2025年11月19日、多彩なパフォーマンスで魅了するピアニスト榎本玲奈による『クリパスキュラーレイズ』のCDが、ティートックレコーズより192KHz/32bit高解像度レコーディングで登場！
株式会社ティートックレコーズ（本社：東京都渋谷区/代表取締役：金野貴明）は、2025年11月19日（水）、ピアニスト榎本玲奈による『クリパスキュラーレイズ』を全国リリースいたします。
今作が3枚目のアルバムとなる榎本。
ピアノ、トイピアノ、弾き語り等、盛りだくさんな内容でお楽しみいただける作品となっています。
是非ご堪能ください。
榎本 玲奈「クリパスキュラーレイズ」
発売日 : 2025年11月19日
制作・発売元 : ティートックレコーズ
販売元 : ディスクユニオン
価格 : 3300 円税込
品番 : TTOC-0087
192KHz / 32bit 高解像度レコーディング。
さらに特典として192KHz / 24bitハイレゾ音源2曲が楽しめるダウンロード用QRコード付き!
【ティツィアーノ・ベデッティ Tiziano BEDETTI】
ピ アノ の た め の 組 曲《 レ ディ・ロ コ コ 》
1. Allegro 2. Moderato 3. Tempo di Danza 4. Andante 5. Presto
【津嘉山梢 Kozue TSUKAYAMA】
6. 「むすんでひらいて」の主題によるバッハ風練習曲
7. 夏の日の前に
【メレディス・モンク Meredith MONK】
8.エリス・アイランド
9.レ イ ル ロ ー ド（ ト ラ ベ ル ・ソ ン グ ）
【神田晋一郎 Shin-ichiro KANDA（詩：室生犀星 words by Saisei MURO）】
10. 蛇（『抒情小曲集』より）
【榎本玲奈 Rayna ENOMOTO】
11. ウィービング
【高橋悠治 Yuji TAKAHASHI】
12. 時計草
【坂本龍一 Ryuichi SAKAMOTO（編曲：高橋悠治 arr. Yuji TAKAHASHI）】
1 3 . グラスホッパーズ
【高橋悠治 Yuji TAKAHASHI（詩：谷川俊太郎 words by Shuntaro TANIKAWA）】
1 4. ゆめのよる
【メレディス・モンク Meredith MONK】
15. ゴッサム・ララバイ
【 マーガレット・ボンズ Margaret BONDS】
スピリチュアル組曲
16. The Valley of the Bones 17. The Bells 18. Troubled Water
【高橋悠治 Yuji TAKAHASHI（詩：不詳 words by Anonymous）】
1 9. パレスチナの子どもの神さまへのてがみ
【坂本龍一 Ryuichi SAKAMOTO（詞：坂本龍一、ピーター・バラカン words by Ryuichi SAKAMOTO, Peter BARAKAN）】
20. パースペクティブ
21. 千のナイフ
Rayna ENOMOTO Piano 1-18, 20, 21
Vocal 10, 14, 15, 19, 20 / Toy Piano 19
Percussion 19
Producer, Recorded, Mixed & Mastered
by Takaaki Konno
弾きたいものがある。榎本玲奈にはおもいがつよくある。じぶんが知っている時代、
20-21 世紀の音楽、心身にしっくりくる音楽を、じぶんとして、が肝心だ。
作品どうし、作曲家どうしのつながりを聴き手がいろいろみいだせる。打鍵したピアノの音、アタックやリズム、ピアノのうたとひとの声のうた……。最大で７分弱、短い作品をならべ、そこでひびいている音楽のむこうには、ピアノの前に座って真剣な面持ちで弾いている榎本玲奈がいる。ときには声をだし、減衰するピアノとコントラストをつくりだす。
榎本玲奈の声、いいんだな。何度か全体を聴くうちに、声がでてくるのをたのしみになった。楽曲による声のヴァリエーションも。弾きたいものがある――だけじゃない。やりたいものがある、いまの榎本玲奈。
小沼 純一 （音楽 / 文芸批評）
【プロフィール】
兵庫県立西宮高等学校音楽科を経て、沖縄県立芸術大学音楽学部を西銘賞を得て首席卒業。
第2回ルーマニア国際音楽コンクール グランプリ並びにショパンマガジン賞、2010アジア国際音楽コンクール第1位、第1回ヒナステラ国際音楽コンクール ラテンクラシック作曲家特別賞など受賞歴多数。BS フジ協力オーディションにて選出され、2019 年サントリーホール大ホール、2021年東京オペラシティコンサートホールにて独奏。ベルサール虎ノ門（旧JTアートホールアフィニス）にて、2022・2023年ソロリサイタル開催、2024年室内楽コンサートを企画・出演。
今作が3枚目のアルバムとなる榎本。
ピアノ、トイピアノ、弾き語り等、盛りだくさんな内容でお楽しみいただける作品となっています。
是非ご堪能ください。
榎本 玲奈「クリパスキュラーレイズ」
発売日 : 2025年11月19日
制作・発売元 : ティートックレコーズ
販売元 : ディスクユニオン
価格 : 3300 円税込
品番 : TTOC-0087
192KHz / 32bit 高解像度レコーディング。
さらに特典として192KHz / 24bitハイレゾ音源2曲が楽しめるダウンロード用QRコード付き!
