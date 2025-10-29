¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥ì¥Ýー¥È¥ªー¥·¥ã¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹ :¥Õ¥Ã¥È¥¦¥§¥¢¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²½»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÁÇºà¤ª¤è¤ÓÀ¤³¦»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¾®ÇäÊÑ³×¤Ë¸£°ú¤µ¤ì¡¢2033Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë7,690²¯ÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ëÃø¤·¤¤³ÈÂç¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë
¥Õ¥Ã¥È¥¦¥§¥¢»Ô¾ì¤Ï¶áÇ¯¡¢ÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤ÊÑ³×¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯¤Ë4,951²¯ÊÆ¥É¥ë¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï¡¢2033Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë7,690²¯ÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¡¢2025Ç¯¤«¤é2033Ç¯¤Ë¤«¤±¤ÆÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡ÊCAGR¡Ë5.9¡ó¤òµÏ¿¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ÎÀ®Ä¹µ°Æ»¤Ï¡¢³ÈÂç¤¹¤ë¾ÃÈñ¼Ô´ðÈ×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÀ¡¢²÷Å¬À¡¢»ýÂ³²ÄÇ½À¤¬·¤À½ÉÊ¥«¥Æ¥´¥êーÁ´ÂÎ¤Ç¤Þ¤¹¤Þ¤¹Åý¹ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°áÎÁÉÊ¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¹½À®Í×ÁÇ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ëÍúÊª¤Ï¡¢ÊÝ¸î¤È¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤¤¤¦Æó½Å¤ÎÌÜÅª¤ò²Ì¤¿¤¹¡£²¹ÅÙÊÑÆ°¡¢ÉÔÀ°ÃÏ¡¢»¤²á½ý¤È¤¤¤Ã¤¿´Ä¶¾ò·ï¤«¤éÂ¤òÊÝ¸î¤¹¤ë¤è¤¦Àß·×¤µ¤ì¤¿ÍúÊª¤Ï¡¢µ¡Ç½À¤òÄ¶¤¨¡¢¸Ä¿Í¤ÎÉ½¸½¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ò·Áºî¤ë½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤¿¡£³×¤ä¥´¥à¤«¤éÀè¿ÊÅª¤Ê¹çÀ®Á¡°Ý¤Ë»ê¤ë¸½ÂåÁÇºà¤¬¡¢¿Í´Ö¹©³Ø¤Ë´ð¤Å¤¯Àß·×¸¶Íý¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤ì¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¾ÃÈñ¼ÔÁØ¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú ÌµÎÁ¥µ¥ó¥×¥ë ¡Û
Åö¥ì¥Ýー¥È¤ÎÌµÎÁ¥µ¥ó¥×¥ë¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤«¤é¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹
https://www.reportocean.co.jp/request-sample/footwear-market
»Ô¾ì¤Î¥À¥¤¥Ê¥ß¥¯¥¹¡§²÷Å¬¤µ¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢³×¿·¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤È¤ë
ÍúÊª¶È³¦¤Ï¡¢Æ°Åª¤Ê¾ÃÈñ¼Ô¹ÔÆ°¤Èµ»½Ñ¤Î¿ÊÊâ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶îÆ°¤µ¤ì¤ëµÞÂ®¤ÊÊÑ³×¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬·ò¹¯»Ö¸þ¤È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»Ö¸þ¤Î¥Ñ¥é¥À¥¤¥à¤Ë¥·¥Õ¥È¤¹¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢ÍúÊª¥Ö¥é¥ó¥É¤ÏÊ£¿ô¤Î¾ÃÈñ¼Ô¥Ëー¥º¤ËÆ±»þ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÀïÎ¬¤òÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¥Ê¥¤¥¡¢¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¡¢¥×ー¥Þ¤Ê¤É¤Î´ë¶È¤Ï¡¢²÷Å¬¤µ¤È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Î³×¿·¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»ýÂ³²ÄÇ½À¤ÎÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢´Ä¶¤ËÍ¥¤·¤¤ÁÇºà¤ä½Û´ÄÀ¸»º¥·
