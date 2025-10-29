第50回目の節目を迎える横浜西区の区民まつり、テーマは「Dance　Time！」

横浜市

西区民まつりは、「ひと」や「まち」のつながりを体感しながら、地域のさまざまな団体や企業と

交流ができる西区の一大イベントです。

今年は開催５０回目の節目を迎え、これを記念した特別企画を実施します。ぜひ会場へお越し

ください！

開催日時

西区民まつりチラシ

令和７年11月２日(日) 10:00～15:00（小雨決行・荒天中止）

場所

戸部公園・西前小学校など

開催50回目記念イベント「にしく Dance Time」

横浜市・西区にゆかりのあるダンスチームが開催50回目を彩るステージをお届けします！

会場

戸部公園自由広場（ステージ）

時間

14:15～15:00（当日の進行によって時間が前後する場合があります）

出演者

List::X（リストエクス）

総合不動産企業「リスト株式会社」が運営する、横浜初のプロダンスチームとして、プロダンスリーグ「第一生命 D.LEAGUE」に参画。

ご来場の皆さまへ圧巻のパフォーマンスをお届けします！

※出演メンバー Tenju・RISA・SAKU・Runa Miura・kasumi・Zab・RENTA・YO-SEI

リストエクス

横浜平沼高校ダンス部

今年で創立125周年を迎えた西区内の伝統校で、ダンス部は全国大会出場経験もある実力。

地元高校生がエネルギー溢れるパフォーマンスで会場を盛り上げます！

横浜平沼高校ダンス部

ステージMC：MC Kensaku

インクルーシブスポーツ体験会

MC Kensaku

「インクルーシブスポーツ」は年齢や性別、障害の有無に関わらず、誰もが楽しめるスポーツです。スポーツの楽しさを体験してもらうことで多くの人がスポーツに親しむきっかけづくりとして、３種目の体験会を開催します！

会場

西前小学校体育館

時間

10:00～14:30

種目

車いすバスケットボール、風船バレー、バッゴー

各広場ブース

団体や企業、行政機関などが日頃の活動や事業PRを行います。

また、飲食ブースでは様々なメニューが提供されます。

ステージ

地域の団体が楽器やバンド演奏、ダンスパフォーマンスなど、日頃の練習の成果を発揮し、

会場を盛り上げます。

ミニＳＬ（西前小学校校庭）※14:30終了

西区民まつりのシンボル「ミニＳＬ」を運行。本格的な蒸気機関車にぜひ乗車してください。

問合せ先

西区民まつり実行委員会事務局（横浜市西区役所地域振興課内）

TEL:045-320-8386 FAX:045-322-5063

詳細ページ

https://www.city.yokohama.lg.jp/nishi/event-bosyu/kanko/nishi_kuminmatsuri.html