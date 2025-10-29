【後編】50代の飲食店選びを可視化！検索行動と意思決定の特徴を徹底調査（SEO会社ランクエスト調べ）
https://rank-quest.jp/column/column/how-to-seo/ SEO対策支援実績4300社のランクエストが成熟世代の外食意思決定プロセスを解明！SEO対策のポイントも
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332959&id=bodyimage1】
飲食店選びを取り巻く環境は、“情報を収集する段階”から“情報を見極める段階”へと変化しています。
グルメサイトや地図アプリ、予約プラットフォームの発展により、写真・価格・レビューなど多様な要素が可視化され、選択肢はかつてないほど広がっています。
そのような中で、経験に基づいた判断を重んじる50代は、数ある情報の中からどの要素を信頼の基準とし、どのようにして最適な選択にたどり着いているのでしょうか。
そこで、SEO対策支援実績4,300社を誇るランクエスト（https://rank-quest.jp/column/column/how-to-seo/ ）は、50代男女100名を対象にアンケートを実施しました。日常利用の情報源やグルメサイトの使い分け、来店を決める要素、検索のスタイルなどを多面的に分析し、50代の飲食店選びの実態を“見える化”しています。
本調査で得られた知見が、経験に基づいた確かな選択を行う50代の外食シーンを理解する手がかりとなり、今後のマーケティングやSEO対策、情報発信を考えるうえでのヒントとなれば幸いです。
目次
◆ 調査1： 日常の外食でよく使う情報源
◆ 調査2： 日常の外食でよく使うグルメサイト
◆ 調査3： 記念日・お祝い・接待でよく使う情報源
◆ 調査4： 記念日・お祝い・接待でよく使うグルメサイト
◆ 調査5： 来店を決める"決め手"として重視していること
◆ 調査6： よく利用している検索・発見の方法
◆ まとめ：50代の飲食店選びに見る「確実性×実用性」とSEO対策のヒント
※尚、本アンケート調査の内容は前編・後編に分けて公開しています。
前編はこちら
https://www.dreamnews.jp/press/0000332955/
4．記念日・お祝い・接待で、よく使うグルメサイトを選んでください。※Q3で「グルメサイト」と回答した人が対象（複数回答可：注4）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332959&id=bodyimage2】
注4：本設問は複数選択式ですが選択肢は2つまでに制限しています。これにより、記念日・お祝い・接待で、よく使うグルメサイトをより明確に把握できるようにしています。
最も多かったのは「食べログ」で、67.9％（19人）でした。特別なシーンでも、口コミの信頼性や点数評価の明確さから利用される傾向が強く、店舗選びの際に安心感を持って参考にできる情報源として定着していることがわかります。
次いで「ぐるなび」が64.3％（18人）と僅差で続き、長く利用されている馴染みのサイトとして安定した人気がうかがえます。予約機能やクーポン情報など、実際の利用につながる利便性が選ばれる理由の一つと考えられます。
また、「ホットペッパーグルメ」39.3％（11人）も一定の利用があり、ポイント還元や特典付きプランなど、お得感を重視する利用者層に支持されている様子が見て取れます。
一方で、「OZmall（オズモール）」3.6％（1人）や「ヒトサラ」3.6％（1人）といった高級・女性向け志向のサイトは少数に留まり、特別な場面でも定番サイトが中心的に活用されていることが示されました。
5．最終的に来店を決める"決め手"として、重視するのはどれですか？（複数回答可：注5）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332959&id=bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332959&id=bodyimage1】
