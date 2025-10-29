7年ぶりの復活！ライブイマージュ･コンサート、2026年2月に再開！ お馴染みのメンバーも再結集！

7年ぶりの復活！ライブイマージュ･コンサート、2026年2月に再開！ 葉加瀬太郎、加古隆、宮本笑里らお馴染みのメンバーも再結集！

リラクシング系コンサート「live image BEST」が2026年2月8日(日)と9⽇(⽉)に東京国際フォーラムにて開催される。





「live image」コンサートは2000年8月にリリースされたリラクシング系CD「イマージュ」と連動する形で同年に初開催。以来、2019年まで毎年開催され計233公演、累計約63万人を動員している人気プログラム。当初は2020年の20年目の節目の年にコンサートは終了予定であったが、新型コロナウイルス感染症の影響で公演は中止。「live image BEST」は2019年以来、7年ぶりに復活することになった。

今回出演するのは第1回以来、音楽監督を務める羽毛田丈史のデビュー45周年を祝って加古隆 、小松亮太、鳥山雄司、葉加瀬太郎に宮本笑里と「live image」コンサートお馴染みのメンバーが再結集する。

また、2026年1月7日にはイマージュ･シリーズの最新CD「image2026」もリリースされる。

「live image BEST」のチケットは一般発売に先駆け、本日(10/29)より先行受付(抽選)がスタートする。詳細は公演公式サイト参照。

＜公演概要＞

公演タイトル：live image BEST

日時：2026年2月8日(日) 16:00開場/17:00開演

2⽉9⽇(⽉) 17:30開場/18:30開演

会場：東京国際フォーラム ホールA

出演(50音順)：

加古隆(ピアノ) /小松亮太(バンドネオン) /鳥山雄司(ギター) /葉加瀬太郎(ヴァイオリン)

羽毛田丈史(⾳楽監督･ピアノ) /宮本笑里(ヴァイオリン)

オーケストラ･イマージュ

主な演奏予定曲：

加古隆 /パリは燃えているか、⼩松亮太/⽬覚め、⿃⼭雄司/The Song of Life、

葉加瀬太郎/エトピリカ、羽毛田丈史/地球に乾杯、宮本笑里/風笛

※演奏曲は変更になることもございます。

チケット価格(税込/全席指定)：13,500円 ※未就学児入場不可

チケット･公式HP最速先行受付期間(抽選)：2025年10月29日(水)12:00～11月16日(日)23:59

チケット受付URL；

https://l-tike.com/st1/liveimage-official

チケット一般発売日：2025年12月6日(土)

＜live image BEST公演オフィシャルサイト＞

https://liveimagebest.com/



