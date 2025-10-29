アメリカンハンバーガーショップ「J.S. BURGERS CAFE」 「Mini Bites Sandwich（ミニバイツサンドイッチ）」が 池袋店と海老名店限定で新登場！

株式会社ベイクルーズ

株式会社ベイクルーズ（本社: 東京都渋谷区、取締役CEO: 古峯 正佳）が運営する、アメリカンスタイルのハンバーガーショップ「J.S. BURGERS CAFE」は、池袋店と海老名店の2店舗限定で「Mini Bites Sandwich（ミニバイツサンドイッチ）」を発売いたします。 サクッと食べられる本格バーガーサンドで、シーンを問わず気軽に楽しめる新スタイルのメニューです。

■「Mini Bites Sandwich（ミニバイツサンドイッチ）」

商品コンセプトは、「その日の気分で楽しむ、わたしだけのプレート」。

メインのミニサンドに加え、サイドメニューを自由にカスタムしていただけます。ヘルシー志向の方には「サラダ」、しっかり食べたい方には「ポテト」、甘いものも少し楽しみたい方には「ドーナツ」。

あなたの“今の気分”にぴったりなプレートをお楽しみください。

■メニューラインナップ

・ケイジャンチキンサンド（税抜 \620）

スパイシーなケイジャンチキンにマスタードソースがアクセント。

・ツナメルトサンド（税抜 \620）

ブラックペッパーとオニオン、チーズソースがツナと相性抜群のグルメサンド。

・グリル野菜サンド（税抜 \580）

ナスやズッキーニの食感に赤キャベツマリネとサワークリームがマッチ。

・ポテサラサンド（税抜 \580）

グリルきのこ、半熟卵、ポテトサラダをブラックペッパーで引き締めた大人の味わい。

■販売概要

販売日程：池袋店 11月 5日(水)～

海老名店 11月12日(水)～

提供形態：テイクアウト・店内飲食どちらも可能

全時間帯でオーダー可能

■「J.S. BURGERS CAFE」とは

「J.S. BURGERS CAFE」は、2000年に1号店をオープンさせ、2020年で20周年を迎えたアメリカンスタイルのハンバーガーショップです。「こだわりとトレンドを凝縮した、一番身近なグルメバーガー」をコンセプトに、注文ごとに焼き上げるアメリカ産の牛肉100%のパティと日本ならではの素材を盛り込んだ個性豊かなグルメバーガーを提供します。

公式HP :https://www.js-burgers-cafe.jp/(https://www.js-burgers-cafe.jp/%E2%80%8B)

公式Instagram : https://www.instagram.com/js_burgerscafe/(https://www.instagram.com/js_burgerscafe/%E2%80%8B)

公式LINEアカウント：https://lin.ee/G0zwYjv(https://lin.ee/G0zwYjv%E2%80%8B)

■SHOP INFOMATION

新宿店 ※改装のため休業中

TEL：03-5367-0185 住所：東京都新宿区新宿4-1-7 3Ｆ

ルミネ池袋店

TEL： 03-5928-3677 住所：東京都豊島区西池袋1-11-1 ルミネ池袋 8Ｆ

ららぽーと立川立飛店

TEL： 042-540-6276 住所：東京都立川市泉町935-1 ららぽーと立川立飛 2Ｆ

ららぽーと海老名店

TEL： 046-236-1655 住所：神奈川県海老名市扇町13-1 ららぽーと海老名 2Ｆ

名古屋mozo店

TEL： 052-908-0610 住所：愛知県名古屋市西区二方町40番mozoワンダーシティ1F

ららぽーとEXPOCITY店

TEL： 06-4864-8163 住所：大阪府吹田市千里万博公園2-1 ららぽーとEXPOCITY 1Ｆ

神戸umie店

TEL： 078-945-7968 住所：兵庫県神戸市中央区東川崎町1-7-2 神戸ハーバーランドumie 2階

大同生命札幌ビルmiredo店

TEL： 011-522-7057 住所：北海道札幌市中央区北三条西3-1 大同生命札幌ビル 2F

■会社概要

【株式会社ベイクルーズ】

創立 ：1977年7月22日

代表取締役会長 ：杉村 茂

取締役社長 ：古峯 正佳

本社所在地 ：東京都渋谷区渋谷1-23-21

事業内容 ：レディース・メンズのトータルファッションの企画・製造・販売・直営店の運営、

飲食店の運営、インターネット通販サイトの運営、及び家具の販売

グループ会社 ：株式会社Saint James Japon 、株式会社LADUREE JAPON、

株式会社WILL WORKS、株式会社ル・プチメック、Foodies USA, Inc.

HP ：http://www.baycrews.co.jp/(http://www.baycrews.co.jp/%E2%80%8B)

展開飲食ブランド ：J.S. PANCAKE CAFE、J.S. BURGERS CAFE、J.S. FOODIES、

LUKE’SLOBSTER、eggslut、Roasted COFFEE LABORATORY、

BOUL’ANGE、FLIPPER’S、Butter、CITYSHOP 、咖喱屋ボングー、

HI-CACAO CHOCOLATE STAND、おむすび ごっつ食べなはれ、

お弁当 ごっつ食べなはれ、しゃぶしゃぶ 山笑ふ、やきにく山笑ふ、

J.S. BURGERS Jr.、RITUEL、THE STAND fool so good(s)

BAYCREWS FOOD MARCH