オクトパスエナジー、世界の契約世帯数が1,000万件を突破

TGオクトパスエナジー株式会社

- 英国、欧州、アジアでの急速な成長を背景に、2023年以降で小売顧客基盤が2倍に拡大- ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、日本で力強い成長を遂げており、複数の市場で2027年までに100万件規模の市場拡大を見込む（ドイツではすでに100万件を突破）- Fan Club、Electroverse、Zero Billsなどの先進的テクノロジーを主要市場で展開し、グローバルなエネルギー変革を推進

※本抄訳は2025年10月28日（現地時間）に英国・ロンドンで配信されたプレスリリース(https://octopus.energy/press/octopus-energy-powers-past-10-million-customers-globally/)に基づいています。

2025年10月28日 ロンドン/ミュンヘン/ミラノ/パリ/バレンシア/東京

オクトパスエナジーは、世界全体で契約世帯数が1,000万件を突破したことを発表しました。

この成果は、テクノロジーとイノベーション、そして顧客中心のアプローチによって驚異的な成長を遂げてきたオクトパスエナジーの軌跡を象徴するものであり、同社が世界で最も急成長しているエネルギー供給会社の一つであることを改めて示しています。

創業から10年足らずで、オクトパスエナジーは英国のテックチャレンジャーから、英国最大のエネルギー供給会社へと躍進し、新たな市場や産業分野にも積極的に事業を拡大しています。

現在では、欧州最大級となる70億ポンド規模の再生可能エネルギーポートフォリオを運用し、EVリース、ヒートポンプ、ソーラーなど多角的な事業を展開しています。

小売事業は現在、英国・ドイツ・スペイン・フランス・イタリア・日本・米国・ニュージーランドの8カ国に拡大しており、複数の国で2027年までに100万件規模への到達が見込まれています。

また、オクトパスエナジーは、米国のTIME誌で「100 Most Influential Companies（世界で最も影響力のある100社）」の一社に選出されています。

オクトパスエナジー創業者 兼 CEO グレッグ・ジャクソン (Greg Jackson)のコメント:

「規制市場において、スタートアップが既存の大手企業を超えることは非常に稀です。私たちは英国でそれを実現し、今では多くの国々でその勢いを加速させています。

また、ほとんどの展開国でTrustpilotスコア4.8/5という高い評価を維持していることを特に誇りに思います。これは、私たちのブランドが国や文化、そして規制の違いを超えて支持されている証です。

そして今も、風の強い日、晴れた日、需要の高い日など、さまざまな場面でソーラー、蓄電池、ヒートポンプ、電気自動車を活用しながら新たな価値を生み出し、コスト削減を実現し続けていることに大きな喜びを感じています。」

各国の主要ハイライト

英国：市場自由化以来初の最大手に

1990年代の市場自由化以降、オクトパスは英国で初めて既存大手を超えて顧客数第1位となったエネルギー供給会社となり、現在780万世帯に電力を供給しています。顧客サービス・価格・サステナビリティ分野で数々の業界賞を受賞し、Trustpilotスコア4.8を維持。消費者団体Which?から8年連続で高い評価を得るほか、The Sunday Times紙の「Best Places to Work」にも選出されています。

また、同社のテクノロジープラットフォーム「Kraken」を通じて、これまでに10件以上の買収をスムーズに統合。数百万件規模の新たな顧客にも、オクトパスならではのサービスと体験を届けています。

ドイツ：第2の主要市場へ拡大

ドイツは英国に次ぐ主要市場で、現在100万世帯以上に電力を供給。英国以外で初めて100万件を突破しました。ヒートポンプ事業の成功や「Energiewende」への2億ポンド超の投資に続き、自動車業界にも変革をもたらしています。2025年9月にはEV事業のOctopus Electric Vehiclesを立ち上げ、電動自動車への移行を後押ししています。

フランス：信頼される独立系事業者として成長

フランスでは、新興企業ながらすでに第5位のエネルギー供給会社、かつ最大の独立系事業者へと成長しました。パリ、マルセイユ、リヨンを含む約60万件（家庭・法人）の顧客に電力を供給。同国のエネルギー供給会社の中でTrustpilotスコア4.8と最高水準を維持し、サービス品質とグリーンエネルギーへの取り組みが高く評価されています。

