【 愛知県 × eiicon 】“官民共創”交流イベント『あいち官民共創交流会 MISO MEET in Tokyo』東京初開催！

日本最大級のオープンイノベーションプラットフォーム「AUBA（アウバ）」を運営する株式会社eiicon（エイコン 本社所在地：東京都文京区後楽、代表取締役社長：中村 亜由子、以下「eiicon」）は、2025年12月1日（月）、愛知県主催にて、“官民共創”交流イベント『あいち官民共創交流会 MISO MEET in Tokyo』を東京・八重洲のPOTLUCK YAESU（ポトラック ヤエス）にて開催します（運営：eiicon）。

本日より、参加者の募集を開始しました。

https://aichi-misomeet2025.peatix.com

■愛知県主催『あいち官民共創交流会 MISO MEET in Tokyo』

愛知県では、2022年12月に「革新事業創造戦略」を策定し、 その戦略に基づき、農業・デジタルヘルス・環境・モビリティ・スポーツの5つの分野でイノベーションプロジェクトを推進。 2024年には日本最大級のオープンイノベーション拠点「STATION Ai」が開設され、愛知県全体でイノベーション創出の機運が一層高まっています。

こうした中で、愛知県のイノベーション・スタートアップ支援の取組や、県内市町村による取組を、具体的な事例を交え、 東京で発信するオフラインイベント 『あいち官民共創交流会 MISO MEET in Tokyo』 を開催します。

名古屋市、豊田市をはじめとした県内12の市町村によるガバメントピッチや、自治体と地域の社会課題解決に取り組むスタートアップによるトークセッションなど、 愛知の取組を東京の地で紹介し、イノベーション創出に向けたネットワークを広げる場とします。

企業も、スタートアップも、自治体も。あいちと“じっくり話せる”出会いの場--MISO MEET

どんな課題を抱えているのか。なぜこの地域にこだわるのか。

味噌がそうであるように、素材が混ざり合って、旨味が出るには時間が必要です。

「MISO MEET」は、愛知県と県内の自治体が、スタートアップや企業、他地域の自治体と

じっくり話して、混ざり合って、未来の共創を“仕込む”イベントです。

□イベント概要

『あいち官民共創交流会 MISO MEET in Tokyo』

・日時：2025年12月1日（月）15:00～18:00（受付開始 14:30）

・会場：POTLUCK YAESU

（ポトラック ヤエス：東京都中央区八重洲2丁目2-1 東京ミッドタウン八重洲 5F）

・参加費：無料

・定員：100名程度（事前申込制）

・主催：愛知県／運営：株式会社eiicon

・詳細・参加申込： https://aichi-misomeet2025.peatix.com(https://aichi-misomeet2025.peatix.com)



当日のコンテンツ（予定）：

・オープニング：愛知県のイノベーション・エコシステムに向けた取組について

・ガバメントピッチ

登壇自治体：

名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、瀬戸市、半田市、豊川市、刈谷市、豊田市、

西尾市、蒲郡市、小牧市

・パネルディスカッション：「なぜスタートアップは地域と組むのか？」

パネリスト：株式会社On-Co、株式会社セラピア、株式会社NearMe

・交流・ネットワーキング

登壇者・参加者同士の交流、自治体によるブース出展

・こんな方におススメ

”官民共創”に関心のある事業者・行政関係者

都市部／首都圏企業・自治体で共創事業を検討中の方

支援機関、大学、ベンチャーなど共創支援に関わる法人・個人 など

■参加自治体（12自治体）

名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、瀬戸市、半田市、

豊川市、刈谷市、豊田市、西尾市、蒲郡市、小牧市





【本イベントに関するお問い合わせ】

株式会社eiicon（イベント運営事務局）

Mail：a-idea（＠）eiicon.net 担当：寺田・中村・作田・沖

※メール送信時は（@）を半角@にご変更ください。

TEL：090-2544-3760

■eiicon 会社概要 https://corp.eiicon.net/

会社名：株式会社eiicon

代表者：代表取締役社長 中村 亜由子

設立日：2023年4月3日

本社：東京都文京区後楽2-2-23 住友不動産飯田橋ビル2号館 3F

東海支社（STATION Ai内）： 愛知県名古屋市昭和区鶴舞1-2-32

静岡拠点（FUSE内）： 静岡県浜松市中央区鍛冶町100-1 ザザシティ浜松中央館 B1F

神奈川拠点（WeWork オーシャンゲートみなとみらい内）：神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-1 オーシャンゲートみなとみらい 8F

沖縄拠点（Lagoon KOZA／KSA Works内）： 沖縄県沖縄市中央1-7-8

沖縄拠点（Have a good day内）：沖縄県那覇市東町18-4

事業内容：

オープンイノベーションプラットフォーム「AUBA」の運営

事業を活性化するメディア「TOMORUBA」の運営

新規事業創出支援コンサルティング、オープンイノベーションに関するプロモーション支援、イベント企画・支援サービスの提供 など

株式会社eiiconは、日本最大級のオープンイノベーションプラットフォームとオープンイノベーション（OI）に特化したハンズオンコンサルティングで、企業の事業フェーズに合わせた事業創出支援とOIの支援にて事業化をサポートしています。

オープンイノベーションとは

2003年（米）ヘンリー W. チェスブロウが提唱した「企業内部と外部メディア・技術を組み合わせることで、革新的な新しい価値を創り出す」イノベーション方法論。社内の資源に頼るばかりでなく、社外との連携を積極的に取り入れるべきであるという主張の方法です。

eiiconが展開するサービス

日本最大級オープンイノベーションプラットフォーム「AUBA」

累計登録社数35,000社を越えた日本最大級のオープンイノベーションに特化したWEBプラットフォーム。事業創出≒非連続な成長・事業存続を実現させる仕組みをALL IN ONEで提供。AUBAは、意図的にイノベーションを創出するためのサービス。

https://auba.eiicon.net/

完全伴走支援サービス「AUBA Enterprise」

社内新規事業・オープンイノベーションプロジェクト含め、弊社の事業創出支援経験豊富なコンサルタントが企業ごとのお悩み・ニーズに応じフルカスタマイズで支援を設計。事業戦略の支援から実際のパートナー共創にむけた具体的な出会いの場の創出・チームアップ支援、新規事業創出支援まで企業のフェーズに合わせた支援にて事業化をサポート。

https://corp.eiicon.net/service/enterprise

事業を活性化するメディア「TOMORUBA」

事業を創るビジネスパーソンのための“事業を活性化するメディア”。全国各地あらゆる業界のスタートアップ・中小企業・大手企業から地方自治体・大学まで、資金調達・資金提供・共同研究などの様々な情報や事業を創るためのノウハウ情報などを配信。

https://tomoruba.eiicon.net/

主な受賞歴

2022年12月、革新的で優れたサービスとして「第4回 日本サービス大賞」優秀賞を受賞。

https://service-award.jp/result04.html

2023年2月、アクセラレーションプログラムを通じた全国のスポーツチーム／団体とパートナー企業とのマッチング・共創創出など一連のオープンイノベーションへの取組により「第5回 日本オープンイノベーション大賞」スポーツ庁長官賞を受賞。

https://www8.cao.go.jp/cstp/stmain/20230120oip.html

