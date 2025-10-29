ホリデーシーズンにティファニーのギフトを。「ティファニー ローズ ゴールド ギフトセット」が2025年11月1日(土)に数量限定発売

コティジャパン合同会社

2025年11月、ティファニーから今年もホリデーシーズンを祝福するスペシャルな数量限定ギフトセット「ティファニー ローズ ゴールド ギフトセット」を発売いたします。

1837年にニューヨークで創業以来、優れた品質やデザイン、クラフトマンシップに彩られた豊かな伝統を礎としている【ティファニー】は、フレグランスにもそのDNAが受け継がれ、多くの方に愛されています。

ブランドを象徴するアイコニックなティファニーブルーボックスに包まれたホリデーギフトセットは、大切な人への贈り物や、自分へのご褒美としてもふさわしい、ラグジュアリーと華やぎを兼ね備えたアイテムを揃えており、洗練されたデザインと香りの世界で、ホリデーならではのきらめく瞬間を演出します。

「ティファニー ローズ ゴールド」は、陽だまりのように温かく、繊細な輝きを放つフルーティ フローラル ムスキーの香り。ピンクペッパーとブラックカラントが華やかに弾け、ブルー ローズが気品ある存在感を漂わせます。ラストはアンブレット シードとムスクが肌にやさしく溶け込み、洗練された余韻を残します。

今回の限定ギフトセットには、そんな香りを纏えるボディローションのミニサイズがセットに。

繊細に肌を包み込みながら、やさしく香り立つデュアルケアで、冬の乾燥する季節にも心地よいラグジュアリーをお届けします。

特別な季節に、香りで記憶に残る瞬間を贈りませんか。

ティファニー ローズ ゴールド ギフトセット

21,560円 (税込価格)

2025年11月1日(土)数量限定発売

アイコニックなブルーボックスを開ければ、人気のティファニー ローズ ゴールド オードパルファム75ｍL、同ミニチュア、同ボディローションがセットされています。



セット内容

・ティファニー ローズ ゴールド オードパルファム 75mL＋5mL

・ティファニー ローズ ゴールド パフュームド ボディローション 100mL

<お取り扱い店舗>

伊勢丹新宿店 本館1F イセタン ビューティー コスメティックス / フレグランス

阪急うめだ本店 2F 化粧品・フレグランス

岩田屋本店 新館1F フレグランス

阪急博多 1F 化粧品

プロモーション情報

下記の店舗にて期間限定プロモーションを実施いたします。イベント開催店舗だけの特別なギフトもご用意しております。香りとともに、心ときめくひとときをお楽しみください。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/70412/table/78_1_4831d919fa69fb610d97f3fbbfb303ee.jpg?v=202510291158 ]

<問い合わせ先>

ティファニー/コティジャパン

TEL：0120-878-653

9:00-17:00 (土日・祝日を除く)