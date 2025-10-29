10月29日は「トニックの日」“頭皮を大切に”啓蒙のため リーブ21公式通販サイト「リーブ直販」で特別キャンペーン開催 対象トニックの定期便がずっと20%OFF & 初回限定プレゼントも
◆「正真正銘 自分の髪」に感謝を込めて
株式会社毛髪クリニックリーブ21
（本社:大阪市中央区、代表取締役社長:岡村勝正）は、
10月29日の「トニックの日」に合わせ、
公式オンラインショップ 「リーブ直販」にて
『トニックの日キャンペーン』を開催。
期間中、対象の「リーブトニック NT・NT-AGX・W」
定期便の新規お申込みで、ご契約期間中ずっと20%OFFにてご提供。
さらに初回限定でトニックの浸透を高める世界初の
マグネシウムニードルを採用した
「頭皮用マイクロニードル BOOSTOK ECO」を進呈。
◆リーブ21公式通販サイト「リーブ直販」とは
リーブ直販は、発毛専門企業リーブ21が
運営する公式通販サイトです。
創業49年の発毛研究と施術ノウハウを活かし、
シャンプー、コンディショナー、トニック、
サプリメント、スカルプケア機器など、
頭皮環境の改善に特化した商品を
全国にお届けしています。
◆キャンペーン概要
名称: リーブ直販『トニックの日キャンペーン』
期間: 2025年10月29日（水）～11月4日（火）
対象: 期間中に「リーブトニック NT」「リーブトニック NT-AGX」
「リーブトニック W」いずれかの定期便を新規でお申込みいただいた方
特典:
（1）対象トニックの定期便がずっと20%OFF
（2）初回限定「頭皮用マイクロニードル BOOSTOK ECO+マグネシウム
シート（24枚入り）6900円相当」を1セットプレゼント
条件:30日間隔、3回以上お約束の定期便となります。
URL: https://www.reve21shop.co.jp/
◆会社概要
会社名：株式会社 毛髪クリニック リーブ21
代表取締役社長：岡村勝正
ホームページ https://www.reve21.co.jp/
本社所在地：大阪府大阪市中央区城見2-1-61 ツイン21MIDタワー22F
創業： 1976年 発毛診断実績： 36.4万人以上（2025年時点）
主要サービス：頭髪の発毛施術サービス及び関連商品の販売、医療機器の製造販売
【本リリースに関する取材のお問い合わせ】
株式会社 毛髪クリニックリーブ21 広報部
TEL：090-4493-1685 FAX：06-4794-2481 Email：kouhou@reve21.co.jp