Ec¥Á¥ã¥Í¥ë¤È¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÎÇä¤¬¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤·¤¿¤³¤Î¥·¥Õ¥È¤ò¾ÃÈñ¼Ô¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤·¤Þ¤¹¡£ ¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ÈÀ®Ä¹¤¹¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤é¤Î³«È¯¤Ï¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤¬ÍúÊª¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÇ§¼±¤·¡¢É¾²Á¤·¡¢¹ØÆþ¤¹¤ë¤«¤òºÆ¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ì¤Î¥É¥é¥¤¥ÐーÁý²Ã¤Î¹¥¤ß¥åµ¡Ç½À¤Î·¤
ÊØÍø¤Ç²÷Å¬¤Ç¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥Ê¥Ö¥ë¤ÊÍúÊª¤ËÂÐ¤¹¤ë¼ûÍ×¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ï¡¢»Ô¾ì³ÈÂç¤Î½ÅÍ×¤Ê¸¶Æ°ÎÏ¤Ç¤¹¡£ ¸½ºß¡¢¿Í¸ýÅý·×Á´ÂÎ¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤Ï¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÎ¾Êý¤òÊä´°¤¹¤ëÍúÊª¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¤äÌî³°³èÆ°¤Ø¤Î»²²Ã¤ÎÁý²Ã¤Ï¡¢±¿Æ°·¤¡¢¥È¥ìー¥Êー¡¢¿Í´Ö¹©³Ø¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¥¦¥©ー¥¥ó¥°¥·¥åー¥º¤Ê¤É¤ÎÀìÌçÅª¤Ê·¤¤Î¼ûÍ×¤ò»É·ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÈîËþ¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤É¤ÎËýÀÅª¤Ê·ò¹¯ÌäÂê¤ÎÁý²Ã¤Ë¤è¤ê¡¢¸Ä¿Í¤Ï¿ÈÂÎÅª¹¬Ê¡¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ À¤³¦ÊÝ·òµ¡´Ø¡ÊWHO¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢À¸³è½¬´·ÉÂ¤Ï¡¢Í½ËÉÅª¤Ê·ò¹¯¤È³èÆ°¼çÆ³·¿¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î½ÅÍ×À¤ò¶¯Ä´¤·¡¢2030Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÀ¤³¦¤Î»àË´¤Î70¡ó¤òÀê¤á¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì ¤³¤Î°Õ¼±¤ÏÍúÊª¤ÎÀ½Â¤¶È¼Ô¤ËÍ¥½¨¤Ê´ËÏÂ¡¢¥µ¥Ýー¥È¤ª¤è¤Óbreathability¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥×¥í¥À¥¯¥È¤òÀß·×¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¿ä¿Ê¤·¤¿-Èþ³Ø¤ÇÂÅ¶¨¤·¤Ê¤¤¤Ç°Ö¤á¤òÊÝ¾ã¤¹¤ë¡£
¾ÃÈñ¼Ô¤Ï¤Þ¤¿¡¢¹âµé´¶¡¢ÉÊ¼Á¡¢µ¡Ç½À¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿À½ÉÊ¤òµá¤á¤Æ¡¢¤è¤êÌÜ¤ÎÈî¤¨¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¿Ê²½¤¹¤ë¾ÃÈñ¼Ô¤Î¹¥¤ß¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢µ»½ÑÅª¤Ë¹âÅÙ¤Ê·¤Äì¡¢ÄÌµ¤À¤Î¤¢¤ëÀ¸ÃÏ¡¢¤ª¤è¤ÓÅ¬±þ¥Õ¥£¥Ã¥Èµ»½Ñ¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ì¤ÎÀ©Ìó¡§µ¶Â¤ÍúÊª¤Î±Æ¶Á
