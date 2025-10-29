第50回目の節目を迎える横浜西区の区民まつり、テーマは「Dance Time！」
西区民まつりは、「ひと」や「まち」のつながりを体感しながら、地域のさまざまな団体や企業と
交流ができる西区の一大イベントです。
今年は開催５０回目の節目を迎え、これを記念した特別企画を実施します。ぜひ会場へお越し
ください！
西区民まつりチラシ
開催日時
令和７年11月２日(日) 10:00～15:00（小雨決行・荒天中止）
場所
戸部公園・西前小学校など
開催50回目記念イベント「にしく Dance Time」
横浜市・西区にゆかりのあるダンスチームが開催50回目を彩るステージをお届けします！
会場
戸部公園自由広場（ステージ）
時間
14:15～15:00（当日の進行によって時間が前後する場合があります）
出演者
List::X（リストエクス）
総合不動産企業「リスト株式会社」が運営する、横浜初のプロダンスチームとして、プロダンスリーグ「第一生命 D.LEAGUE」に参画。
ご来場の皆さまへ圧巻のパフォーマンスをお届けします！
※出演メンバー Tenju・RISA・SAKU・Runa Miura・kasumi・Zab・RENTA・YO-SEI
リストエクス
横浜平沼高校ダンス部
今年で創立125周年を迎えた西区内の伝統校で、ダンス部は全国大会出場経験もある実力。
地元高校生がエネルギー溢れるパフォーマンスで会場を盛り上げます！
横浜平沼高校ダンス部
ステージMC：MC Kensaku
MC Kensaku
インクルーシブスポーツ体験会
「インクルーシブスポーツ」は年齢や性別、障害の有無に関わらず、誰もが楽しめるスポーツです。スポーツの楽しさを体験してもらうことで多くの人がスポーツに親しむきっかけづくりとして、３種目の体験会を開催します！
会場
西前小学校体育館
時間
10:00～14:30
種目
車いすバスケットボール、風船バレー、バッゴー
各広場ブース
団体や企業、行政機関などが日頃の活動や事業PRを行います。
また、飲食ブースでは様々なメニューが提供されます。
ステージ
地域の団体が楽器やバンド演奏、ダンスパフォーマンスなど、日頃の練習の成果を発揮し、
会場を盛り上げます。
ミニＳＬ（西前小学校校庭）※14:30終了
西区民まつりのシンボル「ミニＳＬ」を運行。本格的な蒸気機関車にぜひ乗車してください。
問合せ先
西区民まつり実行委員会事務局（横浜市西区役所地域振興課内）
TEL:045-320-8386 FAX:045-322-5063
詳細ページ
https://www.city.yokohama.lg.jp/nishi/event-bosyu/kanko/nishi_kuminmatsuri.html