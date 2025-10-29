大阪・難波 BAKE & Cafe「UNREAL」、夜の新業態“パン飲み”ビストロを11月1日スタート！

Bone株式会社

ブランディング・クリエイティブ事業を手がける Bone株式会社（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：坊 雅和）が運営する“旅の朝食”をテーマにしたカフェ「UNREAL（アンリアル）」 は、2025年11月1日（土）より、夜の新業態として“パン飲み”ビストロ「UNREAL」の営業を開始いたします。

朝と夜、２つのシーンで異なるパンの楽しみ方を提案

堀江のベーカリーショップ「ボーノベーカリ」の姉妹ブランドとして、2025年9月9日、難波・道頓堀リバーサイドにオープンしたBAKE & Cafe 「UNREAL」。“大阪で楽しむ旅の朝食“をテーマにベーカリーツーリズムを提案するカフェとして、ボーノベーカリのパンを活かした朝食メニューを提供し、オープン以来、国内外の旅行者の方などを中心に多くのお客様にご支持いただいています。

2025年11月1日より「UNREAL」は、モーニングとカフェを楽しめる朝業態に加え、18:00以降の夜の顔として“パン飲み”ビストロ「UNREAL」をスタートします。“夜の食事シーンでパンを楽しむ”をテーマに、料理やお酒とペアリングする“パン飲みスタイル”を提案します。

“パン飲み”ビストロ「UNREAL」

姉妹ブランド「ボーノベーカリ」の焼きたてパンが食べ放題の、“パン飲み”カジュアルビストロです。

20秒に1個売れる大ヒット商品「生ベーグルシリーズ」をはじめ、生食パンや、“パン飲み”にぴったりのUNREAL限定フォカッチャなどの焼きたてパンをご用意。

料理は、国内外で20年以上のキャリアをもち、大阪の行列店を次々と手掛けたシェフ・原翔太が監修。パンとのマリアージュをテーマに仕立てた創作欧風料理を、お酒が進む絶妙な塩味で仕上げた、本格的ながらもカジュアルな小皿スタイルで提供します。

日中とは異なる夜のシーンに合わせた柔らかなライティングとテーブルキャンドル、そして心地よいシティポップの選曲。道頓堀リバーサイドテラスで夜風を感じながら、パンと料理、会話をゆったりと楽しむ大人の隠れ家です。

塩ホイップ

385円（税込）

甘じょっぱい味わいがクセになる一品。仕上げに岩塩をひとつまみかけると、さらに深い味わいに。焼きたてパンとお召し上がりください。

自家製いちじくバター

385円（税込）

シェフ手作りの自家製いちじくバター。いちじくの自然な甘みと、程よい塩味のバランスが絶妙です。

マッシュポテトとカリフラワーのグラタン

825円（税込）

マッシュポテトの優しい甘みの上に、カリフラワーを重ね、濃厚な自家製ベシャメルソースをたっぷりかけて焼き上げました。

エビのアヒージョ

770円（税込）

新鮮なエビの旨味を、にんにくとオリーブオイルで香ばしく閉じ込めたアヒージョ。焼きたてパンを浸して、熱々のままお楽しみください。

チーズカツレツ

1,045円（税込）

衣にチーズやペッパーを練り込み、香ばしく揚げたチーズカツレツ。仕上げに、テーブルでたっぷりとチーズを削りかけて仕上げます。

特製ローストビーフ

1,045円（税込）

やわらかく仕上げた和牛の特製ローストビーフ。旨味を引き立てるガーリックソースをかけてお召し上がりください。

姉妹ブランド「ボーノベーカリ」

2022年1月に誕生した「ボーノベーカリ」は、大阪・堀江に店舗を構えるベーカリーブランド。独自のダブル湯種製法と多加水製法で仕上げた“究極のふわもち食パン”や、長時間熟成発酵による「生ベーグル」シリーズなど、国産小麦と厳選素材にこだわった安心で個性的なパンを展開。地域の食卓を彩るだけでなく、手土産や観光客にも愛される存在として、堀江から全国へ人気が広がっています。

朝業態「UNREAL BAKE &Cafe Bar 」

UNREALの朝業態は、“大阪で楽しむ旅の朝食”をテーマに、ベーカリーツーリズムを提案するカフェ。「ボーノベーカリ」の生ベーグルやクロワッサンをカフェスタイルで味わえるほか、クラシックな朝食メニューや、旬の食材を取り入れたシェフこだわりの一皿、そしてパンと相性の良い、香り高いコーヒーをご提供しています。

「ビストロ UNREAL」店舗概要

ビストロ UNREAL

住所：〒542-0086 大阪府大阪市中央区西心斎橋２丁目６-７ S-Front 道頓堀 2F

営業時間：18:00～23:00 / L.O22:30（不定休）

TEL：06-6210-7070

アクセス：OsakaMetro御堂筋線・千日前線「なんば駅」25番出口から徒歩4分

Instagram：https://www.instagram.com/bistro.unreal_cafe_osaka/

※Instagramフォロワー会員様のみのご入店となります

運営会社

■会社名 ： Bone株式会社 https://honehone-rock.com/

■代表者 ： 代表取締役社長 坊雅和

■所在地 ： 〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場４丁目６-１ ７Ｆ

■事業内容： 企業・店舗・商品のブランディング WEBプロモーション

■連絡先 ： TEL：06-6710-9969 FAX：06-7632-4522