これはまさに美食のライブ！「高見沢俊彦の美味しい音楽 美しいメシ 美食祭 in 日本橋三越」11月12日（水）より堂々開演！

BS朝日にて好評放送中「高見沢俊彦の美味しい音楽 美しいメシ」の放送100回を記念した三越グルメフェス「高見沢俊彦の美味しい音楽 美しいメシ 美食祭 in 日本橋三越」。待望の追加情報が10月29日（水）より特設サイトでついに公開となりました！新たな限定商品や会場イメージ、お買い上げキャンペーンなど、ここでしか味わえない体験がさらにパワーアップ。高見沢俊彦さんからのスペシャルコメントや、イベント会場を先取りできる情報が盛りだくさん。ますます期待高まる“推しメシ”フェスの全貌を、ぜひチェックしてください！

高見沢さんからのスペシャルコメント

『弾くこと！』『歌うこと！』『食べること！』これこそがタカミー三大欲望ですが、なんと今回、日本橋三越本店で、『食べること！』をテーマにしたグルメの祭典が開催されます！BS朝日で放送中の「高見沢俊彦の美味しい音楽 美しいメシ」では全国をツアーで駆け回るバンドマン達が推薦するグルメを紹介しています。これらの素晴らしい料理が、この秋、日本橋三越本店に集結するのです！番組を飛び出してのバンドメシの数々を、ぜひ！堪能していただきたいと思います。若さとは食べること！食欲の秋にピッタリの「美食祭」で、あなたの推しの料理を見つけてください！皆様のお越しを心よりお待ちしております！

高見沢俊彦 (THE ALFEE)

「高見沢俊彦の美味しい音楽 美しいメシ 美食祭 in 日本橋三越」

会場：日本橋三越本店

本館７階催物会場（スイーツ系・リカー系）2025年11月12日（水）～17日（月）※最終日午後６時終了

本館地下1階フードコレクション（メシ系）2025年11月12日（水）～18日（火）

※入場無料

主催：BS朝日、日本橋三越本店

三越をジャック！会場で待っているのは・・・

本館7階 催物会場に一歩足を踏み入れると、番組で常時使用されているテーブルと椅子のセットがお目見え（11月13日より）。美食祭のオープニングです。特別仕様のフォトスポットでは、番組モチーフのエンジェルスプーン型ギターが登場。高見沢さんになりきり、フォトジェニックな一枚を！さらにライブで使用されている高見沢さん愛用ギターの展示もあり、美食祭の見逃せないスポットとなっています。

まだまだ推します！アーティストメシが続々登場

DA PUMP U-YEAHさんおススメ 【神奈川】＜鎌倉紅谷＞クルミッ子 3個入(ミニ缶) 2缶セット 1,804円【日本橋三越本店・三越伊勢丹オンライン限定】

「一度食べると病みつきになる美味しさ。手土産にもピッタリ！」と語るお三方。高見沢さんも「優しい甘さが美味しくて大好き」と推しスイーツのひとつに挙げています。なんと今回は特別にシンボルキャラクター「リスくん」が高見沢さん風に大変身！鎌倉紅谷の代表商品「クルミッ子」が1缶に3個入った、本イベント限定のピンクと茶色のミニ缶2缶セットです。

※WEB事前予約・店頭受取

※おひとりさま2点限り

※店頭での販売はございません。

※詳しくはオンラインサイトをご確認ください。

どうしてももう一推し！DA PUMP U-YEAHさんおススメ 【神奈川】＜鎌倉紅谷＞クルミッ子かわるっ子付きクルミッ子 8個入 1,296円【日本橋三越本店限定】

ご来場のお客さまにも味わっていただきたいと、本イベント限定パッケージでクルミッ子かわるっ子が登場。自家製キャラメルにクルミをぎっしり詰め込んで、バター生地で挟み焼き上げました。三つの素材が組み合わさって、贅沢なおいしさに仕上がりました。

※店頭販売のみ。

※おひとりさま3点限り

※11月12日（水）～17日（月）の期間、各日9時30分より新館地下1階半蔵門線口にて整理券を配布いたします。数に限りあり。

高見沢俊彦さんおススメ 【東京】＜POPOCATEプリン＞星の下のプリン（3個入り） 1,981円

「とろっとなめらかな食感がたまらなく、口に入れた瞬間に優しい甘さが広がる。素材の良さが感じられて、シンプルなのにとても奥深い味わい。

特別なご褒美にぴったりのプリン」とついに真打ち登場。

通常よりも多めの卵、はちみつを使用してつくった「プレミアムプリン」は濃厚なコクが特徴。そんなプレミアムなプリンの瓶には高見沢さんをイメージしたイラストが。食感違いの「POPOかた」「POPOやわ」がセットになっています。

