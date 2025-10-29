TBS Podcast『人生後半どうする会議だ！』配信開始!!!

株式会社ＴＢＳラジオ

TBS Podcast『人生後半どうする会議だ！』が2025年10月29日（水）に配信スタート！

青木さやか、ビビる大木が50歳を超え、人生折り返しと感じ始めた今、これからどのように生きていくか「あーでもない」、「こーでもない」と会議をする番組。リスナーの皆さんにも相談・意見・悩みなど送って参加して下さい。番組はだんだんと早起きになってきた大木さんの希望もあり、朝7時に配信予定。毎週水曜日の朝をお楽しみに♪

番組は、SpotifyやApple Podcast、AmazonMusicなどで聴くことができます。

■Spotifyのリンクはこちら

https://open.spotify.com/show/2nr5tFrD05firH7McYEnkY

『人生後半どうする会議だ！』

配信日時：Spotify、Apple Podcastなど各種Podcastサービスにて、毎週水曜日、朝7時頃配信

出演者：青木さやか、ビビる大木

番組メールアドレス：kaigida@tbs.co.jp

番組X（旧Twitter）：https://x.com/kaigida905

番組ハッシュタグ：#kaigida

■ビビる大木

1974年9月29日生まれ。埼玉県春日部市出身。1995年、渡辺プロダクションに所属し、コンビ「ビビる」を結成。2002年にコンビ解散、以後ピン芸人としてマルチに活躍中。現在、テレビ東京『家、ついて行ってイイですか？』、TBS『ラヴィット！』出演中。趣味は幕末史跡めぐり。ジョン万次郎資料館名誉館長、春日部親善大使、埼玉応援団、萩ふるさと大使、高知県観光特使など、さまざまな観光・親善大使を務める。

◼️青木さやか

1973年生まれ。タレント、俳優、エッセイスト。

名古屋でフリーアナウンサーとして活動後、上京しお笑い芸人になる。

「どこ見てんのよ！」のネタがブレイクし、バラエティ番組に多数出演。

2017年と2019年に肺腺がんの手術を受けた。現在は高校生の娘を育てながら、ドラマ、舞台、講演会などで活躍。TBS「Nスタ」にコメンテーターとして出演中。

著書に実母との確執や半生を綴った『母』(中央公論新社)、『お金まわりを見直したら 人生が変わった』(日経BP社)などがある。