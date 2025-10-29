【11月25日（火）13:00開催】日本のアンガーマネジメントの第一人者・安藤俊介による無料オンラインセミナー「アンガーマネジメントの基本」待望のアーカイブ配信決定！

株式会社レビックグローバル

株式会社レビックグローバル（本社：東京都港区、代表取締役社長：柏木 理）が運営する一般社団法人日本アンガーマネジメント協会（所在地：東京都港区、代表理事：戸田久実）は、6月に開催し好評を博した無料オンラインセミナー「アンガーマネジメントの基本」を、多くのご要望にお応えし、2025年11月25日（火）13時より再度アーカイブ配信します。

▼詳細はこちら

https://www.angermanagement.co.jp/special/event-251125

開催の背景

アンガーマネジメントという言葉や考え方は、近年広く知られるようになってきましたが、「実際にはどのように活用すればよいのか」「怒りとどう向き合えばよいのか」について、体系的に学ぶ機会は限られています。

本セミナーは、初めてアンガーマネジメントに触れる方にとっての“入り口”として、また、すでに学ばれている方にとっても基本を再確認する機会としてご活用いただけます。日々の人間関係や職場・家庭、学校などでのコミュニケーションに悩むすべての方に向けて、感情との上手な付き合い方のヒントをお届けします。

本セミナーについて

本セミナーでは、怒りやイライラといった感情とどう向き合い、適切にコントロールしていくかについて、初めての方にもわかりやすく解説します。

職場での人間関係はもちろん、家庭、学校、地域社会など、日常のあらゆる場面において「感情との向き合い方」は重要なテーマです。ストレスや不満が生じやすい現代においては、自分の感情を知り、コントロールする力こそが、心地よい人間関係や健全な社会生活の基盤となります。

日本におけるアンガーマネジメントの第一人者であり、当協会ファウンダーの安藤俊介が、怒りの感情の正体や向き合い方、その活かし方について基礎から丁寧に解説します。

【こんな方におすすめ】- アンガーマネジメントを初めて学ぶ一般の方- 怒りやイライラに振り回されがちだと感じている方- 職場・家庭・学校などでの人間関係に悩みがある方- 改めて「感情のコントロール」を学び直したい方- アンガーマネジメントの指導者・受講経験者で、基本を再確認したい方

開催概要

- 開催日時：2025年11月25日(火) 13:00 - 14:00- 開催形式：Zoomオンラインセミナー- 主催：一般社団法人日本アンガーマネジメント協会- 登壇者：安藤俊介（一般社団法人 日本アンガーマネジメント協会ファウンダー）- 参加費：無料- 定員：500名（先着順）- 申込締切：11月24日(月) 23:59特設ページはこちら :https://www.angermanagement.co.jp/special/event-251125

お申込みはこちら :https://zoom.us/meeting/register/ALRzElmmTYeHwVLpiKVfUQ※Zoomで必要事項をご入力のうえミーティング登録をしていただくと、当日のミーティング情報を記載したメールが届きます。

登壇者

安藤 俊介（あんどう しゅんすけ）

一般社団法人日本アンガーマネジメント協会 ファウンダー

新潟産業大学客員教授

アンガーマネジメントの日本の第一人者。アンガーマネジメントの理論、技術をアメリカから導入し、教育現場から企業まで幅広く講演、企業研修、セミナー、コーチングなどを行っている。アメリカに本部のあるナショナルアンガーマネジメント協会では15名しか選ばれていない最高ランクのトレーニングプロフェッショナルにアジア人としてただ一人選ばれている。

主な著書に『アンガーマネジメント入門』（朝日新聞出版）、『アンガーマネジメントを始めよう』（大和書房）、最新刊『接客・サービス業のためのアンガーマネジメント』（PHP研究所）などがある。著作はアメリカ、中国、台湾、韓国、タイ、ベトナムでも翻訳され、累計発行部数は80万部を超える。

安藤俊介 プロフィールはこちら＞(https://www.angermanagement.co.jp/outline/profile?fid=41889)

アンガーマネジメントとは

アンガーマネジメントとは、1970年代にアメリカで開発された、怒りの感情と上手に付き合うための心理トレーニングです。

アンガーマネジメントを学ぶことで、自分自身の怒りを理解し、周囲との良好な人間関係を成立させることができるようになります。

開発当初は、DVや差別、軽犯罪者に対する矯正プログラムとしてカリフォルニア州を中心に確立していました。現在では全米の教育機関や企業でも広く導入されており、教育・職場環境の改善、学習・業務パフォーマンスの向上を目的に長年活用されています。

近年アンガーマネジメントは、日本をはじめ世界でもその重要性を認められ、公的機関や企業、教育現場、医療現場等で導入が始まっています。日本でも、世界最大組織であるアメリカのナショナルアンガーマネジメント協会の日本支部として、2011年に一般社団法人日本アンガーマネジメント協会を設立させ、文部科学省も重要視するアンガーマネジメントを社会に浸透させています。

一般社団法人 日本アンガーマネジメント協会について

日本アンガーマネジメント協会は、「怒りの連鎖を断ち切ろう」の理念のもと、アンガーマネジメントができる人が増えることで人が人に当たらない社会、怒りが連鎖しない社会の実現を目指しています。

【法人概要】

協会名：一般社団法人 日本アンガーマネジメント協会

所在地：〒105-0014 東京都港区芝1-5-9 住友不動産芝ビル2号館4階

代表理事： 戸田 久実

設立：2011（平成23）年6月8日

事業内容：アンガーマネジメントに関する個人向け資格講座の運営・認定、資格講座認定者の育成及び活動に関する支援、法人向けアンガーマネジメント研修・講演の実施

URL： https://www.angermanagement.co.jp/

株式会社レビックグローバルについて（事業運営会社）

株式会社ウィザスのグループ会社で1977年創立。お客様の教育システム運用に努め、LMS（学習管理システム）、タレントマネジメントシステム、eラーニングコンテンツ、企業向け動画を提供しています。会社創立以来、蓄積した高度な技術力とノウハウをベースに最適なサービスを提供しています。

・会社名：株式会社レビックグローバル

・本社：東京都港区芝1-5-9 住友不動産芝ビル2号館4階

・代表者：代表取締役社長 柏木 理

・事業内容：LMS（学習管理システム）・タレントマネジメントシステム・eラーニングコンテンツ・企業向け動画提供等のソリューション事業、アンガーマネジメントの個人向け資格取得並びに会員事業・企業法人向け研修事業

・HP：https://www.revicglobal.com/

本件に関するお問い合わせ先

一般社団法人 日本アンガーマネジメント協会事務局

TEL： 03-6824-9782

MAIL： info@angermanagement.co.jp