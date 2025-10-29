株式会社メリル【YouTube】株式会社メリルが運営する各チャンネルの累計再生数が3000万回を突破！

株式会社メリルは、同社が運営する各YouTubeチャンネルの累計再生数の合計が3000万回を突破したことをお知らせいたします。

YouTubeの3チャンネルを通じて発信している高品質なWebマーケティング・AI関連コンテンツが、幅広い層から支持を集め、大きな反響を呼んでいます。メリルは今後も企業や個人のデジタル変革を支援する良質なコンテンツの提供を継続し、AI時代のWebマーケティング業界における影響力をさらに拡大してまいります。

■ 各メディアチャンネルの再生実績

ウェブ職TV：2,900万回再生

SEO・Webマーケティング・AI活用をメインテーマに、実践的ノウハウを発信する日本最大級の専門チャンネル。登録者14万人超を誇り、中小企業経営者やWebマーケティング担当者、フリーランスなど幅広い層から絶大な支持を獲得しています。

Webライタースクール「WWS」by ウェブ職TV：25万回再生

株式会社メリルが運営するWebライタースクール「WWS」は、稼げるライティング力を身につけたい人のためのスクールです。WWSチャンネルでは文章力・SEO・案件獲得ノウハウまで、Webライターとして成長するための情報を発信しています。

中島大介(なかじ)：127万回再生

株式会社代表取締役の中島大介による個人チャンネル。経営者目線でのビジネス戦略や業界動向、働き方改革などについて、より幅広いテーマで情報発信を行っています。

■ コンテンツ戦略の核心──実践性と先進性の両立

合計再生数：3,052万回 （2025年10月時点）

メリルのコンテンツが多くの視聴者から支持を集める理由は、「実践性」と「先進性」を両立させた独自のアプローチにあります。

実務に直結する具体的なノウハウの提供

単なる理論の解説にとどまらず、実際の業務で活用できる具体的な手法やツールの使い方、成功事例を詳細に解説しています。視聴者がすぐに実践できる内容を重視したコンテンツ制作を行っています。

AI時代を見据えた先進的な情報発信

ChatGPTをはじめとする生成AI技術や、LLMO（大規模言語モデル最適化）など、新しいマーケティング手法についても業界に先駆けて情報発信。常に時代の先端を行く内容で、視聴者のビジネス成長を支援しています。

多様な学習スタイルに対応

長編動画での詳細解説から、ショート動画での短時間要約まで、視聴者の学習スタイルや時間的制約に合わせた多様なコンテンツ形式を提供しています。より多くの人にアクセシブルな情報発信を実現しています。

■ AI時代のWebマーケティング教育をリード

3000万回再生突破は、メリルが提供するコンテンツの質の高さと、市場ニーズの合致を示す重要な指標です。

特に近年は、ChatGPTやGoogle AI Overviewsの普及により、従来のSEO対策だけでは対応困難な新たなマーケティング課題が浮上しています。こうした変化に対応するため、メリルでは早期からLLMO（大規模言語モデル最適化）に関する情報発信を開始し、多くの企業が抱える「AI時代のWebマーケティング戦略」について実践的な解決策を提示してきました。

また、自治体（大阪府豊中市）や大手企業との生成AI活用実証実験の経験も活かし、理論と実践の両面からバランスの取れた情報発信を継続しています。結果として、企業経営者からWebマーケティング初心者まで、幅広い層から信頼を獲得してきました。

生成AIの普及により、「検索エンジンで上位表示される」だけでなく「生成AIの回答に引用・参照される」ことが新たなマーケティング課題として浮上しています。しかし、具体的な対策方法について体系的に解説できる情報源は限られており、メリルのコンテンツは貴重な学習リソースとして高く評価されています。

特に、理論的な説明だけでなく、実際の診断ツールや改善方法、競合分析の手法まで具体的に紹介することで、視聴者が自社の状況に応じて実践できる内容となっている点が支持を集めています。

■ こんな方におすすめ

メリルの各種メディアコンテンツは、以下のような方々に特におすすめです。

- WebマーケティングやSEOを学びたい初心者から上級者- AI時代のマーケティング戦略に関心のある企業経営者- LLMO対策について具体的な手法を知りたいWebマーケティング担当者- 生成AIをビジネスに活用したいフリーランス・個人事業主- 最新のWebマーケティングトレンドを把握したい業界関係者

実践的で分かりやすい解説により、視聴後すぐに自社のWebマーケティング施策に活用できる内容となっています。

■ 各チャンネルへのアクセス

■株式会社メリルの無料LLMO診断サービス

- YouTube「ウェブ職TV」：https://www.youtube.com/@webshokutv(https://www.youtube.com/@webshokutv)- YouTube「WWS」：https://www.youtube.com/@30wws(https://www.youtube.com/@30wws)- YouTube「中島大介(なかじ)」：https://www.youtube.com/@TV-lf6lu(https://www.youtube.com/@TV-lf6lu)- TikTok「webshokuなかじ(中島大介)」：https://www.tiktok.com/@webshoku(https://www.tiktok.com/@webshoku)

メリルでは、本書の知見を活かした包括的なLLMO対策支援サービスを提供しています。

企業のWebサイトが生成AIにどのように認識され、どの程度引用・参照されているかを包括的に分析し、AI時代に適応するための具体的な改善策を提案します。

メリルのLLMO診断サービスにご興味をお持ちの企業様は、以下の方法でお気軽にお申し込みください。診断期間は通常1～2週間程度で、結果レポートと改善提案をお渡しいたします。

以下のフォームよりお申し込みください。

https://forms.gle/x8N9svcsuJMaJjPD9

■ 会社概要

会社名：株式会社メリル（英語表記：Meril Inc.）

代表者：代表取締役 中島大介

所在地：〒420-0857 静岡県静岡市葵区御幸町11-8-2F

設立：2015年5月22日

事業内容：Webメディア運営、Webマーケティング支援、オウンドメディア構築、SEO記事制作代行、SEOコンサルティング、LLMOコンサルティング

URL：https://meril.co.jp/

主な実績：登録者14万人超えのYouTubeチャンネル運営｜大阪府豊中市と協定締結｜著書「ブログライティングの教科書(朝日新聞出版)」累計2万部｜著書「ChatGPT & Copilotの教科書(SBクリエイティブ)」累計6.5万部｜多数の企業のWebマーケティング支援実績

メリルは「弱者の反撃」をミッションに掲げ、2015年の設立以来、中小企業向けに一貫してWebマーケティング領域での価値提供を行ってまいりました。AI時代の到来を見据え、今後も最新技術とマーケティングノウハウを融合した革新的なサービスの提供を通じて、企業の成長を支援してまいります。

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社メリル 担当者：代表取締役 中島大介

電話番号：06-7777-1896

メールアドレス：contact+llmo@meril.co.jp

受付時間：平日9:00-18:00

LLMO診断サービスに関する詳細情報、診断内容に関するご質問、実施スケジュールのご相談についても、お気軽にお問い合わせください。

以上