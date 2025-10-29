動く全ての瞬間を捉える、超軽量8K 360度全景カメラ、Insta360 X4 Air登場。

Insta360 Japan株式会社

Insta360Japan株式会社（本社：東京都中央区、以下「Insta360」）は、新たなXシリーズの最新モデルInsta360 X4 Air(https://www.insta360.com/jp/product/insta360-x4-air?utm_term=INRAWT&i_source=website&i_medium=blog-jp&i_campaign=article18154)を発表しました。 コンパクトでわずか165gの超軽量設計ながら、フラッグシップ級の機能を搭載しています。

エミー賞受賞の360度テクノロジーとAI駆動の操作性を融合した、“ありのままの瞬間”を自発的かつ自然に切り取れるクリエイターのためのカメラです。

新たな章の始まり

Insta360のXシリーズは5世代以上にわたり、360度全景映像の新たな基準を築いてきました。直感的なデザイン、洗練された画質、そして誰でも没入感のあるストーリーテリングを可能にする強力なソフトウェア。

X4 Airはその伝統を受け継ぎ、ポータビリティと創造の自由を再定義します。わずか165gという軽さを誇るX4 Airは、Insta360史上最軽量の8K 360度全景カメラです。 日常、ストリート、トレイルなど、どんなシーンにも対応。360度全景カメラを初めて体験する方に最適なエントリーモデルです。 デュアル 1/1.8インチセンサーと高度な画像処理により、8Kの豊かなディテールと自然な色を実現。

コンパクトで旅行に最適なデザインは、ポケットやバックパックにもすっきり収まります。

「X4 Airは、“ありのままの瞬間”を捉えるカメラです。撮影中もその瞬間に立ち会いながら、周囲の全てを記録します。 重さや複雑な操作にとらわれず、よりシンプルに“リアルな日常”を映像化できるんです。」

― Insta360共同創業者・グローバルマーケティング総責任者のMax Richter(マックス・リヒター) はこのようにコメントを残しました。

よりシャープに、よりスマートに、よりスムーズに

X4 Airは、クリエイターがX4で愛した全てを受け継ぎ、さらに軽く、スマートで、直感的に進化しました。 アップグレードの焦点は数値ではなく、実際の使用体験、あらゆるシーンでの画質と使いやすさを向上させています。

より大型の1/1.8インチセンサーを搭載し、ピクセル面積がX4比で134％拡大。より高精細な8K映像と、カメラからそのまま出力される鮮やかな色を実現します。



進化の大きなポイントの1つが、Insta360独自の機能、アダプティブトーンです。 これはインテリジェント露出アルゴリズムで、2つのレンズからの光を個別に解析し、明暗バランスと色を全360度で最適化。空の白飛びや影のつぶれを防ぎ、重いカラーグレーディングなしで自然な映像を仕上げます。



これに対しアクティブHDRが連動します。 そして最大8K30fpsでの撮影が可能に。ダイナミックレンジをリアルタイムで拡張し、明暗差の大きなシーンでも自然な階調を再現します。



ポートレートモードは、顔を自動検出し、明るさと色を調整。編集いらずで、なめらかで自然な肌トーンを実現します。 光が少ない環境でも、進化したアルゴリズムとノイズリダクションにより夜間映像をくっきり再現。日没後も鮮明で使える映像を撮影できます。

耐久性もさらに強化されました。 X4 Airはユーザーが自身で交換できる交換式レンズを採用。超硬質の光学コーティングにより、X4比で耐落下性能が2倍に向上しています。 レンズは傷がついても数秒で交換が可能です。

また、オプションのレンズガードを装着すれば、反射を抑えつつ保護性能をプラスできます。 水深15mまで防水対応しています。さらにInsta360独自のFlowState手ブレ補正と360°水平維持機能を搭載しており、あらゆるスポーツやアドベンチャーに対応します。

軽さ × パフォーマンス

X4 Airは、日常のツールとプロフェッショナルカメラの境界を曖昧にします。 X5が最高画質を求めるクリエイター向けのフラッグシップモデルである一方、X4 Airはその優れた機能を多数引き継ぎ、コンパクトで旅に最適なデザインに仕上げました。



両モデルとも8K30fpsの360度全景映像撮影、交換式レンズ、内蔵ウインドガードを搭載。ただしX4 Airは、165gの軽量ボディで、動きやすさと扱いやすさを重視して設計されています。

X5が精密さを追求するモデルであるなら、X4 Airは自由のために生まれたモデルです。 より軽く、操作もしやすく、多くのX5用アクセサリーとも互換性があります。 プロレベルの映像を求めながらも、大きくて重い機材は避けたいクリエイターにとって、X4 Airは性能と携帯性の理想的なバランスを実現しています。

