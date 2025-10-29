いよいよ今週末『BENTEN 2 Art Night Kabukicho』タイムテーブル公開、DOMMUNEチケット販売開始＆深夜割引を発表
2025年11月1日（土）から3日（月・祝）にかけて、新宿・歌舞伎町で開催する回遊型アートイベント「BENTEN 2 Art Night Kabukicho」の全プログラム・タイムテーブルを公開しました。あわせて、イベント内で展開するDOMMUNE特別プログラムのチケット販売も開始。また、より多くの方にアートナイトを楽しんでいただけるよう深夜割引の実施も決定しました。
１. 全プログラムのタイムテーブルを公開
会期中の各会場で行われるアート展示、ライブパフォーマンス、トークイベントなどの詳細スケジュールを公開しました。
【11月1日（土）】
【11月2日（日）】
【11月3日（月・祝）】
各プログラムの詳細は公式HPをご確認ください。
https://www.benten-kabukicho.com/
２. DOMMUNE特別プログラムのチケット販売を開始
DOMMUNEによる特別プログラムのチケット販売を開始。
木村覚、飴屋法水、宇川直宏、吉見俊哉、Merzbow、菊地成孔、大谷能生など、アート、音楽、思想の各分野を代表する出演者が登場。
入場券とは別に追加チケットが必須となり、1枚で同日内の全プログラムに参加可能です。
プログラム
1枚の当日チケット（入場券は別途必須）で、同日内のすべてのイベントに参加可能です。
11/1（土）
19:00-21:00 トーク：木村覚
21:00-22:30 トーク：飴屋法水x宇川直宏
23:00-24:00 ライブパフォーマンス：VMO x 飴屋法水
11/2（日）
19:00-20:30 トーク：吉見俊哉x卯城竜太
20:30-22:30 トーク：COSMICLAB x 宇川直宏
23:00-24:00 ライブパフォーマンス：VMO x Merzbow
11/3（月・祝）
20:00-22:00 トーク＆ライブ：JAZZDOMMUNE=菊地成孔x大谷能生
22:15~23:00 ライブパフォーマンス：新種のImmigrationsB×野宮真貴
タイムテーブルとチケット詳細：
https://artsticker.app/events/103260
３. 深夜割引の実施を決定
(C)上原俊
歌舞伎町が本領を発揮する24:00以降の時間帯に、2,000円（1ドリンク付き）で入場できる深夜割引を実施。混沌が深まる深夜の歌舞伎町で、アートとナイトカルチャーが交差する夜をお楽しみください。
BENTEN 2 Art Night Kabukicho
東京・歌舞伎町を舞台に、街全体をアートで包み込むオールナイトイベント「BENTEN 2 Art Night Kabukicho」が、2025年11月1日（土）～3日（月・祝）の3日間にわたり開催。続第2弾となる今回は、「都市の再野生化（Urban Rewilding）」をテーマに、アート、音楽、パフォーマンス、建築、ファッションなど多様な表現が交錯。王城ビル、新宿歌舞伎町能舞台、デカメロン、WHITEHOUSE、東京砂漠（旧・芸術公民館）など複数会場で、やなぎみわ、会田誠、唐組、菊地成孔×大谷能生、Merzbow×VMOなど多彩なアーティストが出演します。展示やライブに加え、みそ仕込みや闇市などユニークな企画も展開し、歓楽街・歌舞伎町が3夜限りの「夜の芸術都市」へと変貌します。
開催概要
■タイトル BENTEN 2 Art Night Kabukicho
■テーマ 都市の再野生化
■会期
2025年11月1日（土）15:00-5:00／11月2日（日）15:00-5:00／11月3日（月・祝）15:00-23:00
※会場によって開場時間が異なります。公式WEBサイトやSNS等によりご確認ください。
■会場
歌舞伎町地区一帯（王城ビル／歌舞伎町能舞台／デカメロン／WHITEHOUSE ／東京砂漠(旧芸術公民館) ／THE FOUR-EYED /ユニカビジョン）
※シネシティ広場にて歌舞伎超祭2025を同時開催予定
■公式ウェブサイト http://benten-kabukicho.com
■Instagram https://www.instagram.com/benten2025_kabukicho
■主催：歌舞伎町アートナイト実行委員会
■連携：歌舞伎超祭2025、歌舞伎町EXPANDED、FINALBY ( )、「生きられた新宿」実行委員会
■協賛：歌舞伎町商店街振興組合、吉野石膏株式会社、遠山正道、東急歌舞伎町タワー
■後援：新宿区、一般社団法人新宿観光振興協会
■助成：アーツカウンシル東京【芸術文化魅力創出助成】
■協力：The Chain Museum、株式会社AI AGENT、一色事務所、株式会社 ユニカ
プロジェクトメンバー
歌舞伎町アートナイト実行委員会：卯城竜太、手塚マキ、山本裕子
キュレーター：Chim↑Pom from Smappa!Group（卯城竜太、エリイ、林靖高、水野俊紀、岡田将孝、稲岡求）、山本裕子、涌井智仁、池田佳穂、磯村暖
アートディレクション・デザイン：林靖高（Chim↑Pom from Smappa!Group）、Smappa!Group
PR：山本彩、Smappa!Group
プロジェクトマネージャー：芦部玲奈、中村奈央