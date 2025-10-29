【名古屋】最高のプロポーズを幸せ溢れる“恋人の聖地”で、一生に一度の思い出に「Christmas Propose by STRINGS」販売開始

株式会社ツカダ・グローバルホールディング

株式会社ベストブライダル（本社：東京都港区、代表取締役：塚田正之）が運営する、ストリングスホテル 名古屋（所在地：愛知県名古屋市中村区平池町4-60-7）は、プロポーズにふさわしいロマンティックなスポットとして、「恋人の聖地サテライト」に認定されています。

2025年12月20日（土）～12月25日（木）にクリスマス期間限定のプロポーズプランを販売いたします。『ディナーdeプロポーズ』では、鉄板焼「匠」またはフレンチレストラン「グラマシースイート」の2店舗からお選びいただけます。チャペルを使用したプロポーズは、ホテルのシンボルでもある大聖堂内での『チャペルdeプロポーズ』または、緑あふれる木目調の温かい雰囲気が特徴の『マグノリアdeプロポーズ』の2種類を販売。お二人の時間をゆったりとお部屋で過ごしていただける『ルームdeプロポーズ』など、好みや用途に合わせたプランをご用意いたしました。

■HP:https://www.strings-group.jp/nagoya/anniversary/propose/

概要

▲ストリングスホテル名古屋のシンボルである"大聖堂"で行うチャペルdeプロポーズプラン▲花束・ケーキ・シャンパンボトル▲プロポーズ最中のお写真も撮影可能です▲フレンチレストラン「グラマシースイート」▲鉄板焼「匠」▲カフェラウンジ「ニューヨークラウンジ」

■販売期間：2025年12月20日（土）～12月25日（木）

■お問い合わせ：052-589-0787（レストラン代表）

■プラン料金・内容の詳細 HP：https://www.strings-group.jp/nagoya/anniversary/propose/

【クリスマスチャペル de プロポーズプラン】

⇒レストランでプロポーズディナーお食事後、ホテルのシンボルである“大聖堂”を贅沢に貸し切りでご利用いただけるプラン

■対象店舗：フレンチレストラン「グラマシースイート」／鉄板焼「匠」

■内容：クリスマスディナー（2名様分）／クリスマスケーキ（2名様分） ／シャンパンボトル1本／アニバーサリーフォト／チャペル内音響／チャペル内キャンドル演出／プロポーズフラワー（プリザーブドフラワー）

■料金：138,000円～ 消費税込・サービス料15%込

【クリスマスマグノリアチャペル de プロポーズプラン】

⇒レストランでプロポーズディナーお食事後、緑あふれる木目調の温かい雰囲気のチャペルにて貸し切りでご利用いただけるプラン

■対象店舗：フレンチレストラン「グラマシースイート」／鉄板焼「匠」

■内容：クリスマスディナー（2名様分） ／クリスマスケーキ（2名様分） ／シャンパンボトル1本／チャペル内音響／チャペル内キャンドル演出／プロポーズフラワー（プリザーブドフラワー）

■料金：115,000円～ 消費税込・サービス料15%込

【クリスマスディナー de プロポーズプラン】

⇒夜景の美しいレストランや高級感ある鉄板焼でプロポーズディナーのお食事をご堪能いただきながら、プロポーズを行っていただくプラン

■対象店舗：フレンチレストラン「グラマシースイート」／鉄板焼「匠」

■内容：クリスマスディナー（2名様分） ／クリスマスケーキ（2名様分） ／スパークリングワインボトル1本／デジカメ記念撮影（台紙付き） ※レストランスタッフにて撮影

■料金：グラマシースイート：80,000円～ 消費税込・サービス料15%込／匠：90,000円～ 消費税込・サービス料15%込

【クリスマス ニューヨークラウンジ de プロポーズプラン】

⇒大聖堂が目の前に見えるお席で、ホテル人気のアフタヌーンティーのお食事を堪能していただくことができ、ケーキと「あなただけに尽くします」を意味する赤薔薇21本を女性にお渡しする、ロマンチックな空間で行っていただくプラン

■対象店舗：カフェラウンジ「ニューヨークラウンジ」

■内容：アフタヌーンティー（2名様分）／クリスマス前菜2名分1皿／コーヒー・紅茶・ソフトドリンク飲み放題／大聖堂前スペシャルシート確約／薔薇の花束21本／クリスマスケーキ（2名様分） ／シャンパングラス2杯（ケーキ提供時）

■料金：57,500円～ 消費税込・サービス料15%込

※＋100,000円（消費税込・サービス料15%込）で、「大聖堂」でのプロポーズにアップグレード可（アニバーサリーフォト）／チャペル内キャンドル／チャペル音響）

【クリスマスルーム de プロポーズプラン】

⇒お食事後、チャペルの見えるデコレーションされたお部屋にて、2人だけの空間でロマンチックに行っていただけるプラン

■対象店舗：フレンチレストラン「グラマシースイート」／鉄板焼「匠」 ■ 内容：クリスマスディナー（2名様分）／クリスマスケーキ（2名様分） ／シャンパンボトル1本／客室デコレーション（ベッド上）／紅茶ギフトセット（お持ち帰り用） ■料金：145,000円～ 消費税込・サービス料15%込

※＋6,600円（2名様分 税サ込）でブッフェ朝食付きご案内可能

ホテル概要

＜ホテル概要＞

■所在地：〒453-0872 愛知県名古屋市中村区平池町4-60-7

■電話番号： 052-589-0577（ホテル代表）

■客室数：126部屋（全7種類のルームタイプをご用意）

■HP：https://www.strings-group.jp/nagoya/

【恋人の聖地プロジェクトについて】

公式HP：https://www.seichi.net/

NPO法人地域活性化支援センターでは「少子化対策と地域の活性化への貢献」をテーマとした『観光地域の広域連携』を目的に「恋人の聖地プロジェクト」を展開しています。恋人の聖地プロジェクトでは、2006年4月1日より、全国の観光地域の中からプロポーズにふさわしいロマンティックなスポットを「恋人の聖地」として選定し、地域の新たな魅力づくりと情報発信を図るとともに、地域 間の連携による地域活性化を図っています。