【世界が注目する透明な加湿器】家族の健康を守る 『Carepod Mini （J20）』 誕生

透明タンクで“清潔”が見える

Carepod Japan 株式会社

Carepodの最大の特長は、世界でも珍しい透明な分離型タンク。タンク内部の様子が一目で確認できるため、衛生管理がしやすく、毎日のお手入れも簡単。シンプルな構造で部品をさっと流水で洗い流すだけ。わずか3秒で清潔を保てるので、毎日使いたくなる快適さです。

直感的で使いやすい操作性

タッチボタンは必要な機能だけを厳選。誰でもすぐに使いこなせ、暗い場所でもLEDライト付きで快適に操作できます。加湿量は3段階（約150 / 190 / 240ml/h）から選択可能。

最大21時間連続加湿ができる大容量2.8Lタンクを搭載し、給水の手間を大幅に軽減します。

スリム＆美しいデザイン

従来の大きくて場所を取る丸型加湿器とは一線を画す、わずか約10cmのスリムボディ。柔らかな曲線が空間に調和し、テーブルやデスクの上でも圧迫感なく設置できます。インテリア性の高さも魅力です。

従来の加湿器との違い

一般的なミニ加湿器はお手入れが大変で、内部給水時に故障しやすく、噴霧量も十分ではありません。

タンク容量も約1Lと小さく、長時間の連続使用には不向きです。さらにタイマー機能がないものが多く、夜間や在宅ワーク中の使い勝手が制限されていました。

一方、Carepod Mini（J20）は、2.8Lの大容量タンクで最大21時間の連続加湿を実現。分離洗浄構造により故障を防ぎながら、フィルター不要で毎日簡単に清潔を保てます。加湿量も豊富で、タイマーは最大8時間まで設定可能。長く快適に使えるよう工夫された、まさに次世代の加湿器です。

Carepod Mini (J20)(https://carepodjapan.com/products/j20)

製品仕様

製品名：透明なミニ卓上加湿器 Mini (J20)

発売：2025年10月

定格電圧：AC100V 50/60Hz

消費電力：28W

タンク容量：2.8L

サイズ：W290 × D115 × H237mm

会社概要

Carepodは「安全・清潔・快適」を軸に、家庭用加湿器を進化させるブランドです。

歯科医師の知見を活かして開発された加湿器は、安心・安全に使える設計で、家族みんなが快適に過ごせます。シンプルな分解構造でお手入れも簡単、衛生面にも拘った、毎日安心して使える加湿器です。

企 業 名：Carepod Japan株式会社

所 在 地：〒151-0053

東京都渋谷区代々木3丁目23-4 VORT西新宿II 1F

U R L：https://carepodjapan.com

[オンラインショップ]

[公式]CAREPODストア(https://carepodjapan.com)（直営公式サイト）

[公式]CAREPOD楽天ストア(https://www.rakuten.co.jp/carepod/)

[公式]CAREPOD Amazonストア(https://www.amazon.co.jp/stores/CAREPOD/page/F1575464-5FB1-42A4-8BA4-255AB7708F4B)

[公式SNSアカウント]

Instagram(https://www.instagram.com/carepod_japan/)

YouTube(https://www.youtube.com/@CarepodJapan)

[本リリースに関するお問い合わせ]

info.carepodjapan@merkerr.com