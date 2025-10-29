ティファール公式SNSで新企画「Julien′s Kitchen」がスタート！フランス人社長ジュリアンが自宅キッチンからお届け

株式会社グループセブ ジャパン

株式会社グループセブ ジャパン（本社：東京都港区）は、ティファール公式SNS*にて、代表取締役 社長を務めるジュリアン・メジャーの新企画「Julien’s Kitchen」を発信します。「Julien’s Kitchen」はフランス出身のジュリアン社長が実際に料理を楽しむ姿を通じて、フランス料理の魅力や、家族と楽しく過ごす様子をお届けする新企画です。 ※ティファール公式Instagram、X

フランス生まれのジュリアン社長は、料理をこよなく愛し、日々自宅で料理を楽しんでいます。 そんなジュリアン社長の「料理をもっと気軽に楽しんでほしい」「フランス料理をもっと身近に感じて欲し い」という思いから「Julien’s Kitchen」が生まれました。

「Julien’s Kitchen」では、ジュリアン社長がティファール製品で作ったおうちフレンチを、調理シーンや料理の写真とともにご紹介しています。これまで、『ブッフ・ブルギニヨン』や『クロックムッシュ』『タルト・タタン』といった料理を披露し、「美味しそう！」「再現してみたい！」など、好評の声をいただいています。

今後もティファール公式SNSアカウントでは、ジュリアン社長の料理や家族との日常を発信してまいりますので是非チェックしてみてください。

【Julien’s Kitchen 配信SNS】

ティファール公式Instagramアカウント (@tfal_japan ) https://www.instagram.com/tfal_japan/

ティファール公式X (@tfal_japan) https://x.com/tfal_japan

※配信時期は媒体によって異なります。

【ジュリアン・メジャー プロフィール】

フランス出身。趣味は料理。妻、息子二人の4人家族。2017年にGroupe SEBへ入社。

2025年1月より株式会社グループセブ ジャパン 代表取締役社長に就任。

第3回の Julien’s Kitchenは、秋の味覚を堪能できるおうちフレンチをご紹介！

バターナッツかぼちゃのココナッツミルク・ヴルーテ（スープ）、鶏肉のブランケット、りんごのコンポートとガレット・ブルトンヌをご紹介します。ティファールの公式SNSをチェック！

主な使用製品

インジニオ・ネオ IHステンレス・アンリミテッド セット9

製品品番：L97090

参考価格（税込み）：24,750円

https://www.t-fal.co.jp/pots-pans/stackable/products/ingenio-ih-stainless-unlimited-2100122098/

キャストライン エアココット テラコッタ IHココット鍋 24cm

製品品番：E26846

参考価格（税込み）：10,780円

https://www.t-fal.co.jp/pots-pans/fixed-handle/products/cast-air-cocotte-2100132095/

プレシジョン 三徳ナイフ 16.5cm

製品品番：K27711

参考価格（税込み）：4,928円

https://www.t-fal.co.jp/kitchen-goods/kitchenknife/products/precision-2100130980/

ハンドブレンダー ベビーマルチ

製品品番：HB65H8JP

参考価格（税込み）：15,180円

https://www.t-fal.co.jp/cooking-appliances/handblenders/products/handblenderbaby-multi-7211003757/

【第1回目Julien’s Kitchen メニュー】 (7/24投稿)

・キウイとアボカドのサラダ、バジル添え

・ブッフ・ブルギニヨン

・タルト・タタン

Instagram：https://www.instagram.com/p/DMe6kPyuMFR/?img_index=1

X：https://x.com/tfal_japan/status/1948292073494385037

【第2回目Julien’s Kitchen メニュー】 (8/13投稿)

・ズッキーニの冷製スープ

・クロックムッシュ

・イル・フロッタント

Instagram：https://www.instagram.com/p/DNSafVoxrxv/?img_index=1

X：https://x.com/tfal_japan/status/1955539824523596091

【ティファール】 https://www.t-fal.co.jp/(https://www.t-fal.co.jp/)

ティファールの製品情報・生活に役立つ楽しいコンテンツやレシピがいっぱい！

※写真、イラストはイメージです。印刷のため、実際の色と多少異なる場合がございます。また、このリリース記載の情報（製品価格、製品仕様、デザイン、サービスの 内容、発売日、お問い合わせ先、URL 等）は、発表日現在の情報です。予告なしに変更され、情報が異なる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。

≪読者の方のお問い合わせ≫

株式会社グループセブ ジャパン

ティファールお客様相談センター 0570-077-772（ナビダイヤル）

≪本件の掲載に関する問い合わせ先 ≫

株式会社博報堂Gravity ティファールPR事務局（株式会社PA Communication内）

担当：大木、加藤、野島

Mail：t-fal@h-gravity.co.jp

TEL: 03-6447-0395 FAX: 03-6447-0396