日東ベストの人気商品を地域へ届ける新拠点

2025年11月14日（金）寒河江市若葉町にグランドオープン

日東ベスト株式会社

株式会社シロッコさがえ（代表取締役社長：佐藤光義）は、2025年11月14日（金）、寒河江市若葉町

に「日東ベスト直売店」をオープンいたします。本店舗は、食品メーカー・日東ベスト株式会社（本社：山形県寒河江市、代表取締役社長：嵯峨秀夫）が製造する人気商品を、より身近にお買い求めいただける地域密着型の販売拠点です。

運営を担うシロッコさがえは、日東ベストグループの一員として、「つくる現場とつかう人をつなぐ」役割を果たしながら、寒河江のまちに新しい賑わいを生み出してまいります。

オープンスケジュール・店舗概要・販売予定商品

■ オープンスケジュール

11月12日（水）10:00～15:00 プレオープン（メディア関係）

11月13日（木）10:00～15:00 プレオープン（取引業者等関係者）

11月14日（金）10:00～15:00 グランドオープン（一般ユーザー様）

11月15日（土）10:00～15:00 オープン（一般ユーザー様）

11月16日（日）10:00～15:00 オープン（一般ユーザー様）

■ 店舗概要

店舗名：日東ベスト直売店 Sirocco Sagae さくら横丁店（運営：株式会社シロッコさがえ）

所在地：山形県寒河江市若葉町11-5（さくら横丁内）

営業時間：10:00～15:00（オープニング期間）10:00～18:00(11/17から)

定休日：月曜日

アクセス：寒河江駅より徒歩6分／寒河江IC・スマートICより車で約5分

駐車場：あり

■ 販売予定商品

日東ベストの長年愛されてきた定番商品を中心に、人気の冷凍食品やギフト商品を販売いたします。

・ベストウインナー・ソーセージ、コンビーフ

・ハンバーグ・牛丼の素

・レトルト食品各種

・フレンズシリーズ

・ギフトセット ほか

株式会社シロッコさがえについて

2025年4月に日東ベストグループの一員として「株式会社シロッコさがえ」が誕生しました。

私たちは、ECをはじめとした一般消費者向けの販売事業を担い、グループの商品や想いを、より身近に、よりダイレクトに届けていく役割を担っています。社名の「シロッコ」は、サハラから地中海へ吹く、あたたかく力強い風。その風のように、寒河江から全国へ、やさしさと情熱を運びたいという想いが込められています。

日東ベストの多彩な商品や技術力を活かしながら、「つくる」現場と「つかう」人々のあいだをつなぐ新たな接点を築くことが、私たちの使命です。地域に根ざし、暮らしに寄り添う存在として、食の未来にあたたかな風を届けてまいります。

【会社概要】

社 名 ：株式会社シロッコさがえ

本 社 所 在 地 ：山形県寒河江市幸町4番27号

代表取締役社長 ：佐藤光義

事 業 内 容 ：食品販売

設 立 ：2025年4月

日東ベスト株式会社について

日東ベストは1994年4月、日東食品グループ関連7社の合併により誕生しました。

当社は、「食品産業の分野において広く社会に貢献する」という共通の理念をもとに、日々努力を重ねています。1948年には国産コンビーフ第1号の開発に成功、また1967年にはいちはやく業務用冷凍食品の分野に進出、そして今では、日配食品、チルド、常温食品までラインアップし、高い評価をいただいております。

私たちはこれからも“楽しい食生活を創造－Good Life Creation”するため、健康と豊かさを追求する技術「ライフサポートテクノロジー」を駆使し、社会に貢献してまいります。

【会社概要】

社 名：日東ベスト株式会社

本 社 所 在 地 ：山形県寒河江市幸町4番27号

代表取締役社長：嵯峨秀夫

事 業 内 容 ：食品製造および販売

創 業：1937年（昭和12年）10月

設 立：1948年（昭和23年）7月

HP：https://www.nittobest.co.jp