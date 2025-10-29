【導入コストを大幅削減】準天頂衛星「みちびき」対応でさらなる精度へ

株式会社マゼックス

― より高精度・低コストな自動操舵を実現 ―

株式会社マゼックス（本社：大阪府東大阪市）は、自動操舵メーカー ALLYNAV のグローバルパートナーとして、日本国内で展開するトラクター用自動操舵システム「ALLYNAV AF305」シリーズにおいて、準天頂衛星システム「みちびき（QZSS）」のCLAS補正信号に対応したフラッグシップモデルとベーシックモデルの2種類を新たにラインナップに追加するとともに、お求めやすい価格改定を実施いたします。

■ 新ラインナップと価格改定の概要

QZSS非対応版ベーシックモデルとQZSS CLAS対応フラッグシップモデル（デュアルIMU搭載バージョン）

今回の改定により、「QZSS非対応モデル（中央ボタン無）ベーシックモデル」に加えて、新たに「QZSS CLAS対応アンテナ（中央ボタン有）フラッグシップモデル」を正式ラインナップとして追加します。フラッグシップでモデルのセットには、数量限定でデュアルIMUが無料サービス。通常は別売りとなります。

QZSS対応モデルは、みちびき衛星から直接受信できるCLAS補正信号により、インターネット接続を必要とせず、より安定したセンチメートル級（2.5ｃｍ実績）測位を実現します。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/44345/table/31_1_46f11549850cbc6a529ee021cd82df91.jpg?v=202510291158 ]

※従来の定価 \900,000 から最大14.4%の価格引き下げを実施。

■ 新ラインナップの背景

日本農業の自動化・省力化を支援するため、株式会社マゼックスでは、自動操舵メーカー ALLYNAV（ALLYNAV AG / ALLYNAV JAPAN） と連携し、「高精度・低コスト・高信頼」を軸とした製品提供およびサポート体制の強化を進めております。

今回の改定は、販売代理店およびエンドユーザー双方にとって導入ハードルを下げることを目的としており、今後も全国的なサービス・サポートネットワークの拡充を進めてまいります。

■ 今後の展開

中国トップの自動操舵システム

2025年度内には、エンドユーザーのみならず、代理店側への配慮をされたファームウェアーの改良を加え進化させる事も予定しています。

▼ 販売およびデモについて

製品の詳細‧デモ予約‧お見積もりは、全国取扱店までお問い合わせください。

モニター展開も予定しております。

【リリース元】

株式会社マゼックス

Web：https://mazex.jp

Mail：company@mazex.jp

【戦略的パートナー】

ALLYNAV JAPAN / AG株式会社（アリナビ ジャパン / エージー）

Web：https://www.allynav.com

Mail：servicecenter@allynav-ag.com