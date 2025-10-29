業界初*！自宅で″髪のクリーニング″ができる。髪のクリーニング弱酸性シャンプーバー販売スタート！『 新体験。』ご招待キャンペーンも開催。

ＭＡＲＵＪＵＮ株式会社

*「髪のクリーニング」の表記に関して2025年10月（自社調べ）

MARUJUN株式会社（本社：福岡県福岡市中央区天神1-15-1日之出ビル 3F代表取締役：若松順子）は、髪はもちろん、顔・体・デリケートゾーンまで全身に使用できる固形シャンプー【髪のクリーニング弱酸性シャンプーバー】を10/29日（水）より自社ECサイトにて一般販売を開始します。

本商品は、独自の「髪のクリーニング」というコンセプトで、自宅にいながらサロンでシャンプーした後の様な圧倒的な爽快感を実現。

赤ちゃんでも使える優しさと、1つで全身をケアできる手軽さが特徴。

環境意識を強く持たなくても、必然的にバスルームのプラスチックボトルが不要になる。

髪のクリーニング弱酸性シャンプーバーをご使用になるすべての方が、社会の課題であるプラスチックごみ問題の解決に貢献することができる、サスティナブルなライフスタイルを提案します。

SDGｓ+Ｂ(beautiful)プロジェクト

MARUJUN株式会社『真の髪ケア』から10月29日より一般販売スタート！

専門サロンでしか実現できなかった髪のクリーニングが自宅で出来るだけではなく

たった1つのソープが叶えるSDGｓ+B(beautiful)あなたのバスルームから始める脱プラスチック！

市販のシャンプーに含まれる過剰な成分などで汚れてしまった髪のビルドアップ(皮膜毛)を

洗うだけで簡単にクリーニングできます。

このビルドアップ（皮膜毛）こそがあなたの理想とするヘアデザインを邪魔しています。

まさにビルドアップ（皮膜毛）は、あなたを悲しませる要因であると同時に

美容師泣かせの髪質です。髪のクリーニングが、サロンでの施術効果*にも期待ができます！

私たちは、アイテムのご提供だけではなく、なかなか教わることのない『正しい髪の洗い方』を現役美容師(髪の専門家)が1から丁寧にご指導いたします。（Instagram/YouTube動画配信中）

*髪の汚れは、サロンにおいての施術に使用する成分効果を下げている。

髪のクリーニングを初めてホームケアですると“素髪”になった髪に戸惑うでしょう。 そして、今まで油性成分などで誤魔化されていた《手触り》《指通り》《皮膜毛》とのギャップに驚きます。そのため「専門のスタッフ現役美容師」の存在が必要です。正しい洗髪は、数字の「3」がキーワードになります。

〈早く知りたかった！ヘアケアの基礎〉予洗い、洗髪、すすぎ、タオルドライ、ドライヤードライ

など、髪のクリーニング弱酸性シャンプーバーで新体験のお手伝いをさせていただきます。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=fkp3aRw9juw ]

正しい洗髪をお伝えする動画は「予洗い」編「泡パック」編「すすぎ」編の３つございます。

髪のクリーニングで『素髪』になる新体験キャンペーン概要

◆期間

１０月２９日（水）10時～1１月3日（月）23時59分〆切り

◆内容

あなたの髪、毎日のシャンプーで汚れているかも？！

汚髪チェックができる

髪のクリーニング弱酸性シャンプーバー特別オファー付き冊子を１００名の方にプレゼント！

◆応募方法

「真の髪ケア」インスタグラムより応募

「真の髪ケア」インスタグラム フォローしていただき

コメント欄に（髪チェック）とご記入ください。

DMにお申し込みフォームをお送りいたします。

https://www.instagram.com/shinnokamicare_marujun?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==(https://www.instagram.com/shinnokamicare_marujun?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)

たった１つのソープ、弱酸性であるからこそ出来ること。

このソープ、実は髪のクリーニングだけではありません。

髪・顔・体・デリケートゾーンまで。赤ちゃんも使える”オールインワンソープ”【髪のクリーニング弱酸性シャンプーバー】は髪だけでなく、顔・体、さらにはデリケートゾーンのケア(フェムケア)にもお使いいただけるオールインワン仕様です。肌への優しさを追求し、赤ちゃんにもご使用いただける処方となっています。これ1つあれば、家族みんなの全身をケアでき、浴室はいつもスッキリ。

