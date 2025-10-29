世界の防衛エレクトロニクス市場は、技術の進歩と戦略的軍事投資の牽引により、2033年までに2,571億9,000万米ドルを超えると予測されています。
世界の防衛電子機器市場は、今後10年間で力強い成長が見込まれています。市場規模は2024年の1,513億3,000万米ドルから2033年には推定2,571億9,000万米ドルに急成長し、2025年から2033年の予測期間中、年平均成長率（CAGR）6.07%で拡大すると見込まれています。この成長は、次世代戦闘システムへの急速な移行、軍事近代化プログラムの拡大、そして世界の主要地域における地政学的緊張の高まりによって推進されています。
次世代戦闘システムが需要を牽引
防衛電子機器は、電子戦（EW）システム、レーダー、ソナー、監視システムから、軍用通信機器、誘導システム、無人車両制御に至るまで、現代の戦争において極めて重要な役割を果たしています。世界各国がスマート防衛システムへの投資を拡大するにつれ、AI統合センサー、電子妨害（ECM）、衛星ベースの指揮統制システムといった最先端技術への需要が大幅に増加しています。
防衛機関が技術的に優れたネットワーク中心の運用を優先する中、サイバーセキュリティプロトコル、機械学習、リアルタイムデータ分析を防衛電子機器に統合することが標準的な手法となり、市場拡大をさらに加速させています。
地域をまたぐ軍事近代化が成長を促進
防衛電子機器市場は、北米、欧州、アジア太平洋、中東、南米で進行中の軍事近代化プログラムから大きな恩恵を受けています。米国では、国防総省（DoD）が高度な通信システムと電子戦システムに多額の予算を継続的に配分しています。同様に、NATO諸国は進化する脅威に対応するため、空中早期警戒管制（AEW&C）プラットフォームと地上レーダーシステムのアップグレードを進めています。
アジア太平洋地域では、インド、中国、日本、韓国などの国々が、ミサイル防衛システム、無人航空機（UAV）、サイバー防衛ネットワーク向けのスマートエレクトロニクスの国産開発に多額の投資を行っています。中東は安全保障上の懸念の高まりから、引き続き多額の投資を行っており、湾岸諸国は重要な防衛地域に高度なレーダーや監視インフラを配備しています。
電子戦（EW）システムの台頭
電子戦およびサイバー戦の脅威の高まりは、電磁スペクトルに基づくソリューションの導入を促進しています。各国政府は、戦場で戦略的な優位性を獲得するため、電子情報システム（ELINT）、信号情報システム（SIGINT）、妨害システムに投資しています。これらのシステムは、敵の通信・監視能力を検知、妨害、欺瞞、または阻止することを可能にするため、攻撃・防御の両面で軍事作戦に不可欠なものとなっています。
各国が従来の運動エネルギー兵器に加え、ソフトキル能力を重視する傾向にあるため、電子戦分野は飛躍的な成長が見込まれています。指向性エネルギー兵器、高出力マイクロ波、適応型妨害装置の統合は、市場の潜在性をさらに拡大させています。
衛星通信とネットワーク中心の戦争
現代の防衛戦略は、衛星通信、リアルタイム戦場管理システム（BMS）、そして安全な軍事データリンクに大きく依存しています。低軌道（LEO）衛星、安全な衛星端末、そして相互運用可能な通信プラットフォームへの需要は急速に高まっています。
ネットワーク中心の戦争（軍事力のあらゆる要素を連携させる戦略）は、空、陸、海、サイバー空間におけるシームレスな通信、リモートセンシング、そして指揮統制の同期を促進する防衛電子機器の必要性を高めています。