坂本冬美さんおススメ 【東京都】＜西麻布いなりや 呼きつね＞いなりずし（8個入り）1,801円

食通の坂本さんがリピートするのはコレ！「少し小腹が空いた時に、二口くらいで食べられるサイズなので差し入れにもオススメです。おいなりさんの甘じょっぱさが丁度いいバランスなので、ぜひ食べてみてください。」とその魅力を語ります。味のバランスの良さや上品さ、手土産としてのおすすめポイントを高く評価されました。

東京では珍しい熊本の南関あげを使用したロールタイプのいなりずし。甘さ控えめ、季節の6種類の具材を楽しみながらお召し上がりあれ！

I Don't Like Mondays. YUさんおススメ 【香川】＜骨付鳥蘭丸＞骨付鳥とおにぎりの堪能弁当 1,491円

「全国各地でいろいろな“ツアー飯”を味わってきましたが、これは格別です。スパイスの効いたジューシーなお肉はそのままでも抜群ですが、残った脂を塩おにぎりにちょっとつけて食べるとさらに絶品。東京で出会えるのはとてもレアなので、ぜひ体験してほしい“特別な一品”です。」と熱烈に語るYUさん。

柔らかジューシーなひな鳥にかぶりつきながら、たっぷりの鶏油におにぎりを漬けて食べるのが本場讃岐流の食べ方！まさにそれが手軽に味わえる、楽しみ方満載の堪能弁当です！あつあつひな鳥と、鶏油たっぷりのおにぎりにかぶりつけ！！

高見沢俊彦さんおススメ＜サンマリノワイン＞ワインセット（５種類入り）48,730円【三越伊勢丹限定】

サンマリノにある高見沢さんのぶどう畑「Vigna di Takamiy（ヴィニャ ディ タカミー）」で収穫したぶどうで造られた“高見沢俊彦オリジナルシリーズ”のワイン5種類をセットした特別品。高見沢さんも思わず「やっぱり、美味しいね！」と笑みがこぼれる味わいです。2026年の干支、午年の年男でもある高見沢さんにもちなみペガサスが描かれたマイクロファイバークロスのグラス拭きでそれぞれのボトルを包み、さらにタカミー直筆サイン入りの番組ノベルティカード付き！と何ともプレミアな一品に。

※11月12日（水）本館7階ギフトセンターにて先行受注／11月13日（木）オンラインストアにて受注開始予定

※お一人さま1点限り

※20歳未満の飲酒は法律により禁じられております。

２会場では約30以上のブランドがひしめきく、まさに”美食祭”。高見沢さんとアーティストたちが繰り出す最高の美食パフォーマンスを、目で見て舌で感じるひと時をお楽しみください！

番組オリジナルグッズも！

エンジェルスプーン＆フォークセット 化粧箱付き（数量限定） 4,001円番組限定オリジナルエコバッグ ポーチ付き（数量限定） 2,001円

会場ではここでしか手に入らないBS朝日オリジナルグッズも販売します。番組のメインビジュアルで高見沢さんが弾いているギターのようなエンジェルモチーフのスプーンがリアルとなってこのイベント限定で販売！スイーツを食べるとき、コーヒーをいただくとき、これさえあれば毎日の食卓が高見沢メシに！

そのほか、美味しい食べ物をたくさん持ち運べるように開発した高見沢メシオリジナルエコバッグや、番組オンライン販売で即日完売した、番組の収録でも使用している特製ランチョンマットもご紹介。ファン必見のグッズをこの機会にぜひ！

美食祭だけの特典も！

本イベント開催を記念してお買い上げスタンプラリーも実施！本館７階催物会場「高見沢俊彦の美味しい音楽 美しいメシ in 日本橋三越」と本館地下１階フードコレクションでお買い物をしてスタンプを集めると、本館７階催物会場 特設カウンターにて＜コカ・コーラ＞「綾鷹」と＜ロッテ＞「キシリトール オーラテクトガム ＜クリアミント＞」をプレゼントいたします。個数限定のためお早めに！

※詳しくはWEBサイトをご確認ください。

見逃せない１週間、イベント概要はコチラ

「高見沢俊彦の美味しい音楽 美しいメシ 美食祭 in 日本橋三越」

イベント開催中は混雑が予想されるため、ご来場方法などを下記サイトよりご確認の上、お気をつけてご来場ください。

https://www.mistore.jp/store/nihombashi.html

※価格は税込みです。

※お一人さまのお買いあげいただける点数を限らせていただく場合がございます。予めご了承ください。

※数に限りがある商品もございますので、品切れの際はご容赦ください。

※イベントの内容は都合により変更または中止となる場合がございます。予めご了承ください。

※画像はイメージです。