーム（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：水野 善夫、以下「MIZUNOホーム」）とDXYZ(ディクシーズ)株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：中西 聖、以下「DXYZ」）は、DXYZが提供する顔認証IDプラットフォーム「FreeiD(フリード)」を標準採用し、今後MIZUNOホームが供給する全てのマンションに導入することを決定いたしましたので、お知らせいたします。

尚、「Ceresドーム前」（2025年1月竣工）は、MIZUNOホームで初の「オール顔認証マンション(R)」となり、「Ceres Daimon」（2026年1月竣工予定）および「Ceres中村公園前」（2026年2月竣工予定）への「FreeiD(フリード)」導入も決定したことを、お知らせいたします。

導入の背景・概要

DXYZは、顔だけで、暮らす、働く、遊ぶをつなぐ顔認証IDプラットフォーム「FreeiD」を開発提供しています。財布、身分証などのあらゆるIDを顔に統合し、１度の顔登録で入退、決済、本人確認を利用可能にすることで、鍵や財布を持たずに『顔ダケで、世界がつながる。』を実現します。多種多様な顔認証AIとの連携が可能なため、利用シーンごとに最適な顔認証AIの提供が可能です。

集合住宅向けに提供している「FreeiDマンション」ソリューションでは、『顔ダケで、暮らす。』を実現する、エントランス、エレベーターなどの共有部から各専有部まで、鍵が一切いらない国内初の「オール顔認証マンション(R)」を展開しています（2025年9月末時点FreeiD導入264棟竣工）。

※ オール顔認証マンション(R)は、DXYZ株式会社の登録商標です。

MIZUNOホームは、「一人ひとりの安心と寛ぎの日常」をコンセプトに、名古屋市を中心とした地域密着型の新築マンション「CERES（セレス）」シリーズを展開しています。都市の利便性と快適な住環境を両立させた住まいづくりを目指し、最新の設備と洗練されたデザインを備えた物件を提供しています。

今回MIZUNOホームは、最先端の顔認証技術でセキュリティの確保と暮らしの利便性を向上させるとともに、管理業務の大幅な削減が見込めると評価し、導入を決定しました。

現在、「FreeiD」を「Ceresドーム前」（2025年1月完成）に導入済み、「Ceres Daimon」「Ceres 中村公園前」は、導入予定となっております。「Ceresドーム前」「Ceres Daimon」については、玄関だけでなく一部専有部にも「FreeiD」を導入した「オール顔認証マンション(R)」となります。

MIZUNOホームとDXYZは、「FreeiD」を活用した今後の展開を通じ、よりお客さまのニーズに応えられるクオリティーの高いマンションの提供を推進してまいります。

株式会社MIZUNOホーム 代表取締役：水野善夫 コメント

この度当社では、入居者の安心・安全、そして快適な暮らしの実現を目的に、顔認証システム「FreeiD」を標準設備として導入することを決定いたしました。

顔認証による入退館や宅配ボックスの利用など、非接触かつスムーズな生活同線を整備することで

これまでにない次世代型マンションライフを提供いたします。

今後も、「住む人が誇れるマンション」を創る企業として挑戦を続けてまいります。

DXYZ株式会社 代表取締役社長：中西聖 コメント

この度、MIZUNOホーム様の新築マンションにおいて、当社の顔認証IDプラットフォーム「FreeiD」標準採用いただきましたことを、心より光栄に存じます。「FreeiD」の導入により、鍵を持たずに暮らせる新しいライフスタイルをご入居者様にご提供するとともに、他物件との差別化や安心・安全なマンション管理の実現を通じて、MIZUNOホーム様の価値向上に貢献してまいります。

さらに、ご自宅だけでなく街中のさまざまなシーンにおいても、「入退」「本人確認」「決済」を「FreeiD」でシームレスに行えるよう、より一層の付加価値をお届けしてまいります。

今後開発される物件にも標準採用を進めることで、MIZUNOホーム様のマンションにお住まいの皆様が「次もこの顔認証システムが導入された物件に住みたい」と思っていただけるよう、利用者の皆様に喜ばれるサービスを継続的に提供してまいります。

「Ceresドーム前」 物件概要

「Ceres Daimon」 物件概要

「Ceres 中村公園前」 物件概要

- 所在地：愛知県名古屋市東区矢田南２丁目1-9- 交通：名古屋市営地下鉄名城線「ナゴヤドーム前矢田」駅徒歩11分- 戸数：27戸- 間取り：1LDK- 竣工：2025年1月- 所在地：愛知県名古屋市中村区大門町15- 交通：名古屋市営地下鉄東山線「中村日赤」駅 徒歩8分- 戸数：70戸- 間取り：1LDK・2LDK- 竣工：2026年1月（予定）- 入居開始時期：2026年2月（予定）- 所在地：愛知県名古屋市中村区中村町6-24（地番）- 交通：名古屋市営地下鉄東山線「中村公園」駅 徒歩7分- 戸数：18戸- 間取り：1LDK- 竣工：2026年2月（予定）- 入居開始時期：2026年3月（予定）

【株式会社MIZUNOホーム 会社概要】

- 代表者：代表取締役 水野 善夫- 本社：愛知県名古屋市名東区宝が丘294番- 事業内容：不動産仲介・売買業、不動産賃貸業、不動産管理業、リフォーム業、建築工事の企画・監理・施工並びに請負- 企業ホームページ：https://mizunohome.co.jp/

【DXYZ(ディクシーズ)株式会社 会社概要】

- 代表者：代表取締役社長 中西 聖- 本社：東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー41階- 事業内容：顔認証IDプラットフォーム事業、DX推進支援事業、システム受託開発事業- 企業ホームページ：https://dxyz.co.jp/- 「FreeiD」ホームページ：https://freeid.dxyz.co.jp/

DXYZでは、『顔をあげて、人と向き合う。』世界の実現を目指しています。

あらゆるIDが顔に統合され、顔ダケで世界がつながり、移動したい、買い物したい、遊びたい、会いたい。そんな気持ちが実現して、気軽に行動できる世界になり、あなたの気持ちと行動を解放する。『顔ダケで、世界がつながる。』顔認証IDプラットフォーム「FreeiD」を開発提供しております。