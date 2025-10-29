世界の足痛緩和クリーム市場成長率：2031年までに4.8%に達する見込み
QYResearch株式会社（所在地：東京都中央区）は、最新の市場調査レポート「足痛緩和クリーム―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2025～2031」を発表しました。
発行日：2025年10月29日
当レポートの詳細目次：https://www.qyresearch.co.jp/reports/1565031/foot-pain-relief-cream
【レポート概要】
足痛緩和クリームの世界市場規模は、2024年に1416百万米ドルと推定され、2031年までに1876百万米ドルに達すると予測されています。2024年から2031年までの年平均成長率（CAGR）は4.8%％と見込まれています。
足痛緩和クリームは、足部の筋肉疲労、炎症、関節負荷による不快感の緩和を目的とした外用製剤である。カプサイシン、メントール、サリチル酸誘導体、アルニカなどの有効成分を配合する。血行促進、鎮痛、冷感・温感作用を活用し、日常生活やスポーツ後のケアに活躍する。速乾性、べたつき抑制、皮膚刺激低減など使用性にも工夫が加えられている。介護や立ち仕事など足負荷が高い環境での利用が増えている。
1. 製品タイプ別市場分析：Lidocaine、 Herbs、 Others
足痛緩和クリーム市場における各製品タイプの売上高、販売数量、価格推移、年平均成長率（CAGR）を詳細に分析します。さらに、技術革新や製品差別化、価格変動、市場シェアの変化が与える影響も評価し、今後注目すべき成長分野や競争優位性のある製品を明確化します。
2. 用途別市場分析：Offline Sales、 Online Sales
各用途分野における足痛緩和クリームの需要動向、応用シナリオ、売上規模、成長率を包括的に分析します。産業別の導入傾向、ユーザー層の変化、新規用途の拡大可能性にも焦点を当て、マーケティング戦略や製品開発の方向性に資する情報を提供します。
3. 主要企業別競争分析：Topricin、 Voltaren、 Bayer、 Johnson & Johnson、 Biofreeze、 Aspercreme、 Theraworx、 Blue-Emu、 NerveSpa、 Ebanel、 O'Keeffe's、 Vita Sciences、 UltimateVitality、 Gold Bond、 MagniLife、 Neat Feat、 Herbal Lodge、 Arnicare、 Dr Trust、 PhysAssist、 Nervive
足痛緩和クリーム市場の主要企業について、売上実績、市場シェア、事業展開、製品ポートフォリオ、研究開発活動、戦略的提携・買収（M&A）の動向を詳細に調査します。これにより、企業別のポジションや競争優位性、業界構造を可視化し、将来の市場再編や戦略立案の参考情報を提供します。
【目次】
第1章：足痛緩和クリーム市場の概要と成長見通し
足痛緩和クリームの基本定義、対象範囲、市場規模、売上予測を提示し、主要な成長ドライバー、課題、潜在的ビジネス機会を分析します。（2020～2031）
第2章：主要企業の足痛緩和クリーム市場ポジションと競争分析
トップ5・トップ10企業の売上、製品ライン、製造拠点、戦略動向を比較し、競争環境の現状を評価します。最新の開発計画やM&A動向も整理します。（2020～2025）
第3章：製品別市場動向
足痛緩和クリームを製品タイプごとに分類し、売上、販売量、価格、シェアの推移を分析します。（2020～2031）
第4章：用途別市場分析
各用途における足痛緩和クリームの市場規模、需要構造、成長性を比較し、産業別導入の傾向や新たなビジネスチャンスを明確にします。（2020～2031）
第5章：地域別市場展望
北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカなど主要地域における足痛緩和クリームの売上動向、シェア、成長予測を提供します。（2020～2031）