·øÄ´¤ÊÀ®Ä¹¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢À¤³¦¤ÎÍúÊª¶È³¦¤Ïµ¶Â¤ÉÊ¤«¤é¤Î±ÊÂ³Åª¤Ê²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ µ¶Â¤ÍúÊª¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¿®ÍêÀ¤òÂ»¤Ê¤¤¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Î¿®Íê¤òÂ»¤Ê¤¤¡¢½ÅÂç¤ÊºâÀ¯ÅªÂ»¼º¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£ Acviss¤Î¥Çー¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢µ¶Â¤ÉÊ¤Ï3ÃûÊÆ¥É¥ë¤Î»º¶È¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÇ¤â±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¥«¥Æ¥´¥êー¤ÎÃæ¤ÇÍúÊª¤¬¥é¥ó¥¥ó¥°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¶Ã¤¯¤Ù¤¤³¤È¤Ë¡¢Ä´ººÂÐ¾Ý¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤Î55¡ó¤Ï¡¢ËÜÊª¤Èµ¶¤ÎÀ½ÉÊ¤ò¶èÊÌ¤¹¤ë¤³¤È¤¬º¤Æñ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÇ§¤á¤Þ¤·¤¿¡£
°áÎÁÉÊ¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¹½À®Í×ÁÇ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ëÍúÊª¤Ï¡¢ÊÝ¸î¤È¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤¤¤¦Æó½Å¤ÎÌÜÅª¤ò²Ì¤¿¤¹¡£²¹ÅÙÊÑÆ°¡¢ÉÔÀ°ÃÏ¡¢»¤²á½ý¤È¤¤¤Ã¤¿´Ä¶¾ò·ï¤«¤éÂ¤òÊÝ¸î¤¹¤ë¤è¤¦Àß·×¤µ¤ì¤¿ÍúÊª¤Ï¡¢µ¡Ç½À¤òÄ¶¤¨¡¢¸Ä¿Í¤ÎÉ½¸½¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ò·Áºî¤ë½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤¿¡£³×¤ä¥´¥à¤«¤éÀè¿ÊÅª¤Ê¹çÀ®Á¡°Ý¤Ë»ê¤ë¸½ÂåÁÇºà¤¬¡¢¿Í´Ö¹©³Ø¤Ë´ð¤Å¤¯Àß·×¸¶Íý¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤ì¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¾ÃÈñ¼ÔÁØ¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú ÌµÎÁ¥µ¥ó¥×¥ë ¡Û
Åö¥ì¥Ýー¥È¤ÎÌµÎÁ¥µ¥ó¥×¥ë¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤«¤é¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹
https://www.reportocean.co.jp/request-sample/footwear-market
»Ô¾ì¤Î¥À¥¤¥Ê¥ß¥¯¥¹¡§²÷Å¬¤µ¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢³×¿·¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤È¤ë
ÍúÊª¶È³¦¤Ï¡¢Æ°Åª¤Ê¾ÃÈñ¼Ô¹ÔÆ°¤Èµ»½Ñ¤Î¿ÊÊâ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶îÆ°¤µ¤ì¤ëµÞÂ®¤ÊÊÑ³×¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬·ò¹¯»Ö¸þ¤È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»Ö¸þ¤Î¥Ñ¥é¥À¥¤¥à¤Ë¥·¥Õ¥È¤¹¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢ÍúÊª¥Ö¥é¥ó¥É¤ÏÊ£¿ô¤Î¾ÃÈñ¼Ô¥Ëー¥º¤ËÆ±»þ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÀïÎ¬¤òÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¥Ê¥¤¥¡¢¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¡¢¥×ー¥Þ¤Ê¤É¤Î´ë¶È¤Ï¡¢²÷Å¬¤µ¤È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Î³×¿·¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»ýÂ³²ÄÇ½À¤ÎÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢´Ä¶¤ËÍ¥¤·¤¤ÁÇºà¤ä½Û´ÄÀ¸»º¥·
Ec¥Á¥ã¥Í¥ë¤È¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÎÇä¤¬¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤·¤¿¤³¤Î¥·¥Õ¥È¤ò¾ÃÈñ¼Ô¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤·¤Þ¤¹¡£ ¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ÈÀ®Ä¹¤¹¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤é¤Î³«È¯¤Ï¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤¬ÍúÊª¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÇ§¼±¤·¡¢É¾²Á¤·¡¢¹ØÆþ¤¹¤ë¤«¤òºÆ¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ì¤Î¥É¥é¥¤¥ÐーÁý²Ã¤Î¹¥¤ß¥åµ¡Ç½À¤Î·¤
