社会人5年目と22年目が語る「お金とキャリアと人生」

認定特定非営利活動法人REALE WORLD


認定NPO法人レアーレワールド（本部：静岡県伊東市、代表理事：三好彩）は、2025年11月16日（日）に、学生を対象とした無料オンラインセミナー「キャリアとお金とライフ付プランセミナー ～リアルな後悔から学ぶ、人生の羅針盤～」を開催します。


本セミナーは、これから社会に出る若者たちに向けて、「お金との付き合い方」や「お金に関する情報との向き合い方」、そして「人生を豊かに生きるための土台づくり」について、実際に働く社会人のリアルな体験談と共に届ける、1時間の特別講座です。



【開催の背景】


若者たちが社会に出る前に、「お金のリテラシー」や「情報の活かし方」、「人生の設計」について学ぶ機会は意外と少ないのが現状です。
本セミナーでは、今まさに社会で働く若手社会人と、20年以上のキャリアを持つ講師が、それぞれの視点から“これだけは学生時代に知っておきたかった”というテーマで話を展開します。


人生の土台をつくる「お金」と「キャリア」について、もっと身近に、もっと前向きに学べる場を提供したい--
そんな想いから、このセミナーは企画されました。



【セミナー概要】


タイトル：キャリアとお金とライフ付プランセミナー ～リアルな後悔から学ぶ、人生の羅針盤～


開催日時：2025年11月16日（日）20:00～21:00


開催形式：オンライン（Zoom）


対象：高校生・大学生・専門学生など学生


参加費：学生無料（要事前申込）


定員：60名（先着順）


主催：認定NPO法人レアーレワールド



＊学生向けの内容ですが、一般の方も参加費 1,000円にてご参加できます。



【プログラム】


第1部｜若手社会人のリアルな声
現役陸上選手・社会人5年目のリアルな後悔
～いま思えばこんな「ガクチカ」が理想的だった！～
登壇者：荒木貴弘さん



第2部｜ベテラン講師からのメッセージ
社会人22年目のリアルなメッセージ
～キャリアと情報とお金のリテラシー～
講師：加藤 豪さん（認定NPO法人レアーレワールド 認定講師）



【講師紹介】







加藤 豪（かとう ごう）
・1981年秋田県生まれ、天秤座、A型


・好きな言葉はバランス


・立命館大学卒業後、株式会社キーエンスにてキャリアをスタートし、その後、学習塾講師、サラリーマン社長、投資用不動産、再びメーカーの営業マン、とさまざまな業種や営業スタイルを経験


・「仕事を通じて自分が培ってきた価値が発揮できること」「世界のhappyの総量が増えること」を大切に活動


・現在は生命保険の営業の世界を再チャレンジのフィールドに選択


・「貢献ファースト」「あり方ファースト」「家族ファースト」がモットー


・「保険を売れる人ではなく、保険を頼まれる人になる」が目標



【参加申込】


以下のフォームよりお申し込みください：
https://forms.gle/xZ1XgHKkFV7QWT386


※申し込みいただいた方にZoomリンクをお送りします。



【本件に関するお問い合わせ】


認定NPO法人レアーレワールド
統括：柴田
📩 shibata@realeworld.com
070-1654-3624