【朝から笑顔に！家族みんなが嬉しい・美味しい朝食ビュッフェ】2025年11月1日（土）よりコンフォートスイーツ東京ベイに、多彩な冬の食材を使用した和・洋食 計9種のあったかメニューが冬季限定にて登場！

株式会社チョイスホテルズジャパン

株式会社チョイスホテルズジャパン（本社: 東京都中央区、代表取締役社長: 伊藤孝彦、以下チョイスホテルズジャパン）が展開する「コンフォートスイーツ東京ベイ」（千葉県浦安市）は、2025年11月1日（土）から2026年2月28日（土）まで、朝食にて人気のレギュラーメニューに加え、冬の訪れを感じる計9種類の限定メニュー「冬の食材を使ったあったかモーニングビュッフェ」を提供します。

寒い冬の朝はぬくもりを感じる美味しい朝食で笑顔に、そして元気に。一日のスタートにお腹も心も満たされるコンフォートスイーツ東京ベイの朝食ビュッフェ

「冬の食材を使ったあったかモーニングビュッフェ」

コンフォートスイーツ東京ベイの朝食ビュッフェは「みんなにおいしい、みんなに嬉しい朝食。心おどるとびきり素敵な一日のはじまりを。」をコンセプトに、四季を通じてそれぞれの季節に合った旬のメニューを提供しています。

この冬は、「冬の食材を使ったあったかモーニングビュッフェ」をテーマに、11月1日（土）から和・洋合わせて９種類の冬限定メニューが日替わりで登場します。

彩り豊かな「冬野菜のクリームシチュー」、そしてお子さまにも人気の「小エビとイカのマカロニグラタン」と「クリーミーカレーグラタン」の２種類のグラタン、さらに、星型のにんじんがアクセントになった濃厚なデミグラスソース仕立ての「デミグラスソースハンバーグ」やジューシーなからあげに芳醇なバルサミコスソースをあわせた「からあげバルサミコソース」など冬の朝に食べたい洋食メニューが勢ぞろい。

また、優しい香りが食欲をそそる「ゆず香る大根のそぼろあんかけ」や、だしの旨味がしっかり染みこんだ「がんもと厚揚げの煮物」など、和食メニューも充実しています。

心も体もあたたまる和・洋の冬限定メニューで、家族みんなで心おどる朝のひとときをお過ごしください。

＜冬季限定メニュー＞

1.がんもと厚揚げの煮物

2.ゆず香る大根のそぼろあんかけ

3.ミックスベリーとパパイヤのラぺ

4.ハムとほうれん草のポテトサラダ

5.冬野菜のクリームシチュー

6.デミグラスソースハンバーグ

7.からあげバルサミコソース

8.小エビとイカのマカロニグラタン

9.クリーミーカレーグラタン

限定メニューはもちろん、レギュラーメニューにも家族みんなで楽しめるメニューを豊富に取り揃えています。

特に「アドベンチャーエリア」や「プリンセスエリア」など、５つのテーマに分けられたキッズコーナーはお子さまに人気が高く、ワクワクな旅の朝を演出します。

当ホテルは東京ディズニーリゾート（R）から無料シャトルバスで約20分とアクセス抜群な新浦安エリアに位置しています。都心部の観光はもちろん、近隣にはさまざまなスポーツ施設や水族園・大観覧車・鳥類園など自然とレジャーを楽しめる葛西臨海公園へのアクセスも良好です。

コンフォートスイーツ東京ベイ 朝食概要

提供期間 ： 2025年11月1日（土）～2026年2月28日（土）

提供ホテル ： コンフォートスイーツ東京ベイ

会場 ： 1階朝食コーナー

料金 ： 大人2,000円（税込）/ 4～12歳添い寝1,000円（税込）/ 3歳以下添い寝 無料

※朝食付きプランをWebサイトからご予約の場合、添い寝のお子様（小学校6年生まで）は無料でご利用いただけます。

URL ： https://www.choice-hotels.jp/suites/tokyobay/breakfast/

コンフォートスイーツ東京ベイ 概要

所在地 ： 〒279-0014 千葉県浦安市明海5丁目8-15

TEL ： 047-380-9211 / FAX ： 047-380-9212

建物概要 ： 地上9階、全312室、全室禁煙

アクセス ： JR「新浦安」駅南口より車（タクシー）で約10分／首都高速湾岸線「浦安」出口より約15分

東京ディズニーランド（R）より無料シャトルバスで約30分／東京ディズニーシー（R）より無料シャトルバスで約20分

URL ： https://www.choice-hotels.jp/suites/tokyobay/

※写真はすべてイメージです。

＜チョイスホテルズジャパンについて＞

チョイスホテルズインターナショナルとマスターフランチャイズ契約を結び、日本国内において全国各地でコンフォートブランドとAscend Hotel Collection(TM)のホテルを90以上展開しています。

＜株式会社チョイスホテルズジャパン 会社概要＞

所在地 ： 〒103-0002 東京都中央区日本橋馬喰町一丁目6-3 吉野第一ビル2階

代表者 ： 代表取締役社長 伊藤 孝彦

設立 ： 2000年9月

資本金 ： 2,000万円

URL ： https://www.choice-hotels.jp

事業内容 ： ホテルフランチャイズの加盟店の募集・指導・管理・運営。世界46カ国以上に7,500軒以上のホテルを展開するアメリカのホテルチェーン「チョイスホテルズインターナショナル」の、日本におけるマスターパートナーとして、日本全国にコンフォートホテル、コンフォートホテルERA、コンフォートイン、コンフォートスイーツ、Ascend Hotel Collection(TM)を展開