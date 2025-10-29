売れるネット広告社グループ、「働きがいのある会社」認定取得！～人的資本投資が評価、組織ブランド価値が向上～

売れるネット広告社グループ株式会社

売れるネット広告社グループ株式会社（本社：福岡県福岡市、代表取締役社長 CEO：加藤公一レオ、東証グロース市場：証券コード9235、以下 売れるネット広告社グループ）、Great Place to Work(R) Institute Japan（以下「GPTWジャパン」）が実施する「働きがいのある会社」認定制度において、2026年版の認定企業として選定されました。

■ 『働きがい』は“成長エンジン”

売れるネット広告社グループは、設備よりも“人”への投資を重視する「人的資本ドリブン」型の成長モデルを採用し、創業以来一貫して「売上と働きがいの両立」を追求してきました。

Great Place to Work(R)（以下、GPTW）は、Google、Salesforce、Adobeなど世界を代表する企業が名を連ねる世界標準の組織評価ブランドであり、GPTW認定は人材力・組織力の確かな証左と位置付けられます。日本国内でも、認定を契機にIPO、M&A、海外展開などで飛躍する事例が相次いでいます。

今回の認定は通過点にすぎません。売れるネット広告社グループは“日本を代表する働きがいのある成長企業”の実現に向け、さらなる高みへ挑戦します。

■今後の重点施策

- AI・データ活用の高度化：事業領域と業務改革の同時進行による生産性・創造性の最大化- 新規事業への攻めの投資：中長期の企業価値向上に直結するテーマへ継続投資- 国内外の優秀人材の獲得：カルチャーに根差した採用・定着・育成の強化

売れるネット広告社グループは、「人こそ最大の資産」という信念のもと、企業価値向上に直結する人的投資を一層強化してまいります。

■ GPTWについて

GPTWは「働きがい」に関する調査・分析を行い、一定の水準に達していると認められた会社や組織を、各国の有力なメディアで発表する活動を世界約150ヶ国で実施している専門機関です。 米国では、毎年１月に発行される「FORTUNE」誌を通じて「働きがいのある会社」ランキングを発表しており、ランキングに名を連ねることが一流企業の証とされています。 日本においては、株式会社働きがいのある会社研究所がGreat Place to Work(R) Institute よりライセンスを受けて、GPTW Japanを運営しています。

■「働きがいのある会社」調査内容

「働きがいのある会社」調査は、「働く人へのアンケート」と「会社へのアンケート」の２つのアンケートで構成されています。認定・ランキング参加企業についてはこれらのアンケート結果がGPTWの基準に基づき評価され、「働きがい認定企業」が決定します。

▼働く人へのアンケート

選択式設問（60問）・自由記述式設問（２問）・属性・認識を問う設問（８問）に、働く人が無記名で回答

▼会社へのアンケート

会社概要、基本的な人事データに関する設問及び企業文化や会社方針、人材に関する施策・制度に関する設問を会社が回答

売れるネット広告社グループは、事業の多角化及びサービスの利便性向上を促進し、事業と組織が共に成長拡大する中で、今後も持続的に「働きがいのある会社」を目指すとともに、社会に貢献する組織として様々な取り組みを行い、さらなる成長を目指してまいります。

以 上

社名 ：売れるネット広告社グループ株式会社（東証グロース市場：証券コード9235）

東京オフィス

〒135-0091 東京都港区台場2-3-1 トレードピアお台場20階

TEL：03-6459-0562 FAX：03-6459-0563

福岡オフィス（本社）

〒814-0001 福岡県福岡市早良区百道浜2-3-8 RKB放送会館4階

TEL：092-834-5520 FAX：092-834-5540

代表者：代表取締役社長CEO 加藤公一レオ

設立日：2010年1月20日

URL ：https://group.ureru.co.jp

Facebook ：https://www.facebook.com/ureru

売れるネット広告社グループ株式会社 取締役CFO 植木原宗平