イタリア：受賞歴のある顧客サービス

イタリアでも急速な成長を遂げ、わずか1年で顧客基盤を3倍に拡大し、現在約50万件を突破。消費者団体Altroconsumoより「Best Provider」を2度受賞し、Trustpilotスコア4.9を記録。主要紙Corriere della Seraからも2024年および2025年に顧客サービスが最も優れた電力会社として評価されています。

スペイン：太陽の力で市場を牽引

スペインでは40万件以上の顧客を有し、国家市場競争委員会より「最も急成長した独立系エネルギー企業」に選出。さらに、IMA Marketingより「スペインの消費者が選ぶ最優秀エネルギー供給会社」として認定されています。2023年の市場参入以来、サービス事業は目覚ましい成長を遂げ、年間8,000台以上のソーラーパネルやEV充電器、ヒートポンプを設置。さらに最大600MW（約230万世帯分）に相当する再エネ設備への新規投資を発表しています。

日本：テクノロジーと地域連携で急成長

日本はオクトパスエナジーにとって最も急成長している市場の一つであり、東京ガスとの合弁事業を通じて、全国で約50万件のお客さまにグリーンな電気を供給しています。2022年から2024年にかけて10倍以上の成長を遂げ、日本の電力会社上位40社の中で最も高い成長率[1]を記録しました。

また、信頼・透明性・自律性を重視する企業文化が評価され、Great Place To Work(R) Institute Japanより「働きがいのある会社」として認定されています。

加えて、Googleレビューでは4.4の高評価を獲得しており、サービス品質への信頼をいただいています。

テクノロジーでエネルギーを変革する

オクトパスエナジーは、世界中のお客さまに高く評価されるサービスを提供するだけでなく、テクノロジーを起点とした革新により、グリーンエネルギーの普及を加速させ、人々の電気代削減にも貢献しています。

代表的な取り組みは以下の通りです。

- Electroverse：欧州最大のEV公共充電ネットワーク（40カ国・110万基）- The Fan Club：地域の風力発電が稼働すると電気料金が割引になるスマート料金プラン（英国・ドイツ・フランス・米テキサスで展開）- Zero Bills：5～10年間の「光熱費ゼロ」を保証する住宅プログラム。英国、ドイツ、ニュージーランドで5,000戸が認定済み、2030年までに10万戸を目標に展開中。

オクトパスエナジーの国際的な成長は、極めて高い顧客満足度によって支えられています。

[1] データ出展：資源エネルギー庁電力調査統計表【3-(1) 電力需要実績】の2022年1月から2024年12月までの低圧電灯の電力需要（kWh） 「電力会社上位40社」は2024年1月～2024年12月の低圧電灯の電力需要合計値の上位40社 、「成長率」は「2024年1月~12月の低圧電灯の電力需要合計値」と「2023年1月~12月の低圧電灯の電力需要合計値」を「2022年1月~12月の低圧電灯の電力需要合計値」で割り算して計算

オクトパスエナジー・グループについて

オクトパスエナジーは、安価でグリーンな次世代エネルギーシステムの実現を牽引する、グローバルなクリーンエネルギー・テクノロジー企業です。自社ブランド「Octopus」を通じ、世界約1,000万世帯に世界水準のカスタマーサービスと最先端のエネルギー商品を提供しています。

また、スマート料金プランや革新的なクリーンテックを活用し、熱とモビリティの電化を推進。事業は世界27の国と地域に広がり、エネルギーバリューチェーン全体をカバーしています。さらに、70億ポンド規模の再生可能エネルギーポートフォリオを運用し、EVリース、ヒートポンプ、ソーラー事業も展開しています。

年金基金、機関投資家、大手エネルギー企業の支援を受け、世界中の国々と顧客に対し、より安価でグリーンな電力と先進的テクノロジーを提供しています。

詳細は公式ウェブサイトをご覧ください。https://octopusenergy.group/