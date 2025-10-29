NVIDIA と米国通信業界のリーダーたちが、6G への道を加速する純米国製の AI-RAN スタックを発表

NVIDIA

Booz Allen、Cisco、MITRE、ODC、T-Mobile が、NVIDIA AI Aerial プラットフォーム上でのマルチモーダル統合センシングおよび通信など、早期 6G アプリケーションを紹介

ニュース概要：

- NVIDIA とパートナーは、米国初の 6G 向け AI ネイティブ無線スタックを開発し、ハードウェア、ソフトウェア、アーキテクチャ全体に高度な AI を統合し、AI トラフィックの爆発的増加に備えた次世代ネットワークを構築。- NVIDIA AI Aerial プラットフォームに構築された新たなスタックにより、公共の安全性のためのマルチモーダル統合センシングと通信機能、および AI 駆動のスペクトラム アジリティとセンシングを備えたアプリケーションなど画期的なアプリケーションが実現し、前例のないスペクトラム効率とシームレスな接続性を提供。- 米国の AI-RAN スタックはまた、通信事業者に新たな収益源となる機会を提供。

ワシントン - GTC Washington D.C. - 2025 年 10月 28 日 - NVIDIA は本日、業界をリードするパートナーである Booz Allen、Cisco、MITRE、ODC、T-Mobile と協力し、次世代無線技術を推進する新たなアプリケーションを含む、全米初の 6G 向け AI ネイティブ無線スタックを発表しました。

AI がスマートフォンの枠を超え、カメラ、拡張現実グラス、ロボット、自動運転車、その他のデバイスに導入されるにつれ、無線ネットワークは、これまでにない規模と効率で、数十億もの接続を支えることが求められています。

この課題に対処し、物理環境とデジタル環境をつなぐ重要なセンシング機能である統合センシングと通信 (ISAC) などの変革的な技術をサポートするために、無線ネットワークは、ハードウェア、ソフトウェア、アーキテクチャ全体で AI ネイティブとなる必要があります。

AI ネイティブ ネットワークにより、スペクトラム (無線信号を送信するために使用される無線周波数) を最大限に効率的に活用することができます。AI-RAN アーキテクチャは、次世代無線通信の中核をなすものであり、ソフトウェア デファインド アプリケーションを備えた共通のプラットフォームを用いて接続性、コンピューティング、センシングを統合します。

NVIDIA の通信担当シニア バイス プレジデントである ロニー ヴァシシュタ (Ronnie Vasishta) は次のように述べています。「6G は、AI を中核としてゼロから構築されています。これにより極めて高いスペクトル効率、大規模な接続性、画期的なアプリケーションが実現します。業界のリーダーたちと協力し、米国が確実に 6G への道のりで重要な役割を果たすため、NVIDIA は高度な機能を備えた AI ネイティブ無線スタックを作り上げてきました」

NVIDIA による米国初の AI ネイティブ無線スタック

AI-WIN プロジェクトの開始(https://blogs.nvidia.co.jp/blog/nvidia-and-telecom-industry-leaders-to-develop-ai-native-wireless-networks-for-6g/)からわずか 6 か月で、NVIDIA とパートナーは完全な AI ネイティブ無線スタックを構築し、ネットワーク経由で初のユーザー間通話を実現し、カリフォルニア州サンタクララにある NVIDIA のキャンパスで画期的な 6G アプリケーションを開発しました。

本システムでは、NVIDIA AI Aerial(https://developer.nvidia.com/industries/telecommunications/ai-aerial) プラットフォームと ODC の 5G RAN ソフトウェア、Cisco のユーザー プレーン機能と 5G コア ソフトウェア、MITRE と Booz Allen(https://www.boozallen.com/insights/velocity/ai-ran-and-the-race-to-6g.html) の特別な 6G アプリケーションを組み合わせています。

Cisco(https://blogs.cisco.com/news/leading-the-next-era-of-intelligent-connectivity) は、AI-WIN イニシアチブを通じて、AI 時代に向けた安全なネットワーク接続を高速化し、フィジカル AI と統合センシングを優れた効率性とセキュリティで実現する基盤の構築を支援しています。

