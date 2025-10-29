年に一度の“いい肉の日（11/29）”に、極上の銘柄牛を味わい尽くす！

株式会社ニュー・オータニ

ホテルニューオータニ（東京）のステーキハウス「リブルーム」、鉄板焼「石心亭」、西洋料理「ベッラ・ヴィスタ」では、2025年11月29日（土）の年に一度の"いい肉の日"限定で、全国の銘柄和牛を一堂に集めた特別コース『いい肉の日（11/29）限定スペシャルコース』を提供いたします。

日本の和牛を味わう3つのレストラン

1964年の開業以来、「食への探求」を続けてきたホテルニューオータニ（東京）では、"いい肉の日（11月29日）"に館内3店舗のレストランにて、日本の和牛を味わう特別コースをご用意いたします。全国から厳選した最上級の銘柄牛を熟練のシェフが一枚一枚丁寧に焼き上げるステーキハウス「リブルーム」、約1万坪の広大な日本庭園内に位置する鉄板焼「石心亭」、“炭火”と“薪火”を組み合わせた独自のグリル料理を展開している西洋料理「ベッラ・ヴィスタ」の3店舗でホテルニューオータニ（東京）が贈る“いい肉の日”を、心ゆくまでお愉しみください。

受け継がれる伝統と熟練の技が魅せる、至高のコース

赤酢の香りとともに旨みを引き立てた『鹿児島黒牛炙り寿司』とまろやかな脂をトロたくで包み込んだ『佐賀牛巻き寿司』、尾崎牛の旨みをぎゅっと閉じ込めて香ばしく揚げた贅沢な『尾崎牛のミニコロッケ』、短角牛をじっくり煮込み、旨みを閉じ込めた贅沢なシチューをサクサクのパイ生地で丁寧に包んだ、豊かな香りと濃厚な旨みが広がる『黒毛和牛のシチュー パイ包み焼き』など、この日限りのコースをご用意いたしました。

『尾崎牛のミニコロッケ』『黒毛和牛のシチュー パイ包み焼き』

メインディッシュには『A4黒毛和牛ステーキ』または、リブルーム自慢の『ヴォルケーノ』をお選びいただけます。厳選された黒毛和牛を、素材の魅力を最大限に引き出す絶妙な火入れで丁寧に焼き上げた至福のステーキ。きめ細やかな霜降りが生み出す、とろけるような食感と、芳醇な香り、深みのある旨みが口いっぱいに広がります。「ヴォルケーノステーキ」は中はジューシーに、外は香ばしく焼き上げたリブルーム自慢の逸品。熱々に熱した皿の上に盛りつけ、香り高いガーリックバターをトッピング。立ちのぼる香ばしい香りとともに、赤身肉のジューシーな旨みと濃厚なバターのコクが絶妙に絡み合い、食欲をそそる至福のひとときをお届けします。

■ メニュー詳細

鹿児島黒牛炙り赤酢寿司と佐賀牛トロたく風巻き寿司

あか牛のカツサンド、尾崎牛の鴨だし ダブルビーフコンソメ

佐賀牛・鰻・フォアグラの北京ダック風

尾崎牛のミニコロッケ

黒毛和牛のシチュー パイ包み焼き

＜下記の中からいずれか一品＞

国産牛のボルケーノ 170g

または

A4等級黒毛和牛サーロインステーキ 180g（+\8000）

または

A4等級黒毛和牛フィレステーキ 150g（+\11,000）

スモールチョップドサラダ

プティバケット

あまおうとミルクジェラートのマーブルアイスクープ仕立て

コーヒー

[店舗]ステーキハウス「リブルーム」

[ご予約・お問合せ]Tel: 03-3238-0026

紅葉とともに愉しむ鉄板焼の贅沢

肉の味、柔らかさ、脂の質、見た目の美しさすべてを兼ね備えた『川岸牧場神戸ビーフ』と『黒毛和牛フィレとサーロイン』のどちらかをお選びいただけるメインディッシュをご用意。「神戸ビーフ（神戸牛）」は、きめ細やかな肉の繊維と良質な脂が特徴で、肉の柔らかさと、口いっぱいに広がる上質な肉汁の旨味をご堪能いただけます。

400年余りの歴史を有する日本庭園の紅葉とともに、大切な方とのひとときをお過ごしいただけます。

[店舗]鉄板焼「石心亭」

[ご予約・お問合せ]Tel: 03-3238-0024

炭火×薪火の炎が織りなす、至福の味わい

ベッラ・ヴィスタでは、炭と薪の扱いに精通した職人技と、世代を超えて受け継がれてきた火入れの技術で、香ばしくも繊細な『国産牛フィレ肉の縄文グリル』をご用意いたします。素材の味を最大限お愉しみいただくため、味付けは「塩・こしょう」のみ。凝縮した肉の旨みと薪の香ばしさを一層際立たせます。香ばしく焼き上げられるグリル料理と芳醇なワインの香りが織りなす、特別なひとときを心ゆくまでご堪能ください。

[店舗]西洋料理「ベッラ・ヴィスタ」

[ご予約・お問合せ]Tel: 03-3238-0020

ワインが引き出すお肉の真価。

エグゼクティブシェフソムリエ・谷 宣英率いるソムリエチーム厳選のワインとともに、鹿児島黒牛、尾崎牛、佐賀牛など、銘柄牛の魅力を引き立てる極上のペアリングを、３店舗のレストランそれぞれでお愉しみいただけます。

販売概要

[期間]

2025年11月29日（土）

[店舗・お問合せ]

■ステーキハウス 「リブルーム」（ザ・メイン ロビィ階）

Tel: 03-3238-0026

■鉄板焼「石心亭」（日本庭園内）

Tel: 03-3238-0024

■西洋料理「ベッラ・ヴィスタ」（ガーデンタワー40階）

Tel: 03-3238-0020