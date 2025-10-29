ユニファースト、第47期キックオフイベント「ユニパ！」を開催　社員の士気を高め、団結力を再確認　MBTI診断やビンゴ大会で親睦を深める特別な一日に

ユニファースト株式会社盛り上がる乾杯の瞬間

雑貨等ものづくりに関する企画やプロモーション支援に関するSP業務を手がけるユニファースト株式会社（本社：東京都墨田区、代表取締役社長：橋本敦）は、2025年10月8日(水)、第一ホテル両国25階にて、第47期のスタートを記念した決起集会「ユニパ！」を開催しました。

本イベントは、社員の士気を高め、団結力を再確認し、第47期を良いスタートで迎えることを目的に実施されました。全社員が一堂に会し、食事や企画を通じて親睦を深める特別な時間となりました。

■社長の橋本が人気キャラクターに扮して登場人気キャラクターに扮して登場した社長の橋本 敦

開幕早々、社長の橋本が人気キャラクターの衣装に身を包みサプライズ登場しました。会場は笑いと拍手に包まれ、イベントのテーマである「楽しむ心」を体現するスタートとなりました。社長のユーモアあふれる登場により、緊張がほぐれ、会場全体が笑顔に包まれました。

■MBTI診断でチームの個性を再発見

イベントでは、全社員を対象に実施したMBTI(16Personalities)診断の結果を、スライドを交えながら詳しく発表しました。

MBTIとは、心理学の理論に基づき、人の行動や考え方の傾向を「外向/内向」「感覚/直感」「思考/感情」「判断/認識」の4つの軸で分析し、16タイプに分類する性格診断です。自身の特徴を理解し、チーム内の多様性や他者の考え方を尊重するきっかけとなる取り組みとして、多くの企業でも注目されています。

当社の発表では、社内のタイプ分布やチーム別の傾向が紹介され、全員が真剣に耳を傾ける様子が印象的でした。「自分のタイプは当たってる」「〇〇さんも同じグループだ」といった声が上がり、自然と周囲との会話が弾む良いコミュニケーションの時間となりました。

結果として、「外交官タイプ(NF系)」が全体の約6割を占めることが判明しました。人との調和や思いやりを大切にする人が多いという結果は、まさにユニファーストの社風そのものです。

さらに、橋本社長の性格タイプが発表された瞬間には、社員の多くが“やっぱり"と納得の表情を見せ、会場は温かな笑いと拍手に包まれました。

■初開催のビンゴ大会が大盛況ビンゴ大会で景品を受け取る社員

今回初めての試みとなったビンゴ大会では、豪華賞品が勢ぞろいしました。ゲーム機やAirPods、ドライヤーといった人気電化製品に加え、松阪牛やとらふぐなどの高級グルメ、ジュースセットや防災グッズなど、多彩な景品が並びました。

さらに今回は、当選者が自分で好きな賞品を選べるスタイルを採用しました。見事ビンゴを引き当てた社員が「どれにしようかな」と悩む姿や、「こっち欲しかった? じゃあどうぞ」と譲り合う微笑ましい場面も見られました。ユニファーストらしい温かさと気配りが感じられる瞬間で、会場全体が笑顔に包まれました。数字が読み上げられるたびに「ビンゴ」の声が飛び交い、最後まで盛り上がりました。

初開催ながらも大成功を収めたビンゴ大会は、まさに“楽しさの中にチームの絆を感じる"時間となりました。

参加社員からは、「ユニパ！は最高に楽しかったです。美味しい料理や幹事さんの手作りお菓子、興味深いMBTIの説明、盛り上がったビンゴ大会、すべてが素晴らしかったです。とても心に残るユニパ！でした」といった感想が寄せられました。

■代表取締役社長 橋本 敦 コメント

第47期のスタートを全社員と共に祝うことができ、大変嬉しく思います。今回の「ユニパ！」は、社員一人ひとりが楽しみながら、お互いの個性や強みを理解し合う貴重な機会となりました。MBTI診断を通じて、改めてユニファーストには「人を大切にする心」を持った社員が多いことを実感しました。この温かい社風こそが、当社の最大の強みです。47期も、この団結力とチームワークを武器に、全員で新たな挑戦に取り組んでまいります。社員が笑顔で働ける環境づくりを大切にしながら、お客様により良いサービスを提供できるよう、全力で邁進してまいります。

ユニファースト株式会社について

“つくりたい”をカタチにする会社、“つくる”を通して社会に貢献する会社

1981年設立。「今までにない新しい価値をもつ商品を創造し、世界中のあらゆる人々に、“つくりたい”をカタチにする喜び、幸せ、満足を提供する」「独自の企業活動を通じて、社会と調和ある発展を目指す」を経営ミッションに掲げ、独自の企画力や生産体制により高品質なモノづくりを提供。バッグ、ポーチ、ぬいぐるみの分野では業界のパイオニア的な存在に。近年は環境に配慮したモノづくりにも注力し、SDGsに関心を持つ企業向けの商品開発体制を強化。日本、中国、ベトナムを生産拠点に、国内各業界のグッズOEMを一気通貫で手掛けている。

会社名 ：ユニファースト株式会社

代表者 ：代表取締役社長 橋本 敦

所在地 ：東京都墨田区両国2-10-14 両国シティコア12F

設立日 ：1981年2月13日

資本金 ：9,800万円

URL ：https://www.unifast.co.jp/

事業内容 ：

１：企業のオリジナルグッズや物販用アイテムの、企画から納品まで「一気通貫OEMサービス」

２：SDGs・ESGに関するアイデア商品及び自社ブランドアイテムの開発

３：企業のプロモーション支援や店頭販促に関するSP業務