「ひと手間かけた上質なうまさ」をお届けする「麒麟特製」から「麒麟特製 みかんサイダーサワー（期間限定）」新発売！

キリンホールディングス株式会社

キリンビール株式会社（社長 堀口英樹）は、“麒麟が上質に仕立てた、これしかないうまさの特製サワー”をコンセプトにした「麒麟特製」ブランドから「麒麟特製 みかんサイダーサワー（期間限定）」（350ml缶、500ml缶）を11月25日（火）より全国発売します。

近年RTD※1市場は、2026年10月の酒税改正まで現行の税率が維持されることを背景に、中長期的に伸長傾向にあり、注目が集まっています。また、RTDに対して「品質感」「本格感」というニーズが、お客様の中にあることが分かっています※2。「麒麟特製」は、素材や製法にこだわり、丁寧に仕立てた「上質なうまさ」をお届けしてきました。4月に「麒麟特製 レモンサワー ALC.6% 」を新たに発売し、改めてブランドの独自価値である「品質感」がありながら、飲みごたえのある味わいが好評をいただいています。

※1 Ready to Drinkの略。栓を開けてそのまま飲めるアルコール飲料

※2キリンビール調べ

今回発売する「麒麟特製 みかんサイダーサワー（期間限定）」は、上質で複層的なみかんのおいしさで、冬の気持ちを捉える季節限定の特製サワーです。限定商品を発売することで、お客様に“今しか飲めない特別感”を提供し、既存のお客様はもちろん、これまで「麒麟特製」を飲んだことのない方にも「上質なうまさ」をお届けし、飲用機会の拡大を図ります。



●商品詳細

・上質で複層的なみかんの風味と余韻、報酬感あるほのかな甘み・心地よい炭酸感が楽しめる

飲み飽きないうまさの特製サワーです。(無果汁)

・キリンの独自技術である「コーヒーチェリー※3由来の発酵香料素材」を使用することで、

飲みごたえのある味わいを実現しました。

※3 コーヒーノキに実る赤い実で、種子がコーヒーの原料となる

●パッケージについて

丁寧に仕立てた上質さをまといながら、冬の気持ちを捉える季節感・特別感と、

ふくよかなみかんの味わいへの期待が感じられるデザインに仕上げました。

■コーヒーチェリー由来の発酵香料素材について

キリンホールディングス株式会社の飲料未来研究所が開発したコーヒーチェリーを搾汁後、濃縮したエキスを乳酸菌と酵母で発酵させた素材です。RTD商品を用いた嗜好調査※4の結果、「全体的な嗜好度」、「満足感」、「爽快感」、「上質感」の向上が確認され、飲用満足度を高める可能性が示唆されています。これまでは廃棄するしかなかったコーヒーチェリーを価値ある素材として活用することで、コーヒー農園の収入向上による持続性や、廃棄物削減による環境負荷の軽減に寄与していきます。

※4 2024年6月実施 n=90,35~59歳の男女

開発への思いをnoteで公開中：https://note-kirinbrewery.kirin.co.jp/n/n038ee61f11eb

本技術に関するリリースはこちら：

https://www.kirinholdings.com/jp/newsroom/release/2025/1029_01.html

キリングループは、自然と人を見つめるものづくりで、「食と健康」の新たなよろこびを広げ、こころ豊かな社会の実現に貢献します。

‐記-

1．商品名 「麒麟特製 みかんサイダーサワー（期間限定）」

2．発売日 2025年11月25日（火）

3．発売地域 全国

4．容量・容器 350ml・缶、500ml・缶

5．価格 オープン価格

6．アルコール分 6％

7．純アルコール量 350ml缶：16.8g、500ml缶：24g

8．製造工場 キリンビール 仙台工場、取手工場、名古屋工場、岡山工場/

キリンディスティラリー富士御殿場蒸溜所（予定）