Cisco プロバイダー モビリティのシニア バイスプレジデント 兼 ゼネラル マネージャーである Masum Mir 氏は次のように述べています。「このパートナーシップを通じて、AI がモバイル ネットワークとサービスの基盤に組み込まれた、インテリジェントで安全な接続の未来を切り拓こうとしています。私たちは共に、AI を活用してリアルタイムで感知、学習、行動するネットワークを実現し、サービス プロバイダーが、AI 時代に付加価値の高いビジネス サービスおよびサブスクライバー サービスを提供できるよう支援しています」

NVIDIA の AI Aerial を活用した Cerberus ODC の完全なソフトウェア デファインドの商用 5G RAN は、ミッション クリティカルな企業アプリケーション向けに RAN と AI ワークロードを同時に実行することで新たなベンチマークを打ち立て、7 倍のセル容量と 3.5 倍の電力効率で従来の RAN システムの性能を上回りました。

画期的なアプリケーションが 6G 標準を推進

本協業の一環として、NVIDIA と Booz Allen は、初のマルチモーダル ISAC アプリケーションを開発しました。これは、カメラ ビジョンと無線周波数センシングを融合させたもので、視認性の低い状況下でも物体を正確に検出し、追跡することができます。

カメラ ビジョンは移動する物体を検出するために使用できますが、物体の軌道の追跡や障害物がある場合の検出はできません。しかし、無線周波数センサーは、可視光線がなくとも物体の位置、速度、距離を明らかにし、その存在を検出できます。

カメラ ビジョンと無線周波数データを使用した新しい ISAC アプリケーションは、リアルタイムで強化された空間認識を実現し、従来の単一の感知方式では不十分な公共安全、産業におけるモニタリング、国家安全保障分野において強力なユースケースを実現します。

MITRE により構築された新しいアプリケーションである AI を活用したスペクトラム アジリティで、セル サイト内の無線スペクトル割当をリアルタイムで管理することで、ユーザーにシームレスな接続性を提供すると同時に、オペレーターにスペクトル効率の劇的な向上による恩恵をもたらします。

システム干渉が検出された際にネットワーク帯域幅全体を停止させる従来のアプローチとは異なり、本アプリケーションでは、AI を活用して影響を受けた周波数のみを特定して遮断するため、サブスクライバーサービスは中断されません。これにより、既存の方法と比較してスペクトル効率と利用率が桁違いに向上し、スペクトル管理と運用における長年の課題に対処します。

ワシントン D.C. で開催された NVIDIA GTC において、Booz Allen は悪意のある信号妨害や不正なネットワーク ユーザーなど、あらゆる種類の干渉をリアルタイムで検出し分類する、AI を活用したスペクトラム センシング R.AI.DIO アプリケーションを紹介しました。これにより、オペレーターは脅威に即座に対応し、問題を自動的に軽減し、ネットワークの完全性を保護することができます。

NVIDIA AI Aerial ソフトウェア ライブラリ(https://blogs.nvidia.com/blog/open-source-aerial-ai-native-6g/)により、これら早期の 6G アプリケーションが実現し、新しい AI とニューラル ネットワークを基盤としたモデル統合で性能と効率が大きく向上します。

さらに、新たな NVIDIA Aerial フレームワーク(https://docs.nvidia.com/aerial/#aerial-framework)では、プログラマブルなモジュール式パイプラインが提供され、サードパーティ アプリケーションを AI-RAN スタックにシームレスに統合します。このフレームワークの一部であるアプリケーション プログラミング インターフェイス (API) により、これらのアプリケーションは無線信号処理パイプラインにおける基本データ形式であるリアルタイムの物理層データにアクセスでき、AI モデルのさらなるトレーニングと強化学習をその場で推し進めます。

AI ネイティブ無線ネットワークは、5G から 6G への通信の主要なパラダイム シフトへの道筋を提供し、非常に効率的なエッジ AI 推論とセンシング機能を実現し、数千億のネットワーク接続に対応し、オペレーターの収益向上に貢献します。

NVIDIA とパートナー各社が米国における AI イノベーションをいかに推進しているかについては、NVIDIA GTC Washington D.C. におけるジェンスン フアンの基調講演(https://www.nvidia.com/gtc/dc/keynote/)をご覧ください。

※本発表資料は米国時間 2025 年 10 月 28 日に発表されたプレスリリース(https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-us-telecom-ai-ran-6g)の抄訳です。

