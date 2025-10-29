【前編】50代の飲食店選びを可視化！検索行動と意思決定の特徴を徹底調査（SEO会社ランクエスト調べ）
飲食店選びを取り巻く環境は、“情報を収集する段階”から“情報を見極める段階”へと変化しています。
グルメサイトや地図アプリ、予約プラットフォームの発展により、写真・価格・レビューなど多様な要素が可視化され、選択肢はかつてないほど広がっています。
そのような中で、経験に基づいた判断を重んじる50代は、数ある情報の中からどの要素を信頼の基準とし、どのようにして最適な選択にたどり着いているのでしょうか。
そこで、SEO対策支援実績4,300社を誇るランクエスト（https://rank-quest.jp/column/column/how-to-seo/ ）は、50代男女100名を対象にアンケートを実施しました。日常利用の情報源やグルメサイトの使い分け、来店を決める要素、検索のスタイルなどを多面的に分析し、50代の飲食店選びの実態を“見える化”しています。
本調査で得られた知見が、経験に基づいた確かな選択を行う50代の外食シーンを理解する手がかりとなり、今後のマーケティングやSEO対策、情報発信を考えるうえでのヒントとなれば幸いです。
目次
◆ 調査1： 日常の外食でよく使う情報源
◆ 調査2： 日常の外食でよく使うグルメサイト
◆ 調査3： 記念日・お祝い・接待でよく使う情報源
◆ 調査4： 記念日・お祝い・接待でよく使うグルメサイト
◆ 調査5： 来店を決める"決め手"として重視していること
◆ 調査6： よく利用している検索・発見の方法
◆ まとめ：50代の飲食店選びに見る「確実性×実用性」とSEO対策のヒント
※尚、本アンケート調査の内容は前編・後編に分けて公開しています。
後編はこちら
https://www.dreamnews.jp/press/0000332959/
1．日常の外食（記念日・接待除く）で、よく使う情報源を選んでください。（複数回答可：注1）
注1：本設問は複数選択式ですが選択肢は2つまでに制限しています。これにより、日常の外食でよく使う情報源をより明確に把握できるようにしています。
最も多かったのは「グルメサイト（食べログ／ぐるなび／一休.comレストラン等）」で、38.0％（38人）が利用すると回答しました。飲食店選びにおいて、口コミ数の多さや店舗情報の網羅性、予約機能の使いやすさなど、グルメサイトの総合的な利便性が支持されていることがうかがえます。
「該当シーンがない」を除くと、次いで「友人・家族の口コミ」20.0％（20人）、「検索結果ページ（Google／Yahoo!の検索結果・一般記事）」18.0％（18人）、「Googleマップ」15.0％（15人）でした。信頼できる実体験や検索情報をもとに、複数の情報源を比較検討する姿勢が見て取れます。
一方で、「SNS（Instagram／TikTok／X等）」4.0％（4人）や「YouTube（レビュー動画・食レポ等）」5.0％（5人）の利用は少なく、外食情報収集においては、従来型の検索・口コミ経路が主流となっていることがわかります。
2．日常の外食（記念日・接待除く）で、よく使うグルメサイトをお選びください。※Q1で「グルメサイト」と回答した人が対象（複数回答可：注2）
注2：本設問は複数選択式ですが選択肢は2つまでに制限しています。これにより、日常の外食でよく使うグルメサイトをより明確に把握できるようにしています。
