【東進・企業向け研修】ナガセ、デジタル人財育成でキリンホールディングスと協業を開始

株式会社ナガセ（本社：東京都武蔵野市、代表取締役社長：永瀬 昭幸、以下「ナガセ」）はこの度、キリンホールディングス株式会社（本社：東京都中野区、代表取締役会長CEO最高経営責任者：礒崎 功典、以下「キリンHD」）と従業員のデジタル分野での人財育成における協業を開始することを発表いたします。

今回の連携は、キリングループが掲げるデジタル分野での人財育成の姿に対して、「東進デジタルユニバーシティ」を運営するナガセの教育ノウハウを組み合わせることで、DX時代に対応できる高度な人財を育成することを目指すものです。





キリングループのデジタル分野における人財育成を加速

キリングループは「KIRIN Digital Vision 2035」のもと、デジタル基盤強化の取り組みとして従業員のデジタルスキル向上を強化。2025年からは初級・中級・上級の３層に分けた育成コンテンツを展開し、体系的な人財育成を推進しています。この取り組みに対し、ナガセが研修コンテンツを開発・提供しています。

Ⅰ．上級：ビジネス課題×デジタルで価値創造できる人財

Ⅱ．中級：各部門やチームでデジタル化を推進する人財

Ⅲ．初級：全従業員が身に着けるスキルをもつ人財

参考：2025/7/14 キリンHDニュースリリース

『「KIRIN Digital Vision2035」を公開、従業員のデジタルスキルを強化する「DX道場」の研修内容も拡充』https://www.kirinholdings.com/jp/newsroom/release/2025/0714_01.html

協業の概要

本協業のもと、ナガセとキリンHDは以下の取り組みを共同で推進します。

１．デジタル分野の人財育成における戦略策定と育成プログラムの構築

育成プログラムの構築に先立ち、「育成プログラムによってどのような人財を目指すのか」という戦略を策定し、それを現場で実現するための実践的な育成プログラムを構築しました。戦略策定の段階から育成プログラムの構築に至る一連のプロセスにおいて、キリンHDの様々な知見やビジネスニーズと、ナガセの持つ徹底的に成果にこだわった他にない教育ノウハウを融合させました。

２．東進デジタルユニバーシティが開発する人財育成プログラムの実証

東進デジタルユニバーシティが開発するデジタル分野の人財育成プログラムをキリングループで先行して導入し、実践的な教育を通じてその効果を検証します。

協業の意義

デジタル技術の進化により、企業のビジネス環境は急速に変化しており、持続的な成長にはDXを推進できる高度な人財の育成が不可欠です。本協業は、ナガセの徹底的に成果にこだわった他にない教育手法と、キリンHDが持つ実践的な知見を組み合わせることで、キリングループにとって実践的かつ即戦力となるデジタルにおける人財育成を実現します。これにより、キリングループの事業変革のスピードを加速させ、市場での競争優位性を確立することが可能になります。ナガセは、今後も企業との連携を深め、DX時代に即した人財育成を推進することで、社会全体のDX推進に貢献してまいります。

【キリンホールディングス株式会社について】

1907年創業。キリンホールディングスは、発酵・バイオテクノロジーを源泉に「食」「医」「ヘルスサイエンス」の3領域で価値創造を進めるグローバル企業です。ビール事業で培った技術と知見を活かし、酒類・飲料・医薬・健康食品など多彩な事業を展開。国内外のグループ会社とともに、こころ豊かな社会の実現を目指しています。

「自然と人を見つめるものづくりで、「食と健康」の新たなよろこびを広げ、こころ豊かな社会の実現に貢献する 」を経営理念に掲げ、CSV（Creating Shared Value）経営を推進。社会課題の解決と経済的価値の創出を両立する持続可能なモデルを構築しています。

キリングループは、ICTや多様な人財の力を活かし、イノベーションを生み出す企業文化を育みながら、「食と健康」の新たなよろこびを世界に広げています。

【株式会社ナガセについて】

1976年創立。日本最大の民間教育ネットワークを展開するナガセは「独立自尊の社会・世界に貢献する人財」の育成に取り組んでいます。

有名講師陣と最先端の志望校対策で東大現役合格実績日本一の「東進ハイスクール」「東進衛星予備校」、シェアNO.1の『予習シリーズ』と最新のＡＩ学習で中学受験界をリードする「四谷大塚」、早期先取り学習で難関大合格を実現する「東進中学NET」、私大総合・学校推薦型選抜（AO・推薦入試）合格日本一の「早稲田塾」、幼児から英語で学ぶ力を育む「東進こども英語塾」、メガバンク、大手メーカー等の多くの企業研修を担う「東進ビジネススクール」、優れたAI人財の育成を目指す「東進デジタルユニバーシティ」、いつでもどこでもすべての小学生・中学生が最新にして最高の教育を受けられる「東進オンライン学校」、幼児～中学生対象の世界標準のプログラミング学習「東進CODE MONKEY」など、幼・小・中・高・大・社会人一貫教育体系を構築しています。

また、東京五輪で競泳個人メドレー２冠の大橋悠依をはじめ、のべ53名のオリンピアンを輩出する「イトマンスイミングスクール」は、これからも金メダル獲得と日本競泳界のさらなるレベルアップを目指します。

学力だけではなく心知体のバランスのとれた「独立自尊の社会・世界に貢献する人財を育成する」ためにナガセの教育ネットワークは、これからも進化を続けます。