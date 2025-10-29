愛犬と一緒に“湯めぐりスタンプラリー”を愉しもう！熱海や箱根含む7施設にてキャンペーン開催｜2025年11月17日～

株式会社リロバケーションズ湯めぐりスタンプラリー

“想いをつむぎ、新しさでつなぐ”「Relo Hotels＆Resorts（リロホテルズ＆リゾーツ）」のワンちゃん同伴専用宿7施設において、2025年11月17日（月）～2026年3月31日（火）まで「湯めぐりスタンプラリー」キャンペーンを開催いたします。

湯めぐりスタンプラリー：https://x.gd/lDy2V6(https://x.gd/lDy2V6)

本キャンペーンは、愛犬と共に旅する皆様の思い出づくりをお手伝いできればという想いから企画いたしました。

期間中、対象施設のフロントにてスタンプカードを配布いたしますので、プランを問わず1回のご宿泊でスタンプを1個獲得いただけます。愛犬用おやつや施設おすすめグッズなど個数毎に様々な特典がつき、10個貯まるとご夕食無料券をプレゼントいたします。平日はスタンプが2個貰え、1（ワン）の付く日はさらに追加で1スタンプを獲得いただけますので、ぜひ工夫しながらスタンプを集めて愛犬との湯めぐり旅を愉しんでみてはいかがでしょうか。

湯めぐりスタンプラリー

ゆるり箱根with DOGSゆとりろガーデン北軽井沢with DOGSゆるり熱海with DOGS

期間：2025年11月17日（月）～2026年3月31日（火）

内容：期間中、対象の姉妹館にご宿泊してスタンプを獲得すると、集めたスタンプ数に応じて愛犬にも飼い主様にも嬉しい特典をプレゼント！

1回のご宿泊につきスタンプ1個進呈（※連泊の場合でもスタンプは1個）

※スタンプカードはご宿泊時にフロントにてお渡し

＜スタンプ数＞

・土曜日、日曜日、祝日⇒1個

・平日⇒2個

・1（ワン）の付く日⇒上記に加え＋1個

特典ラインナップ

ゆるり西伊豆

1個：限定オリジナルステッカー

3個：愛犬用おやつ

5個：宿おすすめグッズ

7個：オリジナルタオル

10個：ご夕食無料券（各施設先着2組様）※次回よりご使用可能

＜対象施設＞

限定オリジナルステッカー一例ご夕食

ゆるり西伊豆 https://yururi-nishiizu.com/

ゆるり熱海with DOGS https://yururi-atami.com/

ゆるり箱根with DOGS https://yururi-hakone.com/

ゆるり奥日光with DOGS https://yururi-okunikko.com/

ゆとりろガーデン北軽井沢with DOGS https://yutorelo-garden-kitakaruizawa.com/

ゆとりろ蓼科ホテルwith DOGS https://yutorelo-tateshina.com/

別府温泉わんこの宿ゆるり https://www.wanko-yururi.com/

※わんこの宿ゆるりはステッカー配布のみ

※画像は一例です。実際の仕様とは異なる場合がございます。

Relo Hotels＆Resorts（リロホテルズ＆リゾーツ）

“想いをつむぎ新しさでつなぐ”をコンセプトとした、株式会社リロバケーションズが運営するリゾートホテル・旅館グループ。「ゆとりろ」「風雅」「天翠」等、個性的なホテル・旅館を全国40か所以上で展開。

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/relo_hotelsresorts/

公式X：https://x.com/Relo_hotels

公式サイト: https://relohotels.com/

株式会社リロバケーションズ ―人と地域を豊かに― 人生に煌めく旅を！

□所 在 地 : 〒160-0022 東京都新宿区新宿5-17-9

TEL：03-6630-7970 FAX：03-6630-7971

□公式サイト：https://relovacations.com/

□設 立 : 2004年10月 □資 本 金 : 50百万円

□事業内容 : 会員制事業/ホテル・旅館運営事業/

ホテル総合支援サービス事業/マンション管理事業

□代 表 者 : 代表取締役社長 田村 佳克

運営施設ポータルサイト：https://relohotels.com/

本件に関する報道関係のお問い合わせ先

株式会社リロバケーションズ

企画制作ユニット

メディアソリューショングループ 宮木

e-mail：rv.pr@relo.jp

公式サイト：https://relovacations.com/