世界のビフェニル市場：化学産業を支える多用途有機化合物の進化と将来展望（CAGR 4.8%、2031年までに19.6億米ドルへ）
世界のビフェニル市場は、2022年の12.9億米ドルから2031年には19.6億米ドルに達すると予測されており、2023年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）4.8％で拡大が見込まれています。ビフェニル（Biphenyl）は、2つのベンゼン環が結合した無色透明の有機化合物であり、化学的安定性と熱的安定性に優れていることから、幅広い産業分野で利用されています。その抗菌・抗真菌作用や高い溶解特性により、化学、繊維、製薬、電子材料などの分野で不可欠な存在となっています。
市場の成長は、持続可能な化学素材への需要増加と、アジア太平洋地域における化学産業の急速な拡大に支えられています。特に中国、インド、日本、韓国などの国々では、ビフェニルを原料とする有機中間体や染料の製造が増加しており、グローバル市場の主要な供給拠点となっています。
ビフェニルの特性と産業的役割
ビフェニルは優れた熱安定性と電気絶縁性を持つことから、熱媒体や電気絶縁剤として使用されるほか、化学反応の溶媒や中間体としても広く利用されています。また、無臭でありながら抗菌性を持つことから、食品保存剤や医薬品中間体としての応用も進んでいます。
繊維産業では、特にポリエステル系の染色における「キャリア剤（dye carrier）」として重要な役割を果たします。ビフェニルは染料分子を繊維内部に浸透させることで、染色効率を高め、発色の均一性と耐久性を向上させます。これにより、より高品質な合成繊維製品の製造が可能となり、アパレルやインテリア産業の発展にも寄与しています。
市場成長を支える主要ドライバー
1つ目の成長要因は、化学中間体としての需要拡大です。ビフェニルはポリフェニルエーテル、ポリフェニレンスルフィド（PPS）などの高性能樹脂、医薬品、農薬、染料の製造に欠かせない中間体として機能します。特に電子部品や自動車部品向けの高耐熱性樹脂の需要が増加しており、これがビフェニルの需要を押し上げています。
2つ目は、熱媒体および冷却剤としての応用拡大です。ビフェニルは、ディフェニルエーテルと混合されて「ダウサームA」などの熱媒体製品に利用されており、高温条件下でも安定して機能します。この特性から、石油化学プラントや太陽熱発電プラント、化学反応装置などで不可欠な素材となっています。
3つ目は、アジア太平洋地域の化学産業の急成長です。特に中国やインドでは化学製品の内製化が進み、国内での原料供給体制が整備されつつあります。また、日本では高純度ビフェニルの研究開発が進み、電子材料向け需要の拡大が見込まれています。
地域別市場動向
アジア太平洋地域は、世界のビフェニル市場をリードしており、世界需要の50％以上を占めると推定されています。中国やインドでは、低コスト生産と高い輸出能力を背景に、染料・医薬・樹脂分野向けの需要が急増しています。日本や韓国では、高純度ビフェニルを中心に電子部材用市場が拡大しており、製品品質と環境性能の両立が進められています。
北米市場では、石油化学および工業用熱媒体としての需要が安定しており、再生可能エネルギー分野での応用拡大が見られます。欧州市場は環境規制の影響を受けつつも、グリーンケミカルや低毒性溶媒の開発によって新たな成長機会を生み出しています。
技術革新と新しい応用分野の台頭
ビフェニルの新たな用途開発も市場拡大を後押ししています。特に注目されているのは、電子材料・半導体分野での応用です。ビフェニル誘導体は絶縁特性や耐熱性に優れており、液晶ディスプレイやプリント基板用材料として採用が進んでいます。また、近年のエネルギー効率化の流れの中で、ビフェニルをベースにした高性能冷却媒体や熱電変換材料の研究も進展しています。
