ニジゲンノモリ「ドラゴンクエスト アイランド」 HD-2D版『ドラゴンクエストI＆II』コラボイベント開催記念！レストラン「ルイーダの酒場」新メニュー11月1日提供開始
兵庫県淡路島にある「ニジゲンノモリ アニメ淡路島公園」にある、兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」のアトラクション「ドラゴンクエスト アイランド」では、HD-2D版『ドラゴンクエストI＆II』コラボイベントを11月1日（土）より開催いたします。今回、本コラボイベント開催に伴い、レストラン「ルイーダの酒場」に新たに2つのメニューが新登場！肌寒い秋・冬のシーズンにピッタリ！野菜もたっぷり入ったクラムチャウダーに“たまねぎスライム”がトッピングされた「たまねぎスライムのクラムチャウダーパスタ」と、さまざまなフルーツが宝石のように輝く「おどるほうせきのジュエルドリンク」を新たに提供いたします。
涼しくなった秋こそ、冒険のはじまり！可愛くておいしいコラボフードを笑顔いっぱいに頬張りながら、「ドラゴンクエスト」の世界で最高の思い出をつくりましょう！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332960&id=bodyimage1】
▲たまねぎスライムのクラムチャウダーパスタ（秋・冬限定）／2,000円（税込）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332960&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332960&id=bodyimage3】
▲おどるほうせきのジュエルドリンク（ホット/アイス）／各850円（税込）
■ドラゴンクエスト アイランド「ルイーダの酒場」新コラボフード概要
発売開始：
2025年11月1日（土）
場所：
「ドラゴンクエスト アイランド」隣接、「ルイーダの酒場」
メニュー：
・（※秋・冬限定）たまねぎスライムのクラムチャウダーパスタ／2,000円（税込）
・おどるほうせきのジュエルドリンク（ホット/アイス）／各850円（税込）
※ドリンクのみ、テイクアウト可
※おどるほうせきのジュエルドリンクのホットは11/14（金）からの発売となります
HP：
https://nijigennomori.com/food/
■『ドラゴンクエスト アイランド 大魔王ゾーマとはじまりの島』概要
「ドラゴンクエスト」の世界をリアルとデジタルを融合させて表現した、フィールドRPGアトラクション。アトラクション参加者は、オリジナルストーリーに沿いながら、自分自身が物語の主人公となり、冒険を通じて、「ドラゴンクエスト」の世界を堪能することができる。HD-2D版『ドラゴンクエストIII そして伝説へ…』の発売を記念し、2024年10月5日（土）より、2021年オープン当時に人気を博した『ドラゴンクエスト アイランド 大魔王ゾーマとはじまりの島』を復刻。ロトシリーズの世界観を軸に、サブクエストやオリジナルグッズ・オリジナルフードもパワーアップした「ドラゴンクエスト アイランド」で新たな冒険に出かけよう！
（https://nijigennomori.com/dragonquestisland/）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332960&id=bodyimage4】
（C） ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
配信元企業：株式会社ニジゲンノモリ
