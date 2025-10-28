日東ベストの人気商品を地域へ届ける新拠点
2025年11月14日（金）寒河江市若葉町にグランドオープン
株式会社シロッコさがえ（代表取締役社長：佐藤光義）は、2025年11月14日（金）、寒河江市若葉町
に「日東ベスト直売店」をオープンいたします。本店舗は、食品メーカー・日東ベスト株式会社（本社：山形県寒河江市、代表取締役社長：嵯峨秀夫）が製造する人気商品を、より身近にお買い求めいただける地域密着型の販売拠点です。
運営を担うシロッコさがえは、日東ベストグループの一員として、「つくる現場とつかう人をつなぐ」役割を果たしながら、寒河江のまちに新しい賑わいを生み出してまいります。
オープンスケジュール・店舗概要・販売予定商品
■ オープンスケジュール
11月12日（水）10:00～15:00 プレオープン（メディア関係）
11月13日（木）10:00～15:00 プレオープン（取引業者等関係者）
11月14日（金）10:00～15:00 グランドオープン（一般ユーザー様）
11月15日（土）10:00～15:00 オープン（一般ユーザー様）
11月16日（日）10:00～15:00 オープン（一般ユーザー様）
■ 店舗概要
店舗名：日東ベスト直売店 Sirocco Sagae さくら横丁店（運営：株式会社シロッコさがえ）
所在地：山形県寒河江市若葉町11-5（さくら横丁内）
営業時間：10:00～15:00（オープニング期間）10:00～18:00(11/17から)
定休日：月曜日
アクセス：寒河江駅より徒歩6分／寒河江IC・スマートICより車で約5分
駐車場：あり
■ 販売予定商品
日東ベストの長年愛されてきた定番商品を中心に、人気の冷凍食品やギフト商品を販売いたします。
・ベストウインナー・ソーセージ、コンビーフ
・ハンバーグ・牛丼の素
・レトルト食品各種
・フレンズシリーズ
・ギフトセット ほか
株式会社シロッコさがえについて
2025年4月に日東ベストグループの一員として「株式会社シロッコさがえ」が誕生しました。
私たちは、ECをはじめとした一般消費者向けの販売事業を担い、グループの商品や想いを、より身近に、よりダイレクトに届けていく役割を担っています。社名の「シロッコ」は、サハラから地中海へ吹く、あたたかく力強い風。その風のように、寒河江から全国へ、やさしさと情熱を運びたいという想いが込められています。
日東ベストの多彩な商品や技術力を活かしながら、「つくる」現場と「つかう」人々のあいだをつなぐ新たな接点を築くことが、私たちの使命です。地域に根ざし、暮らしに寄り添う存在として、食の未来にあたたかな風を届けてまいります。
【会社概要】
社 名 ：株式会社シロッコさがえ
本 社 所 在 地 ：山形県寒河江市幸町4番27号
代表取締役社長 ：佐藤光義
事 業 内 容 ：食品販売
設 立 ：2025年4月
日東ベスト株式会社について
日東ベストは1994年4月、日東食品グループ関連7社の合併により誕生しました。
当社は、「食品産業の分野において広く社会に貢献する」という共通の理念をもとに、日々努力を重ねています。1948年には国産コンビーフ第1号の開発に成功、また1967年にはいちはやく業務用冷凍食品の分野に進出、そして今では、日配食品、チルド、常温食品までラインアップし、高い評価をいただいております。
私たちはこれからも“楽しい食生活を創造－Good Life Creation”するため、健康と豊かさを追求する技術「ライフサポートテクノロジー」を駆使し、社会に貢献してまいります。
【会社概要】
社 名：日東ベスト株式会社
本 社 所 在 地 ：山形県寒河江市幸町4番27号
代表取締役社長：嵯峨秀夫
事 業 内 容 ：食品製造および販売
創 業：1937年（昭和12年）10月
設 立：1948年（昭和23年）7月
HP：https://www.nittobest.co.jp