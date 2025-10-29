民間宇宙旅行時代到来！ASTRAX代表TAICHIがオーストラリアのシドニーで開催された「国際宇宙会議（IAC 2025）」で「宇宙NFTの可能性」についての論文を発表！
世界中の人々の夢を宇宙で実現させる民間宇宙サービスプラットフォームを提供する宇宙ベンチャー企業株式会社ASTRAX（アストラックス、以下 ASTRAX、本社：神奈川県鎌倉市、代表：代表取締役・民間宇宙飛行士 TAICHI（山崎大地））代表TAICHIは、2025年9月29日から10月3日にオーストラリアの都市シドニーにある「シドニー国際会議場（ICC）」で開催された世界最大の宇宙業界の国際会議、第76回国際宇宙会議（IAC 2025）において、「宇宙NFTの可能性」についての論文を発表しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332935&id=bodyimage1】
【国際宇宙会議での論文発表】
今年の国際宇宙会議（IAC 2025）において、ASTRAXおよびASTRAXグループメンバーは、民間宇宙旅行産業の発展と人類の宇宙進出に向けて、さまざまな民間宇宙サービスについての革新的な論文を合計13本（ASTRAX代表山崎大地が8本、ASTRAXメンバーが5本）発表いたしました。
発表した論文について、今後順次発表してまいります。
【発表論文4本目】
■発表日：2025年10月2日（木）
■論文タイトル：
THE POTENTIAL OF SPACE NFTs
（宇宙NFTの可能性）
■著者（所属）：TAICHI（山崎大地）（ASTRAX・民間宇宙飛行士）
■共著者（所属）：川上泰子（ASTRAX・宇宙ワーママ）
■アブストラクト（日本語版）:
ASTRAXでは、宇宙旅行時代における宇宙での価値基準の設定についての研究を行っている。宇宙での価値基準は、地上とは異なり、「宇宙ならでは」の価値基準を作らなくてはならない。場合によってはデジタルコンテンツの価値も設定しなくてはならず、その場合はNFTの技術が利用できると考えている。
本論文では、宇宙におけるNFTによる価値の付加の必要性や種類、考えられる利用方法や課題などについて発表を行う。
■Abstract：
ASTRAX is conducting research on establishing value standards in the era of space travel. The concept of value in space differs from that on Earth, necessitating the creation of entirely new value criteria unique to space environments. In some cases, it may also be necessary to define the value of digital content, for which NFT （Non-Fungible Token） technology could be a viable solution.
This paper explores the necessity of adding value through NFTs in space, the types of assets that could be tokenized, potential use cases, and the challenges associated with implementing NFTs in space environments.
論文の全文は以下のリンクで参照いただけます。
https://c8a95938-2d33-42e3-8e40-61aa3413d90f.filesusr.com/ugd/d03fa8_b6dc3ef96f294b02a85e5f05f23dfde7.pdf
【国際宇宙会議（IAC）とは】
国際宇宙航行連盟（IAF）が主催し、年に1度、開催される、宇宙業界では世界最大の国際会議です。今年は、2025年9月29日から10月3日までオーストラリアのシドニーで、オーストラリア宇宙産業協会（SIAA）がホストを務め、オーストラリア宇宙庁（ASA）とニューサウスウェールズ州政府が共催して、「持続可能な宇宙：強靭な地球（SUSTAINABLE SPACE : RESILIENT EARTH）」をテーマに、第76回国際宇宙会議（IAC 2025）が開催されました。
会期中99カ国から約8,000人が参加し、極めて多様で実りある議論が交わされました。技術プログラムでは、199セッションで2,200以上の口頭発表と1,000を超えるインタラクティブな発表が行われ、最新の研究や革新的なアイデアが紹介されました。IAC 2025 パブリックデーでは過去最多となる11,000人以上が参加し、そのうち1,500人は学生でした。