旅行やジムへの持ち運びにもとても便利です。

多くの方に【髪のクリーニング弱酸性シャンプーバー】をご利用いただくことであなたのバスルームから《脱プラスチック》が実現できます。

福岡県のある5人家族のバスルームの変化です。

今までだと、パパ用、ママ用、子供用、各それぞれヘアケア用ボトル６本、更にボディーケア用２本

とプラスチックボトルで埋まっていたラックが、スッキリ！喜んで写真を送ってくださいました。



たくさんのプラスチックボトルがなくなったバスルーム。

「どうしてなの?」と会話が生まれきっと私たちの想いが子供たちにも伝わっていくと信じています。

近年、SDGｓへの関心の高まりと共に、プラスチックごみ削減に向けた取り組みが社会全体で

加速しています。しかし、環境配慮型の商品は「意識の高い一部の人のためのもの」と捉えられがちで

誰もが気軽に手に取れるものはまだ少ないのが現状です。

また、多くのご家庭の浴室には、シャンプー、コンディショナー、ボディーソープ、洗顔料など

用途別に多数のプラスチックボトルが並び、整理や管理、詰替えの手間が負担となっています。

こうした背景から、私たちは「使いたいと感情を動かされる新規性」「圧倒的な使用感の良さ」

「環境への配慮」「日々の手軽さ」を同時に満たすSDGｓ+B(beautiful)製品は作れないかと考え

【髪のクリーニング弱酸性シャンプーバー】の開発に着手しました。



既存のお客様を対象としたテスト販売では『一度使うと他のシャンプーに戻れない』

『頭皮がスッキリして気持ちいい』『シャンプーバーで早く髪を洗いたい』といった声が殺到。

インスタグラムでは『どこで買えますか？』『一般販売待ってます』『もっと知りたい』と販売開始を楽しみにされているお声が多く、この反響を受け環境意識のない方にも必然的に広がる可能性が高い！と確信。「この商品を広く世の中に届けたい」という想いを強くし今回の一般販売に至りました。

美容用品の中でも断トツのプラスチック容器の使用量

日本のシャンプー・リンス・トリートメントプラスチックボトル使用量は７０００ｔを占めています。

また、ボディー用４６００ｔと合わせると１１６００ｔにもなります。

●プラスチックボトルそのものを使用しないシャンプーバーは『削減に大きな期待』が持てます。

髪のクリーニングを初めて体験した方の声をご紹介。 ＊写真はイメージ

＊JCIAデータ参照

初めて使用した時、使い心地の良さに感動しました。泡立ちが良いのに泡切れも良くて、流してからもきしまず、いつものトリートメントを使ったのに手触りが全く違いました。乾かしてからも手触りの良さは変わらず、髪も軽くなりました。次の日は気づいたら髪を触ってしまっているほどでした。とっても気に入っています！

40代 専業主婦

頭を洗ってこんなに気持ち良くなるなんて、こんな経験は美容院以外では初めてでした。30歳を超えてから頭皮の薄さが気になり始めていたんですが、使用後は髪のボリュームアップを感じ、鏡で自分の頭皮を見てもそんなに気にならなくなりました。嫁にも「あれ？なんか髪増えた？」と言われるようになり、髪のボリュームって大事だなと改めて感じてます（笑） 30代（WEBコンサル）

この透明の高級感が好きです。テンションが上がります。香りも良く、泡もきめ細かくて素早く泡切れも良い！使用感も完璧でした。髪を乾かすと、さらっさら！今まで どれだけ髪汚れていたの？！ってビックリしました！これからの髪の化を楽しみにしています。 40代（専業主婦）

以前から石鹸で髪を洗っていましたがゴワゴワしていました。でもこのシャンプーバーは髪も洗え全身洗える。泡も凄くきめ細かくてゴワゴワもなくなり落ち着いているので美容室に行くことを忘れています。 50代（エステサロン経営）

