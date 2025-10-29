大阪・関西万博で話題を集めた 葛飾北斎の浮世絵を描いたグランドピアノ 銀座本店にて期間限定展示販売





株式会社山野楽器（本社：東京都中央区銀座、代表取締役社長 山野政彦）は、2025年日本国際博覧会のオーストリアパビリオンで展示され注目を集めた、特別モデルのベーゼンドルファー グランドピアノ『The Great Wave off Kanagawa（神奈川沖浪裏）』を、2025年10月29日(水)から11月30日(日)までの期間限定で、山野楽器 銀座本店 6F ピアノフロアにて展示販売いたします。

本モデルは、江戸時代に活躍した浮世絵師 葛飾北斎の作品「神奈川沖浪裏」をモチーフにした、全世界で16台の限定生産です。ピアノの屋根の内側には、葛飾北斎の浮世絵揃物「富嶽三十六景」の中でも最高傑作と呼ばれる「神奈川沖浪裏」が描かれています。さらに、自動演奏機能を搭載し、ベーゼンドルファーアーティストやラフマニノフ、ルービンシュタインといったピアニスト本人による演奏データなど1,000曲以上のコンテンツをお楽しみいただけます。

時代を超え、私たちを惹きつける天才浮世絵師、葛飾北斎の作品とベーゼンドルファーの奇跡のコラボレーションを、ぜひ店頭にてご覧ください。

【ベーゼンドルファー グランドピアノ 『The Great Wave off Kanagawa（神奈川沖浪裏）』】

ピアノの屋根の内側には、葛飾北斎の代表作「神奈川沖浪裏」を描き、ピアノの側板の内側には作品の色彩テーマを継承し、プルシアンブルーをあしらっています。また、ピアノのフレームと譜面台に施された葛飾北斎の署名は赤色で、日本文化における赤色の持つ特別な意味が反映されています。さらに、鍵盤左側の拍子木部分にはシリアルナンバー入りの真鍮プレートが埋め込まれています。

ウィーンの名門ピアノブランド、ベーゼンドルファーのラインアップの中で世界的に最も人気のあるVCシリーズ「214VC」をベースに装飾を施しており、“ウィンナートーン”と評されるベーゼンドルファーらしいあたたかな音色に加え、煌びやかな響きと芸術性を兼ね備えています。









【展示販売概要】

・展示期間：2025年10月29日(水)～11月30日(日)

・展示モデル：ベーゼンドルファー グランドピアノ model 214VC The Great Wave off Kanagawa ディスクラビア・エディション

・メーカー希望小売価格：49,940,000円（税込）

・会場：銀座本店 6F ピアノフロア

・住所：〒104-0061 東京都中央区銀座4-5-6

・営業時間：平日 11:00～19:30、土・日・祝 10:30～19:30

・フロアページ：https://www.yamano-music.co.jp/shops/ginza/6f-piano/

【株式会社山野楽器 (YAMANO MUSIC CO.,LTD) 】

銀座4丁目に本社を構える、1892年創業の総合音楽専門店。2025年に創業133年を迎えた。

ピアノやギター、管弦楽器などの楽器全般、楽譜や CD の小売・販売店のほか、Warwick、Rickenbackerなどの国内輸入代理店を務める。首都圏を中心に、全国で約40拠点の音楽教室の運営も行っている。



代表取締役社長：山野政彦

本社：〒104-0061 東京都中央区銀座4-5-6

創業：1892年（明治25年）4月21日

設立：1915年（大正4年）3月20日

主な事業内容：音楽教室の運営

楽器、楽譜、付属品、輸入楽器などの小売、および卸売

音楽・映像ソフト（CD/DVD/ブルーレイなど）の小売

音楽に関するイベント事業（ヤマノ・ビッグバンド・ジャズ・コンテストなど）、レストラン事業

Wisdom Guitar ほか、自社オリジナルの企画開発商品の販売および卸売

主な海外取り扱いブランド：Warwick、Sadowsky、Rickenbacker、Sireほか







