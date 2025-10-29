株式会社ＴＫＣ

株式会社ＴＫＣ（本社：栃木県宇都宮市／代表取締役社長：飯塚真規）は、令和７年10月１日より、社員の育児休業・介護休業取得支援を目的として、新たに「育休・介護休フォロー手当」を導入することをお知らせします。

１．制度新設の背景と目的

育児休業や介護休業など、長期休職を取得する社員が所属する部門では、休職者の業務を他の社員が代替する必要があります。代替業務を負担する社員に対して手当を支給することにより、社員の育児休業や介護休業取得を支援します。

＜「育休・介護休フォロー手当」制度新設の目的＞

●休業取得者が安心して育児・介護に専念できる環境の整備

●同僚社員への業務負担への報酬支給

●育児休業取得率の向上（女性・男性とも100％を目指す）

２．「育休・介護休フォロー手当」の概要

産前産後休暇や育児休業、介護休業、傷病欠勤、休職等により1か月以上継続して休業する社員の業務を代替する同僚社員に対して「育休・介護休フォロー手当」を支給します。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/18852/table/448_1_2ad1503b7ec5b1f1049df43763d7fe4a.jpg?v=202510291259 ]

本制度の導入により、社員が安心して育児・介護休業を取得できる職場環境の整備を進めるとともに、業務を支える社員への報酬支給を実現します。今後も当社は社員一人ひとりが働きやすい職場環境づくりに取り組んでまいります。