髪のクリーニングをした髪の仕上がり画像

私の経験上、環境に良い製品は使い心地はいまいちの印象でしたが・・・これは違いました！ 60才（会社員）最初「髪がシャンプーで汚れてる」ってムッと来ましたが今は感謝しています。 62才（会社役員）

使用感の秘密、それは髪のクリーニングに重要なこの濃密泡にあります。

配合成分の約85～87％が美容成分だから実現できる、きめ細かな超濃密泡が髪の細部までピタッと密着し、髪に溜まった皮膜毛を「素髪」になるまでスッキリクリーニングします。

実はサロン使用の6,000円の高級シャンプーです。ですが配合成分の約70％は水＋たくさんの植物・油性成分配合です。キメも荒く時間経過とともに泡が消えて油性分が残ります。

新発想「髪のクリーニング」

自宅で専門サロンレベルの”頭皮のスッキリ感”を体験できる【髪のクリーニング弱酸性シャンプバー】が目指したのは『洗う』という本来あるべきシャンプーの姿。

独自の処方によりヘアケア製品の過剰な成分で起こる髪のビルドアップ(被膜網）による付着物をクリアにして、軽やかでサラサラな自分の「素髪」を体験できます。

まるでヘアサロンでヘッドスパを受けたような爽快感をご自宅でご体感ください。

商品名：髪のクリーニング弱酸性シャンプーバー 発売日：2025年10月29日（水） 価格：4,180円 内容量：１００ｇ ＵＲＬ: https://www.instagram.com/shinnokamicare_marujun?igsh=MTFjZzVlcmszY29xNw%3D%3D&utm_source=qr(https://www.instagram.com/shinnokamicare_marujun?igsh=MTFjZzVlcmszY29xNw%3D%3D&utm_source=qr)

特記事項：石鹸成分は一切配合されていません。

今後の展望：担当者コメント

～今後の展望～

私たちは、髪と頭皮の専門家としてアイテムのご提供だけに止まらず、ヘアケアの正しい知識も取り扱う会社として、顧客の方への認識も高めて参ります。そのためには、高い専門性と伝える能力の向上に努めます。現在、テスト販売において顧客の方からのご要望である、トリートメントの開発を進めています。

また、髪のクリーニング弱酸性シャンプーバーギフト用パッケージの製造も進行中です。

広報セクション 秀島 由理佳

弊社はスタッフ全員がパートタイムで働く女性だけのチームです。

３０年続いた電話営業からSNSでの発信に舵を切って約３年、顧客の声をダイレクトに聞きながら、本当に良いと信じられるものだけを届けたい！『この髪のクリーニング弱酸性シャンプーバー』は、

そんな私たちと顧客との対話から生まれた自信作です。

ですが「環境に良いから」という理由だけでは選んでいただけない

まずは、髪のクリーニングは「とにかく気持ちがいいから」という理由で選びたくなる。そんな『新しい体験』を通じて、キレイになれる＆環境に良いサスティナブルな選択が、もっと身近になるきっかけを作れたら最高です！

今後は、メディアのご協力やイベント企画を開催して多くの方に「髪のクリーニング弱酸性シャンプーバー」を知っていただく活動を加速化して参ります。

MARUJUN株式会社 代表取締役社長 若松 順子

会社説明

MARUJUN株式会社は「真の肌ケア・真の髪ケア」を掲げSNSを活用したⅮ2Ⅽ事業を展開しています。

スタッフ全員が限られた時間の中で働くパート社員でありながら、成分検定や化粧品検定に果敢に挑み、専門家としてお客様一人ひとりと真摯に向き合うことで2022年から約３年で新規件数１６８％

増を達成！顧客数も２２８％増を実現してきました。

今後も、会社の行動規範に基ずき、弊社特有の視点を生かして他社にはない「新しい顧客体験」を実現して参ります。

●会社名：MARUJUN株式会社

●所在地：福岡市中央区天神1丁目15番1号 日之出ビル3階

●代表者：若松 順子

●設立：2012年3月1日

●事業内容：小売業

●URL： https://www.sophile.com