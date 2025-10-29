ホリデーの夜に“弾けるムスク”--John’s Blend 季節限定「MUSK SPARKLING」11/1発売、WEB限定ギフトBOXも登場
株式会社ノルコーポレーション（本社：東京都調布市）が展開するフレグランスブランド「John's Blend（ジョンズブレンド）」は、季節限定フレグランス『MUSK SPARKLING（ムスクスパークリング）』を2025年11月1日（土）より予約開始、12月1日（月）より発売を開始します。
白ぶどうのきらめきを思わせる透明感に、ムスクとアンバーの余韻を重ねた"甘く軽やか"な大人の香り。公式オンラインショップ・Amazon・楽天市場では数量限定の『ホリデーギフトBOX』2種も同時展開します。
コンセプトホリデーの夜に、はじけるきらめき
冬の高揚感を、深いグリーンとスパークリングの泡のモチーフで表現。
グラスに浮かぶ金色の泡のように気分が華やぐ一方、どこか落ち着くひとときをイメージした世界観となっています。
テーブルコーデや来客前に。パッと華やぐデザインと香りでホリデーシーズンに彩りを添えます。
芳醇な白ぶどうと爽やかなムスクの香り
TOP：ホワイトグレープ、グリーン、シトラス
MIDDLE：バイオレット、ダマスクローズ、アップル
BASE：ムスク、アンバー、ラズベリー
商品一覧
エアーフレッシュナー
\385（税込）
玄関やクローゼットなど、小さな空間に吊るすだけで、ムスクスパークリングの香りがふわりと香ります。
芳香持続期間：約2～4週間
フレグランス&デオドラントルームミスト
\1,188（税込）
消臭効果のあるルームスプレー。
シュッとひと吹きするだけで、気になるニオイをしっかり消臭し、お部屋を心地よいムスクスパークリングの香りで包み込みます。
内容量：280mL
※消臭効果は使用環境により異なります。
フレグランスジェル
\1,100（税込）
香りのジェルがたっぷり入った固形タイプの置き型フレグランス。
お部屋や玄関先などに置くだけでムスクスパークリングの香りがふわりと香ります。
内容量：135g
芳香持続期間：約4～5週間
リードディフューザー
\3,300（税込）
しっかりと香りが広がるディフューザー。
リビングや寝室等の生活空間におすすめ。
内容量：140mL
芳香持続期間：約3ヶ月
フレグランスハンドクリーム
\1,100（税込）
ベタつきにくく、サラサラとしたテクスチャー。
もっちりとしたクリームがスッと自然に馴染み、なめらかな手肌に導きます。
内容量：38g
WEB限定『ホリデーギフトBOX』
公式オンラインショップ・Amazon・楽天市場限定で、人気のルームフレグランス4点を専用BOXにセットした『ホリデーギフトBOX』を販売します。
世界観は「ムスクスパークリング」の深いグリーンと、「ムスクアップルジンジャー」の華やぐレッドの2種類。ホリデーギフトに最適なパッケージとなっています。
ムスクスパークリングギフトBOXセット内容
【ムスクスパークリング】芳醇な白ぶどうと爽やかなムスクの香り
グリーンシトラスにすっきりとした白ぶどうの香りと、ホワイトムスクやアンバーの深い甘さが加わることで、爽やかで大人らしさのある甘い香りに仕上がりました。
TOP：ホワイトグレープ、グリーン、シトラス
MIDDLE：バイオレット、ダマスクローズ、アップル
BASE：ムスク、アンバー、ラズベリー
ムスクアップルジンジャーギフトBOXセット内容
【ムスクアップルジンジャー】アップルとジンシャーが甘く溶け合ったスパイシーな香り
旬の果物「りんご」を用いておしゃれにドレスアップされた香りは、香った瞬間からジンジャーのスパイシーさが立ち上がります。随所に真っ赤に色づいたりんごの甘くてフレッシュな香りが美しく溶け込んでいます。
TOP：ジンジャー、バーベナ、グリーンアップル
MIDDLE：アップル、アプリコット、ローズ
BASE：オレンジブロッサム、ムスク、アンバー
【WEB限定 ホリデーギフトBOX】（ムスクスパークリング／ムスクアップルジンジャー）
\4,400（税込）
・【ムスクスパークリングBOX】ムスクスパークリングのルームフレグランス下記4点（各1個 ）
・【ムスクアップルジンジャーBOX】ムスクアップルジンジャーのルームフレグランス下記4点（各1個 ）
＜セット内容＞
・エアーフレッシュナー
・フレグランス&デオドラント ルームミスト
・フレグランスジェル
・リードディフューザー
人気のホワイトムスクの香りが詰まったホリデーギフトも登場
John's Blend公式オンラインショップでは、ホワイトムスクの人気商品をギュッと詰め込んだホリデーギフト3種も同時発売します。
「ヘアケア&ボディケアセット」「フレグランスセット」をご予約いただいた方には、先着で『オードパルファムトライアルセット』をプレゼント。
大切な人に、自分へのご褒美に。
クリスマスに相応しい豪華なホワイトムスクギフトセットです。
【クリスマスギフト】ヘア&ボディケアセット
\11,000（税込）
＜セット内容＞
・シャンプー モイスト
・コンディショナー モイスト
・ヘアマスク
・ボディクリームソープ
・John's Blendオリジナルミニバスタオル
※予約特典付き※
ギフトイメージ
【クリスマスギフト】フレグランスセット
\11,000（税込）
＜セット内容＞
・オードパルファム
・オードトワレ
・フレグランスハンドクリーム
※予約特典付き※
ギフトイメージ
【クリスマス】ボディケアセット
\5,500（税込）
＜セット内容＞
・ボディクリームソープ
・バスミルクミニ（入浴料）
・フレグランスハンドクリーム
・John's Blendフェイスタオル
ギフトイメージ
発売／取扱
予約開始日：2025年11月1日（土）～ 11月30日（日）
発売日：2025年12月1日（月）より順次
取扱：John's Blend公式オンラインショップ(https://www.johns-blend.com/f/holiday_gift)、Amazon(https://www.amazon.co.jp/stores/page/EB3A5ECA-DFDB-4452-9F2A-F1577D4088E9?ingress=0&visitId=6ccdc933-d711-443e-88c0-b1f86e1e4a5b&store_ref=SBV_A0170580O084NVZCD1EV-A02110993BQ3JD5H6DKJI&ref_=sbx_be_s_sparkle_ssd_logo)、楽天市場(https://www.rakuten.co.jp/crystal-planet/)、John's Blend直営店（ららぽーと立川立飛店、ららぽーと富士見店）、全国バラエティショップ、雑貨店 他（一部店舗を除く）
＊ギフトBOXのご予約は、John's Blend公式オンラインショップ、Amazon、楽天市場のみの実施
＊ギフトBOXは各ECサイト限定・数量限定
＊各ECサイトでは、ルームフレグランス単品でのお取り扱いはございません
香りと暮らそう John's Blend
目に見えずとも、私たちの生活に様々な効果やイメージを与えてくれる、「香り」。
John’s Blendはいい香りを身近に感じることで、日々の生活が豊かになってほしいという想いから生まれました。
シンプルで柄に頼らないデザインと厳選された香りによって、今暮らしている空間がより心地よくなりますように。
様々なシーンでお使いいただけるフレグランスとボディケアアイテムにて、こだわりの香りをお楽しみください。
株式会社ノルコーポレーション
毎日をハッピーに。
モノを通して
「驚きや喜びを届ける」
ノルコーポレーションは日々の”暮らし”を豊かに彩るプロダクトを提案しています。