【ティツィアーノ・ベデッティ Tiziano BEDETTI】
ピ アノ の た め の 組 曲《 レ ディ・ロ コ コ 》
1. Allegro 2. Moderato 3. Tempo di Danza 4. Andante 5. Presto
【津嘉山梢 Kozue TSUKAYAMA】
6. 「むすんでひらいて」の主題によるバッハ風練習曲
7. 夏の日の前に
【メレディス・モンク Meredith MONK】
8.エリス・アイランド
9.レ イ ル ロ ー ド（ ト ラ ベ ル ・ソ ン グ ）
【神田晋一郎 Shin-ichiro KANDA（詩：室生犀星 words by Saisei MURO）】
10. 蛇（『抒情小曲集』より）
【榎本玲奈 Rayna ENOMOTO】
11. ウィービング
【高橋悠治 Yuji TAKAHASHI】
12. 時計草
【坂本龍一 Ryuichi SAKAMOTO（編曲：高橋悠治 arr. Yuji TAKAHASHI）】
1 3 . グラスホッパーズ
【高橋悠治 Yuji TAKAHASHI（詩：谷川俊太郎 words by Shuntaro TANIKAWA）】
1 4. ゆめのよる
【メレディス・モンク Meredith MONK】
15. ゴッサム・ララバイ
【 マーガレット・ボンズ Margaret BONDS】
スピリチュアル組曲
16. The Valley of the Bones 17. The Bells 18. Troubled Water
【高橋悠治 Yuji TAKAHASHI（詩：不詳 words by Anonymous）】
1 9. パレスチナの子どもの神さまへのてがみ
【坂本龍一 Ryuichi SAKAMOTO（詞：坂本龍一、ピーター・バラカン words by Ryuichi SAKAMOTO, Peter BARAKAN）】
20. パースペクティブ
21. 千のナイフ
Rayna ENOMOTO Piano 1-18, 20, 21
Vocal 10, 14, 15, 19, 20 / Toy Piano 19
Percussion 19
Producer, Recorded, Mixed & Mastered
by Takaaki Konno
弾きたいものがある。榎本玲奈にはおもいがつよくある。じぶんが知っている時代、
20-21 世紀の音楽、心身にしっくりくる音楽を、じぶんとして、が肝心だ。
作品どうし、作曲家どうしのつながりを聴き手がいろいろみいだせる。打鍵したピアノの音、アタックやリズム、ピアノのうたとひとの声のうた……。最大で７分弱、短い作品をならべ、そこでひびいている音楽のむこうには、ピアノの前に座って真剣な面持ちで弾いている榎本玲奈がいる。ときには声をだし、減衰するピアノとコントラストをつくりだす。
榎本玲奈の声、いいんだな。何度か全体を聴くうちに、声がでてくるのをたのしみになった。楽曲による声のヴァリエーションも。弾きたいものがある――だけじゃない。やりたいものがある、いまの榎本玲奈。
小沼 純一 （音楽 / 文芸批評）
【プロフィール】
兵庫県立西宮高等学校音楽科を経て、沖縄県立芸術大学音楽学部を西銘賞を得て首席卒業。
第2回ルーマニア国際音楽コンクール グランプリ並びにショパンマガジン賞、2010アジア国際音楽コンクール第1位、第1回ヒナステラ国際音楽コンクール ラテンクラシック作曲家特別賞など受賞歴多数。BS フジ協力オーディションにて選出され、2019 年サントリーホール大ホール、2021年東京オペラシティコンサートホールにて独奏。ベルサール虎ノ門（旧JTアートホールアフィニス）にて、2022・2023年ソロリサイタル開催、2024年室内楽コンサートを企画・出演。