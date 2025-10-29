10%OFF*¹や最大25％*²ポイントバックも！第4回・日本最大級*³のオーガニックの祭典 “THE ORGANIC DAYS” 開催。 〈2025年11月19日18:00～11月25日〉

株式会社マッシュホールディングス

株式会社マッシュビューティーラボ(東京都千代田区/代表取締役社長 豊山YAMU陽子)が運営する、ナチュラル&オーガニックのセレクトショップ「Cosme Kitchen(コスメキッチン)」は2025年11月19日(水)18:00より公式WEB STOREにて、翌11月20日(木)よりCosme Kitchen各店舗*⁴にて、日本最大級*³のオーガニックの祭典 “THE ORGANIC DAYS（ザ オーガニックデイズ）” を開始し、11月25日（火）まで開催いたします。

*1 一部対象外がございます。

*2 MA CARDの会員ランクによってポイント付与率は異なります。

*3 日本発祥のオーガニックEC・各店舗において

*4 10％OFF、ポイントバック共に一部対象外店舗もございます。詳細は各店舗SNSをご確認ください。



THE ORGANIC DAYSとは？

「ナチュラル＆オーガニック＝難しい」ではなく、自分らしく楽しむ選択の1つとして取り入れてほしい、そんな想いから2024年6月より始動したオーガニックの祭典。第2回目を2024年11月、第3回を2025年6月に開催。ご好評につき、第4回目となる今回の祭典も、限定のお得なキットの発売や対象アイテムが10％OFF*¹、最大25％*²のポイントバックなど、コンテンツ盛りだくさんで開催いたします。



＜THE ORGANIC DAYS 特設ページ＞https://www.cosmekitchen-webstore.jp/Page/Lp/theorganicdays/?plan=CK251022theorganicdaysTEASER

対象商品購入で10％OFF*¹、最大25%*²ポイントバック

対象商品のご購入で10％OFF*¹や、MA CARDの通常のポイント付与から最大25%*²ポイント還元で、次回のお買い物に使えるポイントを貯めていただけます。

貯まったポイントはマッシュグループでのお買い物時に1ポイント1円として使うことができます。

ポイントアップ対象ブランドは 11月11日 (火) 10:00に公式WEB STOREの特設ページにて公開予定！





ここでしか買えない限定アイテムやキット

祭典限定の先行発売アイテムの他、お得なキットをラインアップ。詳細は11月5日（水）10:00に公式WEB STOREの特設ページにて公開予定！

更にお買い物を楽しむコンテンツも！

オーガニックコスメに精通したコスメキッチンスタッフに加え、美容のプロフェッショナルである審査員が採点した「コスメキッチンベストコスメ」の発表、「乾燥」「睡眠」「冷え」などの冬のお悩み解決特集ページなど、よりお買い物を楽しくする企画が盛りだくさん。特集や診断を活用して、あなたにぴったりのナチュラル＆オーガニックアイテムを見つけられます。

LINE限定クーポン

11月18日 (火) までにCosme Kitchen 公式LINEのお友達登録でTHE ORGANIC DAYS期間中に使用できる、限定クーポン*⁵をプレゼントいたします。キャンペーンの開始や各コンテンツのご紹介など、祭典を最大限楽しむ秘訣も配信いたします。

＜公式LINE＞ https://lin.ee/BMpMBj7

*5 WEB STORE限定

THE ORGANIC DAYS概要

開催期間（WEB STORE）：2025年11月19日（水）18:00 ～11月25日（木）23:59

開催期間（店舗）*⁴：2025年11月20日（木）～11月25日（木）

Cosme Kitchen WEB STORE：https://www.cosmekitchen-webstore.jp/

Cosme Kitchen（コスメキッチン）とは

肌や心に、おいしいものを。

すべては、あなたの肌や髪だけでなく、心までよろこぶものを届けるために。

Cosme Kitchenは世界中の個性豊かなナチュラル＆オーガニックコスメを中心にアロマやハーブティー、雑貨や洗剤など、ナチュラルアイテムを取り揃えるセレクトショップ。

■公式WEB STORE：https://www.cosmekitchen-webstore.jp

■公式Instagram：https://www.instagram.com/cosmekitchen/

■公式X：https://twitter.com/cosmekitchen

■公式LINE：https://lin.ee/BMpMBj7

■公式Tiktok：https://www.tiktok.com/@cosmekitchen_official?_t=8o3xz0RGIWQ&_r=1(https://www.tiktok.com/@cosmekitchen_official?_t=8o3xz0RGIWQ&_r=1)