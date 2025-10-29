社会人5年目と22年目が語る「お金とキャリアと人生」

認定特定非営利活動法人REALE WORLD

認定NPO法人レアーレワールド（本部：静岡県伊東市、代表理事：三好彩）は、2025年11月16日（日）に、学生を対象とした無料オンラインセミナー「キャリアとお金とライフ付プランセミナー ～リアルな後悔から学ぶ、人生の羅針盤～」を開催します。

本セミナーは、これから社会に出る若者たちに向けて、「お金との付き合い方」や「お金に関する情報との向き合い方」、そして「人生を豊かに生きるための土台づくり」について、実際に働く社会人のリアルな体験談と共に届ける、1時間の特別講座です。

【開催の背景】

若者たちが社会に出る前に、「お金のリテラシー」や「情報の活かし方」、「人生の設計」について学ぶ機会は意外と少ないのが現状です。

本セミナーでは、今まさに社会で働く若手社会人と、20年以上のキャリアを持つ講師が、それぞれの視点から“これだけは学生時代に知っておきたかった”というテーマで話を展開します。

人生の土台をつくる「お金」と「キャリア」について、もっと身近に、もっと前向きに学べる場を提供したい--

そんな想いから、このセミナーは企画されました。

【セミナー概要】

タイトル：キャリアとお金とライフ付プランセミナー ～リアルな後悔から学ぶ、人生の羅針盤～

開催日時：2025年11月16日（日）20:00～21:00

開催形式：オンライン（Zoom）

対象：高校生・大学生・専門学生など学生

参加費：学生無料（要事前申込）

定員：60名（先着順）

主催：認定NPO法人レアーレワールド

＊学生向けの内容ですが、一般の方も参加費 1,000円にてご参加できます。

【プログラム】

第1部｜若手社会人のリアルな声

現役陸上選手・社会人5年目のリアルな後悔

～いま思えばこんな「ガクチカ」が理想的だった！～

登壇者：荒木貴弘さん

第2部｜ベテラン講師からのメッセージ

社会人22年目のリアルなメッセージ

～キャリアと情報とお金のリテラシー～

講師：加藤 豪さん（認定NPO法人レアーレワールド 認定講師）

【講師紹介】

加藤 豪（かとう ごう）

・1981年秋田県生まれ、天秤座、A型

・好きな言葉はバランス

・立命館大学卒業後、株式会社キーエンスにてキャリアをスタートし、その後、学習塾講師、サラリーマン社長、投資用不動産、再びメーカーの営業マン、とさまざまな業種や営業スタイルを経験

・「仕事を通じて自分が培ってきた価値が発揮できること」「世界のhappyの総量が増えること」を大切に活動

・現在は生命保険の営業の世界を再チャレンジのフィールドに選択

・「貢献ファースト」「あり方ファースト」「家族ファースト」がモットー

・「保険を売れる人ではなく、保険を頼まれる人になる」が目標

【参加申込】

以下のフォームよりお申し込みください：

https://forms.gle/xZ1XgHKkFV7QWT386

※申し込みいただいた方にZoomリンクをお送りします。

【本件に関するお問い合わせ】

認定NPO法人レアーレワールド

統括：柴田

📩 shibata@realeworld.com

070-1654-3624