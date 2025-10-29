中小企業・事業所の皆様を応援！「冬の光熱費対策応援キャンペーン」を開始

株式会社日本電力調達ソリューション

法人向けに電力契約・再エネ調達の支援を行う株式会社日本電力調達ソリューション（本社：東京都港区、代表取締役社長：高橋優人、以下「当社」）は、関東圏を中心とする中小企業・事業所を対象に、「冬の光熱費対策応援キャンペーン」を11月1日より開始いたします。

本キャンペーンでは、知らないうちに通常より割高な契約となっている「最終保障供給契約」から、よりお得で安心できる電力プランへの切り替えを重点的にサポートし、電力契約の無料診断も実施いたします。11月中にお申し込みいただければ、12月中に電力会社の切り替えが完了し、年明けからは割安な電気料金でご利用いただけます。切り替えによって、最低でも20％程度のコスト削減が見込まれます。

加えて、今すぐ実践できる「節電ポイント冊子（電子版）」を配布し、経営者とスタッフが一体となって取り組める光熱費対策をサポートします。

▼無料診断申込フォーム

https://forms.gle/91UeXwdAVaW6zJJY9

◼︎背景

電力自由化以降、多くの事業者が新電力を利用する一方で、契約内容を十分に精査できていないケースも少なくありません。経済産業省の調査でも、全国で2,000件超の「最終保障供給契約」が残存しており、通常契約に比べて割高な料金を支払い続けている事業者も存在します。

特に病院、福祉施設、飲食店、製造業など電力消費の大きい業種では、契約を見直すだけで毎月数万円規模のコスト削減につながる可能性があります。

さらに冬場は暖房需要の増加により、電気料金への関心が最も高まる時期です。本キャンペーンを通じて、中小企業や地域の事業所の経営負担を軽減し、持続的な事業運営に貢献してまいります。

依然として、2000件以上の需要家が最終保障供給契約に残存している

出典：経済産業省 電力・ガス取引監視等委員会

「令和7年10月1日時点における最終保障供給契約件数を公表しました」（2025年10月15日）

https://www.egc.meti.go.jp/info/public/news/20251015001.html

◼︎キャンペーン概要

名称：冬の光熱費対策応援キャンペーン

期間：11月1日より開始

対象：関東圏（東京・千葉・埼玉・神奈川・山梨・茨城・群馬・栃木）に拠点を持つ中小企業・事業所

※「東京電力“パワーグリッド”」から請求書が届いているお客様は、ぜひお申し込みください！

◼︎主な内容

1.電気料金無料診断

電力会社から届く毎月の請求書をご提出いただくだけで、電気料金の削減効果を数値化。実際に電力契約を見直した企業の事例もあわせてご紹介し、シミュレーション結果を“見える化”することで、経営判断をサポート。

2.安心のサポート体制

契約切り替えに伴う煩雑な手続きは当社が代行。専任担当による無料相談とアフターフォローを実施。

3.節電特典のプレゼント

冬の電気代削減のポイントについてまとめた冊子プレゼントします（無料診断に、お申込みいただいたすべての事業者様が対象）。

◼︎問い合わせ先

電話：03-5843-8696（代表）

メール：contact@jepsolution.co.jp

※お電話が混み合う場合は、メールをご利用ください。

▼無料診断申込フォーム

https://forms.gle/91UeXwdAVaW6zJJY9

◼︎会社概要

会社名 ：株式会社日本電力調達ソリューション

代表者 ：代表取締役社長 高橋 優人

所在地 ：東京都港区新橋3-9-10 2階

事業開始：2024年4月

資本金 ：9,000,000円

事業内容：電力調達コンサルティング・プロセス代行、

再エネ調達コンサルティング・プロセス代行、

燃料費等調整額の予測データ提供、電気料金予算作成支援

電力会社切替サポート

URL：https://jepsolution.jp/