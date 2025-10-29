【期間限定】秋の夜の京都を着物で満喫！「翌日返却無料キャンペーン」開催｜レンタル着物岡本

株式会社 OKAMOTO色鮮やかな京都の夜

■ 秋の夜に広がる、幻想的な京都の風景を着物で堪能

秋が深まる京都では、街全体が紅葉に染まり、夜のライトアップが幻想的な輝きを放ちます。

東山や祇園の石畳、渡月橋に映る秋の月――どこを歩いても映画のような美しさ。

そんな京都の夜を、着物姿で心ゆくまで楽しんでほしいという想いから、

レンタル着物岡本では「翌日返却無料キャンペーン」を開催いたします。

夜の京都で時間を気にせず楽しめる絶好の機会です。

■ キャンペーン概要

開催期間： 2025年11月1日（金）～11月30日（日）

対象条件： 本記事を見て、店舗で付属画像を提示された方

対象店舗： 本店、清水店、八坂神社店、嵐山店など全7店舗

特典内容： 翌日返却オプション1,100円が無料！

必要な物： 本キャンペーン画像提示、身分証提示、お預り金お1人につき10000円（お着物返却時にお返しします）

【翌日返却とは】

レンタル翌日9時～17時に店頭にてお着物を返却できるオプションです。

夜の京都を満喫した翌日、ゆっくりと着物を返却できるため、

ライトアップ散策や夜カフェ、ディナーなどを時間を気にせずお楽しみいただけます。

キャンペーン画像

■ レンタル着物プランについて

京都の秋を彩る特別な装いをご用意しています。

すべてのプランが翌日返却無料キャンペーンの対象です。

・女性向けプラン2,980円（3,278円税込)～

シンプルな物から王道、華やか、レース、振袖など様々ご用意しております。紅葉との写真映えも抜群です。

・男性向けプラン3,980円（4,378円税込)～

身長155～195cmまで幅広いサイズに対応！各サイズ様々な色をご用意しております。

・学割プラン3,500円（3,850円税込)

お好みの着物を学生証提示でお得にご利用いただけます。

※中学生～25歳までの学生の方対象、学生証をご提示ください。

■ 秋の京都でライトアップを楽しむならここがおすすめ！

・清水寺

清水の舞台から見えるライトアップされた紅葉が広がる幽玄な景色

夜間特別拝観11/22～12/7

・永観堂（禅林寺）

ライトアップされた紅葉が映る幻想的な放生池は必見

秋のライトアップ11/15～12/10

・東福寺

紅葉の名所「通天橋」から眼下に広がる紅葉は雲海のよう

夜間拝観11/19～12/7

・高台寺

鏡のような臥龍池に映りこむ紅葉は絵のような美しさ

秋の夜間特別拝観10/24～12/14

・二条城

紅葉の美しさだけでなくプロジェクションマッピングでデジタルアートやプレミアムイベントも

『NAKED meets 二条城』10/31～12/7

・嵯峨野トロッコ列車

紅葉の保津川渓谷を彩るライトアップを車窓から

『光の幻想列車』10/25～12/29

■ 店舗案内

レンタル着物岡本は京都の主要観光エリアに7店舗を展開。

清水寺・祇園・八坂神社・伏見稲荷・嵐山など、紅葉ライトアップスポットへもアクセス抜群。

手ぶらで気軽に立ち寄れる立地で、観光前後の利用にも便利です。

ライトアップに照らされた紅葉と古都の街並みは、まるで絵巻物のような美しさです。

「翌日返却無料キャンペーン」で、夜まで楽しむ秋の京都をぜひご体験ください。

社名 ： 株式会社OKAMOTO

商号 ： レンタル着物岡本

代表者 ： 代表取締役 岡本 玲子

所在地 ： 〒605-0862京都市東山区清水2丁目237-1-1

設立 ： 2015年1月1日

事業内容 ： 着物レンタル・和装小物販売

資本金 ： 5,000万円

URL ： https://www.okamoto-kimono.com/