ÊØÍø¤Ç²÷Å¬¤Ç¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥Ê¥Ö¥ë¤ÊÍúÊª¤ËÂÐ¤¹¤ë¼ûÍ×¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ï¡¢»Ô¾ì³ÈÂç¤Î½ÅÍ×¤Ê¸¶Æ°ÎÏ¤Ç¤¹¡£ ¸½ºß¡¢¿Í¸ýÅý·×Á´ÂÎ¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤Ï¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÎ¾Êý¤òÊä´°¤¹¤ëÍúÊª¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¤äÌî³°³èÆ°¤Ø¤Î»²²Ã¤ÎÁý²Ã¤Ï¡¢±¿Æ°·¤¡¢¥È¥ìー¥Êー¡¢¿Í´Ö¹©³Ø¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¥¦¥©ー¥¥ó¥°¥·¥åー¥º¤Ê¤É¤ÎÀìÌçÅª¤Ê·¤¤Î¼ûÍ×¤ò»É·ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÈîËþ¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤É¤ÎËýÀÅª¤Ê·ò¹¯ÌäÂê¤ÎÁý²Ã¤Ë¤è¤ê¡¢¸Ä¿Í¤Ï¿ÈÂÎÅª¹¬Ê¡¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ À¤³¦ÊÝ·òµ¡´Ø¡ÊWHO¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢À¸³è½¬´·ÉÂ¤Ï¡¢Í½ËÉÅª¤Ê·ò¹¯¤È³èÆ°¼çÆ³·¿¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î½ÅÍ×À¤ò¶¯Ä´¤·¡¢2030Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÀ¤³¦¤Î»àË´¤Î70¡ó¤òÀê¤á¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì ¤³¤Î°Õ¼±¤ÏÍúÊª¤ÎÀ½Â¤¶È¼Ô¤ËÍ¥½¨¤Ê´ËÏÂ¡¢¥µ¥Ýー¥È¤ª¤è¤Óbreathability¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥×¥í¥À¥¯¥È¤òÀß·×¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¿ä¿Ê¤·¤¿-Èþ³Ø¤ÇÂÅ¶¨¤·¤Ê¤¤¤Ç°Ö¤á¤òÊÝ¾ã¤¹¤ë¡£
¾ÃÈñ¼Ô¤Ï¤Þ¤¿¡¢¹âµé´¶¡¢ÉÊ¼Á¡¢µ¡Ç½À¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿À½ÉÊ¤òµá¤á¤Æ¡¢¤è¤êÌÜ¤ÎÈî¤¨¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¿Ê²½¤¹¤ë¾ÃÈñ¼Ô¤Î¹¥¤ß¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢µ»½ÑÅª¤Ë¹âÅÙ¤Ê·¤Äì¡¢ÄÌµ¤À¤Î¤¢¤ëÀ¸ÃÏ¡¢¤ª¤è¤ÓÅ¬±þ¥Õ¥£¥Ã¥Èµ»½Ñ¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ì¤ÎÀ©Ìó¡§µ¶Â¤ÍúÊª¤Î±Æ¶Á
·øÄ´¤ÊÀ®Ä¹¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢À¤³¦¤ÎÍúÊª¶È³¦¤Ïµ¶Â¤ÉÊ¤«¤é¤Î±ÊÂ³Åª¤Ê²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ µ¶Â¤ÍúÊª¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¿®ÍêÀ¤òÂ»¤Ê¤¤¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Î¿®Íê¤òÂ»¤Ê¤¤¡¢½ÅÂç¤ÊºâÀ¯ÅªÂ»¼º¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£ Acviss¤Î¥Çー¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢µ¶Â¤ÉÊ¤Ï3ÃûÊÆ¥É¥ë¤Î»º¶È¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÇ¤â±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¥«¥Æ¥´¥êー¤ÎÃæ¤ÇÍúÊª¤¬¥é¥ó¥¥ó¥°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¶Ã¤¯¤Ù¤¤³¤È¤Ë¡¢Ä´ººÂÐ¾Ý¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤Î55¡ó¤Ï¡¢ËÜÊª¤Èµ¶¤ÎÀ½ÉÊ¤ò¶èÊÌ¤¹¤ë¤³¤È¤¬º¤Æñ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÇ§¤á¤Þ¤·¤¿¡£