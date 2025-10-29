紙箱糊付機市場規模、2031年には345百万米ドルに拡大見込み
YH Research株式会社（東京都中央区）は、最新の調査レポート「グローバル紙箱糊付機のトップ会社の市場シェアおよびランキング 2025」を、2025年10月29日に発行しました。紙箱糊付機市場の現状と構造を多角的に捉え、製品定義や分類、用途、産業チェーンを起点に、業界の技術進化やコスト構造、規制動向までを網羅的に分析しています。
加えて、世界各地域の供給・需要動向、主要企業の事業展開、消費者動向の変化など、将来の市場を左右する重要な要素にも焦点を当てています。企業が新規参入戦略を立てる上でのインサイトを提供するとともに、既存の参入者の競争優位性強化に貢献することを目的としています。
レポートの無料サンプルをご希望の方は、以下のリンクより詳細をご確認ください：https://www.yhresearch.co.jp/reports/1213906/carton-box-folder-gluers
グローバル紙箱糊付機市場の成長予測
YH Researchの調査では、2025年から2031年にかけて、紙箱糊付機の世界市場は年平均成長率（CAGR）4.6%％で拡大を続けると予測されています。2024年には約253百万米ドルだった市場規模は、2025年には264百万米ドルに達し、2031年には345百万米ドル規模に成長する見込みです。この成長は、技術革新や需要の高まり、産業構造の変化といった要因に後押しされています。
1．紙箱糊付機紹介
カートン糊付け機は、印刷された段ボールを接着剤で組み立ててカートン（箱）を形成するために特別に設計された包装機械です。
この機械は包装業界で広く使用されており、特に輸送用カートンの製造において重要な役割を果たしています。
カートン糊付け機は、段ボールの折り、糊付け、封緘の工程を自動化することで、さまざまなサイズや種類のカートンを高効率かつ高精度に製造することができます。
また、電子商取引、物流、製造業などの分野における包装ニーズにも適しています。
2．市場のセグメンテーションと分析フレーム
本レポートでは、以下の4つの軸に基づき市場を詳細に分析しています：
【企業別分析】
Bobst、 Koenig & Bauer Duran、 VEGA、 BW Papersystems、 Zhejiang New Luolan Machinery、 Wenzhou Hoson Printing Machinery、 Wenzhou Gaotian Packing Machinery、 Masterwork、 KAMA、 Wenzhou Youtian Packing Machinery、 YAWA Printing Machinery
・売上高、販売量、市場シェアを比較しながら、各社の競争ポジションや戦略の特徴を明らかに。
・企業別に地域展開・製品ポートフォリオ・研究開発動向なども掲載。
【製品別分析】
Straight Line Type、 Crash-lock Bottom Type、 Multi-Corner Boxes Type
・製品カテゴリ別に、市場規模・価格動向・販売数量を精緻に分析。
・高成長が見込まれる製品タイプに関する洞察も提供。
【用途別分析】
Medicines and Health Care、 Food & Beverage、 Electronics、 Cosmetic、 Others
・用途ごとの市場規模や利用トレンド、成長率を可視化。
・各アプリケーション分野での導入課題や今後の拡張可能性も併せて検討。
【地域別分析】
対象地域：
- 北米（米国、カナダ、メキシコ）
- 欧州（ドイツ、フランス、イギリス、ロシア、イタリア、その他の欧州地域）
- アジア太平洋（中国、日本、韓国、インド、東南アジア、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域）
- 南米（ブラジル、その他の南米地域）
- 中東・アフリカ
・各地域における市場規模、成長速度、消費動態、競合企業の展開を比較・分析。