オールインワンクリエイティブの相棒

現実の瞬間は完璧なフレーミングを待ってはくれません。しかしX4 Airはその瞬間を逃しません。 デュアル魚眼レンズがあらゆる角度を捉え、ただその場にいるだけで、カメラが全てを記録してくれます。 撮影後は、Insta360アプリで簡単にリフレーム。気づかなかった瞬間や新しい視点を再発見できます。

X4 Air1台で以下のような映像が実現します。

・広大な360度ビュー

・没入感あふれる4K60fps POV映像

・スムーズなVlog

・ダイナミックなドローン風ショット

見えない自撮り棒を使えば、かさばる機材や複雑なセットアップは不要です。 さらに柔軟な撮影を可能にするInstaFrameモードでは、シェアしやすいフラット動画と360度全景映像を同時に記録。撮影直後に投稿することも、後から自在に編集することもできます。

スマートな操作で、シンプルに撮影

X4 Airは「その瞬間を逃さない」ための設計です。直感的なツールで、これまで以上に簡単に撮影が行えます。

・ツイスト撮影機能

自撮り棒をひねるだけで録画を開始・停止。ボタン操作や画面タップは不要。

・ジェスチャー操作

手の合図で写真や動画を撮影。グループ撮影や手の届かない場所での撮影にも最適。

・音声操作

音声コマンドでハンズフリー操作が可能。フォーカスを崩さず、目の前のアクションに集中できます。

スキーでも、サイクリングでも、友達との記録でも、X4 Airならいつでも手軽に撮影ができます。手がふさがっていても、思い通りのクリエイティブな映像を自在に撮ることができます。

手間いらずの編集、すぐにシェア

かつて360度全景映像の編集には、複雑な作業が必要でした。しかしX4 Airなら、数分、いやそれ以下で完了します。

Insta360アプリは、撮影した360度全景映像をAIが自動で解析し、ダイナミックで完成度の高いクリップに変換します。自動編集、FlashCut、AIフレームがハイライトを自動検出し、トランジションを適用、音楽と同期して素敵な動画に仕上げます。 プリセット視点機能により、クリエイターは完璧に構図を取った動画を数秒で書き出し可能。手動でのリフレームは一切不要です。

X4 Airは、Apple、Garmin、HUAWEIなどのブランドとシームレスに連携。位置情報、動き、パフォーマンスデータを動画に直接同期できます。 朝のライドでも街中のランでも、走行データは全てのデバイス間で同期され、ストーリー全体をこれまで以上に簡単に記録・共有できます。

Insta360+を使えば、撮影データを自動でバックアップし、どのデバイスからでも編集・アクセス可能。さらに、カスタマイズ可能なリンクを使って、お気に入りの瞬間をすぐにシェアできます。

インタラクティブな360度全景再生では、友人や家族、フォロワーがまるでその場にいたかのように映像を体験できます。 映像データはスマートフォン、タブレット、デスクトップのどこからでも安全にアクセス・共有可能です。

期間限定で、X4 Air購入者全員に200GBストレージ付きの1年間無料Insta360+サブスクリプションが付属します。

全てのクリエイターへさんへ。どこにいても

X4 Air(https://www.insta360.com/jp/product/insta360-x4-air?utm_term=INRAWT&i_source=website&i_medium=blog-jp&i_campaign=article18154)は、「もっと撮りたい」「もっと軽く持ち歩きたい」人のためのカメラです。トラベラー、Vlogger、家族、アスリート、そして「世界をストーリーとして切り取りたい」と感じる全ての人向けです。 初めて使う人にも扱いやすいシンプルさと、クリエイターが求める高機能・高性能の両立を実現しています

Insta360 X4 Air(https://www.insta360.com/jp/product/insta360-x4-air?utm_term=INRAWT&i_source=website&i_medium=blog-jp&i_campaign=article18154)は、以下のカラーで展開しています。

・グラファイトブラック

・アークティックホワイト

Insta360ストア、Amazon、楽天などの公式オンラインストア、および各種取り扱い量販店にて販売中。



・標準版：56,900円

・スターターキット：62,900円

（114cm見えない自撮り棒、レンズキャップ、予備バッテリーを含む）



いずれのキットにも、1年間の無料Insta360+サブスクリプションが期間限定で付属します。

Insta360 について

2015年に創業したInsta360は、全天球VRカメラで世界シェアNo.1を誇る、業界のリーディングカンパニー。 「未来のカメラマン」（Future Camera Man）というビジョンを持ち、イメージングアルゴリズム、AI、機械制御、音響、光学の研究を推し進め、人々が自分の人生をより良く記録・共有しやすい世界の実現を目指します。

